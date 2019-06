Bé trai 7 tuổi đuổi gà bị hành hung "ôm mặt khóc cả lúc ngủ"

Ám ảnh vì bị đánh

Chiều 18.6, PV Báo Lao Động đã đến khu chung cư Belleza, phường Phú Mỹ, quận 7, được anh Trần Mạnh Hùng (45 tuổi) bố cháu bé T.M.C (7 tuổi) dẫn đến địa điểm nơi bé chơi với đàn gà bị chủ đàn gà là ông N.V.T (43 tuổi) hành hung vì nghi bé đang bắt trộm gà.

Theo anh Hùng, chiều 13.6 anh đưa 2 con trai xuống chung cư chơi đạp xe, trong lúc con chơi, anh Hùng ngồi uống nước tại khuôn viên chung cư.

Hai anh em C chạy xe vòng khu công viên, phát hiện đàn gà của ông T, có nhiều gà con mới nở đang tìm thức ăn. Thấy đàn gà dễ thương nên hai anh em C dừng xe đến chơi và đuổi theo đàn gà để vui đùa. Lúc này ông T chạy ra và cho rằng hai anh em C đang đuổi theo bắt trộm gà của ông nên đánh C dẫn đến nhiều thương tích.

Bảo vệ chung cư cho biết, khi thấy cháu C bị thương tích và bầm tím khắp vùng đầu, vùng mặt ông liền gọi cho anh Hùng đến để nói chuyện với ông T cho rõ sự việc. Tuy nhiên, ông T bất hợp tác và chửi oang oang khắp nơi, khăng khăng cháu C đang bắt trộm gà của ông.

Bảo vệ chung cư và nhiều cư dân ở đây rất bức xúc vụ việc hành hung bé C.

Quá bức xúc người dân chung cư, bảo vệ và anh Hùng đã gọi điện báo công an phường Phú Mỹ đến áp tải ông T đến phường làm việc.

Sau khi điều trị tại Bệnh viện Việt Pháp, hiện bé C đã xuất viện về nhà. Tuy nhiên, anh Hùng cho biết rất đau lòng khi thấy con vẫn cứ ám ảnh vì vụ bị đánh.

"Cháu thường xuyên ôm mặt khóc ngay cả lúc ngủ và cả lúc đang học bài. Vợ chồng tôi mỗi lần nhìn thấy con thế rất đau lòng. Tôi đề nghị cơ quan chức năng sớm điều tra xử lý hình sự ông T, để lấy lại công bằng cho bé C đồng thời cảnh tỉnh những ai có ý định hành hung trẻ con cho dù bất kỳ lý do gì." - anh Hùng nói.

Chuyển công an quận điều tra vì vụ việc nghiêm trọng

Anh Trần Mạnh Hùng cho biết rất là đau lòng khi nhìn con luôn ôm mặt khóc vì ám ảnh

Chiều 18.6, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Minh Châu - Trưởng Công an phường Phú Mỹ cho biết, công an phường đã lấy lời khai đối tượng T đồng thời, củng cố đủ hồ sơ để chuyển lên công an quận giải quyết vì vụ việc vượt quá thẩm quyền của công an phường.

Ông Nguyễn Hiếu Thảo - Đại diện Công an quận 7 xác nhận với PV Báo Lao Động là đã nhận được hồ sơ vụ việc từ công an phường chuyển lên vào trưa 18.6. Theo đại diện công an quận 7, đây là vụ án hành hung trẻ em gây phẫn nộ dư luận nên lãnh đạo Công an quận đã chỉ đạo lực lượng vào cuộc điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

"Công an quận vừa nhận được hồ sơ từ công an phường chuyển lên. Hiện chúng tôi đang vào cuộc điều tra để làm rõ vụ việc và sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Khi có kết quả điều tra chính thức, công an quận sẽ chuyển thông tin đến Báo Lao Động để thông tin đến người dân được rõ." - ông Hiếu nói.

Hiện đàn gà của ông T vẫn đang thả ra khuôn viên chung cư.

Theo nguồn tin riêng của PV Báo Lao Động, ông N.V.T trước đây cư trú tại quận 4, nhưng cách đây 2 năm chuyển đến khu chung cư Belleza theo diện tái định cư. Ông T chưa có tiền án, tiền sự gì, nhưng một số cư dân tại chung cư cho biết tính tình ông này rất nóng tính và hung hăng. Vì vậy, nhiều cư dân và cả bảo vệ ở đây không có thiện cảm với ông T.

Tại cơ quan công an, bước đầu ông T đã thừa nhận có đánh cháu C vì nghi ngờ cháu đuổi theo đàn gà là để bắt trộm gà. Ông T cũng khai với công an là trong thời gian qua ông mất 7 con gà, nên từ trưa đến chiều 13.6 ông trực rình và canh để xem đối tượng nào đã ăn cắp gà của ông.

Khi phát hiện hai anh em C đuổi theo đàn gà, ông T cho rằng đây là hai đối tượng đã từng ăn cắp gà, nay xuất hiện bắt tiếp nên mới giữ cháu C lại và hành hung. Ông T đề nghị được bồi thường và xin lỗi gia đình anh Hùng tại công an phường nhưng không được gia đình anh Hùng chấp nhận.

Nhiều bé đạp xe chơi ở chung cư đã được bố mẹ cảnh báo vụ việc bé C bị hành hung

Trao đổi với PV báo Lao Động, lãnh đạo Chi Hội bảo vệ quyền trẻ em TP HCM cho biết, đã nhận được đơn cầu cứu của gia đình anh Hùng. Hiện Hội đang xúc tiến làm việc với các cơ quan chức năng để đề nghị cơ quan chức năng khởi tố hình sự vụ việc để điều tra.

Hiện Viện KSND quận 7 cũng đã nhận được đơn của anh Hùng, đề nghị kiểm sát vụ việc, đồng thời tiến hành các bước để khởi tố để điều tra hình sự vụ việc.