Bé trai tử vong vì mẹ sử dụng tinh dầu để chữa bệnh thay thế thuốc

Là cha là mẹ, chúng ta luôn cố gắng mang đến cho con những điều tốt đẹp nhất, bao gồm mọi thứ liên quan đến sức khỏe. Vì vậy, nhiều phụ huynh có xu hướng chuyển sang sử dụng tinh dầu cho bé (Essential Oils) vì sức khỏe và hạnh phúc trọn vẹn của các con.

Nhưng ngay cả các loại tinh dầu dù có “lành” đến mức nào cũng phải được sử dụng một cách vô cùng cẩn trọng. Người dùng cần trang bị kiến thức đúng đắn về thời điểm có thể và không thể sử dụng tinh dầu. Nếu dùng không đúng cách, tinh dầu có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe, thậm chí dẫn tới kết cục bi thảm.

Mẹ sử dụng tinh dầu thay thế thuốc, bé trai tử vong

Một người mẹ ở Mỹ đã cho con mình bị hen suyễn sử dụng tinh dầu thay vì thuốc hen khiến bé không may qua đời (Ảnh minh họa).

Một bác sĩ phòng cấp cứu ở Mỹ gần đây đã chia sẻ trên Twitter về trường hợp bệnh nhi bị hen suyễn. Bác sĩ đã không thể cứu nổi bé sau khi người mẹ quyết định ngừng dùng thuốc hen suyễn để chuyển sang dùng tinh dầu dựa trên một bài báo đọc được.

Đứa trẻ đã không còn phản ứng gì khi được đưa đến bệnh viện. Các nhân viên y tế cố hết sức để hồi sinh bệnh nhi suốt 1 giờ đồng hồ nhưng vô vọng. Điều tồi tệ nhất đã xảy ra: cậu bé không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Tinh dầu có nguồn gốc từ các bộ phận khác nhau của thực vật như hoa, lá, thảo mộc, vỏ trái cây, vỏ thân cây. Khi pha loãng, một số tinh dầu có thể được sử dụng bằng cách thoa tại chỗ, hít và thậm chí nuốt. Tinh dầu phổ biến như một cách thức tự nhiên để thúc đẩy việc chữa bệnh và giữ gìn sức khỏe. Mặt khác, tinh dầu cũng có thể ở dạng rất cô đặc và gây tác hại nếu không được sử dụng đúng cách.

Những người ủng hộ quá nhiệt tình việc sử dụng tinh dầu thậm chí cho rằng, nếu phải lựa chọn giữa tinh dầu và thuốc, họ thà dùng dầu chứ không dùng thuốc. Nhưng câu chuyện trên chính là lời cảnh tỉnh cho những mê muội thái quá như thế này...

4 điều nên và không nên khi dùng tinh dầu cho trẻ em

1. KHÔNG pha loãng tinh dầu bạn đang dùng trước khi sử dụng chúng cho các con bạn

Hãy nhớ rằng con bạn vẫn còn là một đứa trẻ. Vì vậy, cơ thể nhỏ bé của chúng cần lượng tinh dầu ít hơn so với bạn để có được lợi ích tương tự người lớn. Một chút tinh dầu cũng có thể có tác dụng rất lớn.

2. NÊN sử dụng dầu nền khi thoa tinh dầu lên da con bạn

Làn da trẻ em rất nhạy cảm và mỏng manh, thoa tinh dầu lên có thể khiến da các bé bị kích ứng (Ảnh minh họa).

Làn da trẻ con mỏng và nhạy cảm hơn so với da người lớn. Mặc dù các loại tinh dầu vốn an toàn và không gây kích ứng da của bạn, chúng vẫn có thể dẫn tới những kết cục khác nếu thoa lên da con bạn. Hãy sử dụng các loại tinh dầu an toàn cho trẻ em và luôn pha loãng tinh dầu bằng cách sử dụng một loại dầu nền tốt trước khi thoa lên da con của bạn. Ví dụ về các loại dầu nền nhẹ và vừa bao gồm: dầu hạt nho, dầu dừa, dầu hạnh nhân và dầu bơ.

3. KHÔNG cho con bạn uống tinh dầu

Hãy nhớ rằng các loại tinh dầu ở dạng cực kỳ cô đặc và rất mạnh. Một giọt tinh dầu tương đương với 15-40 tách trà, hoặc 10 muỗng cà phê cồn. Một cách an toàn hơn cho trẻ em khi sử dụng tinh dầu là dùng thiết bị khuếch tán hoặc thoa tại chỗ.

4. KHÔNG dùng tinh dầu khi mang thai

Tinh dầu có thể xuyên qua nhau thai, điều này có thể ảnh hưởng đến em bé của bạn nhiều hơn nó ảnh hưởng đến bạn. Vì lý do này, mẹ bầu không nên ăn uống tinh dầu trong suốt thai kỳ. Tuy nhiên, vẫn an toàn nếu bạn dùng máy khuếch tán tinh dầu và bôi tại chỗ trên da. Nhưng luôn luôn tham khảo ý kiến bác sĩ để biết loại tinh dầu nào bà bầu cần tránh.

Có nên sử dụng tinh dầu thay thế thuốc?

Không nên. Tinh dầu có thể là một lựa chọn bổ sung tuyệt vời cho sức khỏe, nhưng nó không bao giờ nên thay thế thuốc, đặc biệt là đối với những người có vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hoặc bệnh tình trong giai đoạn cuối.

Trong trường hợp phải chọn tinh dầu hay thuốc, luôn luôn dừng lại và xem xét kỹ tình trạng của con bạn có nghiêm trọng không hay chỉ là cảm lạnh nhẹ? Mặc dù việc bôi tinh dầu có thể là sự thay thế tự nhiên hơn, chúng ta phải luôn dựa trên tín hiệu từ tình trạng sức khỏe của con trước khi quyết định. Sẽ thật sai lầm khi từ chối dùng thuốc nếu đứa trẻ đang rất cần nó. Nếu bạn cảm thấy nghi ngờ, hãy tham vấn ý kiến của bác sĩ.

