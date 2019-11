Bệnh viêm thận mà người mẫu Võ Hoàng Yến mắc phải nguy hiểm thế nào?

Mới đây, người mẫu Võ Hoàng Yến chia sẻ với truyền thông báo giới, cô phải nhập viện nhiều ngày do mắc bệnh viêm thận khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Theo đó, người mẫu có dấu hiệu sốt cao, đau vùng hông bên trái sau lưng từ 4-5 ngày trước đó.



Tuy nhiên, do lịch quay hình Vietnam's Next Top Model dày đặc, đến ngày 1/11, cô mới có thời gian đi bệnh viện ở TP HCM để kiểm tra. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán người mẫu bị viêm thận do nhiễm vi khuẩn. Sau đó, cô được giữ lại bệnh viện để theo dõi, uống thuốc và truyền kháng sinh.

Hiện tại, sức khỏe của người mẫu đã ổn định hơn. Cô trấn an người thân và người hâm mộ rằng mặc dù bị viêm thận nhưng vẫn có thể nằm viện một mình, tự chăm sóc bản thân. Việc giữ vững tinh thần lạc quan của người mẫu giúp fan bớt lo lắng. Cô cũng cho biết, những cơn đau hiện tại giảm đi thấy rõ.

Vậy, viêm thận là bệnh gì?

Theo Webmd, viêm thận là tình trạng nhiễm khuẩn ở thận. Bệnh sẽ tiến triển từ cấp tính thành mãn tính. Nếu bệnh viêm thận không được điều trị tốt sẽ khiến tình trạng viêm thận ngày một nặng hơn. Từ đó gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm tới sức khỏe.

Biểu hiện của bệnh viêm thận thường rầm rộ

Nếu bệnh nhân viêm thận sử dụng thuốc hạ sốt thì tình trạng bệnh sẽ giảm đi trong khoảng thời gian ngắn, thông thường chỉ vài giờ. Sau đó, cơn sốt thường bùng phát trở lại. Bên cạnh sốt, bệnh nhân viêm thận cảm thấy đau ở vùng sườn lưng, có thể đau một bên hoặc cả hai bên. Những cơn đau này thường âm ỉ nhưng cũng có khi đau dữ dội, đau lan xuống vùng bàng quang, thậm chí đau lan cả bộ phận sinh dục ngoài.

Trong nhiều trường hợp, đau lan xuống vùng bàng quang sẽ có các biểu hiện đái buốt, cảm giác nóng rát, đái dắt, đái đục, thậm chí là đái ra máu. Trong máu, bạch cầu tăng, đa nhân trung tính tăng, có thể có nhiễm khuẩn huyết. Khi urê, creatinin máu tăng cao là có suy thận cấp hoặc đợt cấp của suy thận mạn.

Ngoài ra, một số bệnh nhân còn có các biểu hiện chán ăn, ăn không ngon, buồn nôn, nôn, bụng trướng, cơ thể mệt mỏi rã rời khi bị viêm thận.

Nguyên nhân dẫn đến bệnh viêm thận

Theo Medicalnewstoday, có rất nhiều nguyên nhân khác nhau gây viêm thận. Trong một số trường hợp, nguyên nhân có thể không rõ ràng.

Viêm thận và bệnh thận nói chung dường như thường xuất hiện có tính di truyền trong một gia đình. Một số bệnh nhiễm trùng, như HIV và viêm gan B hoặc C, cũng có thể gây viêm thận.

Trong một số trường hợp, viêm thận có thể xảy ra do thuốc, chẳng hạn như thuốc kháng sinh. Tổn thương thận do dùng thuốc kháng sinh có thể dẫn đến viêm thận. Uống quá nhiều thuốc giảm đau, thuốc chống viêm không steroid (NSAID) hoặc thuốc lợi tiểu cũng có thể gây ra tình trạng này.

Làm thế nào để phòng ngừa viêm thận cũng như những chứng bệnh thận nói chung?

Mặc dù không phải lúc nào cũng có thể ngăn ngừa viêm thận, một số thói quen sống lành mạnh có thể làm giảm tình trạng này, bao gồm:

- Duy trì cân nặng hợp lý, ổn định.

- Bỏ hút thuốc lá.

- Luôn giữ huyết áp và lượng đường trong máu trong giới hạn ổn định khỏe mạnh.

- Tập thể dục thường xuyên.

- Ăn một chế độ dinh dưỡng cân bằng cũng có thể giúp bảo vệ sức khỏe thận.