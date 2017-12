Bé sinh non bị xơ phổi rất nặng, cha vượt nghìn cây số đưa con đi ghép tế bào gốc và điều kỳ diệu xuất hiện

aFamily.vn>Xã hội

GS Nguyễn Thanh Liêm – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tế bào gốc & công nghệ gen Vinmec nhớ lại: "Hoàng Thiên sinh non ở tuần 31. Trước khi đến với chúng tôi, bé đã trải qua nhiều bệnh trong thời gian ngắn: Suy hô hấp, viêm ruột hoại tử phải phẫu thuật, xuất huyết não, nhiễm khuẩn bệnh viện, lệ thuộc máy thở khiến bé không thể rời khỏi bệnh viện từ khi sinh".



Theo bệnh sử, hai bé Hoàng Thiên và Hoàng Phúc ra đời khi thai ở tuần thứ 31. Tuy nhiên nếu người anh trai sinh đôi được trở về nhà, Hoàng Thiên phải ở lại bệnh viện do tình trạng suy hô hấp và những bệnh lý xuất hiện ở trẻ sinh non.

Bé Nguyễn Hoàng Thiên.

Thiên không may mắn như người anh trai sinh đôi khi mang rất nhiều bệnh, trong đó có chứng xơ phổi.

Quá trình điều trị dài ngày khiến bé bị nhiễm khuẩn CMV nguy hiểm. Khi được các BS giải cứu khỏi tình trạng này, bé lại tiếp tục bị xơ phổi. Liên tục trong nhiều ngày, bé phải sống bằng máy thở 24/24 giờ. Dù rất cố gắng nhưng ekip điều trị thời điểm đó cho biết, chưa có cách nào để cải thiện tình trạng này cho bệnh nhi.

Không bỏ cuộc, anh Nguyễn Quyết Thắng (quê Vũng Tàu, cha bé Thiên) lùng sục mọi con đường để tìm sự sống cho con. Ngay khi được giới thiệu tới GS Nguyễn Thanh Liêm, người từng thực hiện ca ghép tế bào gốc xơ phổi cho một em bé sinh non 30 tuần tuổi thành công, người cha ngay lập tức cầu cứu vị giáo sư, dù lúc này ông đang công tác tận Hà Nội.

Sau khi được ghép tế bào gốc, đứa bé dần hồi phục.

Được chăm sóc đặc biệt trước phẫu thuật, quá trình ghép tế bào gốc của bé Hoàng Thiên tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City đã diễn ra rất thuận lợi. Ca ghép tế bào gốc chữa xơ phổi thành công, giải thoát bé khỏi tình trạng lệ thuộc máy thở từ khi chào đời. Chỉ 3 tuần sau khi ghép tế bào gốc, Nguyễn Võ Hoàng Thiên đã được xuất viện.



Bé trai xuất viện sau 3 tuần ghép tế bào gốc.

Nhìn cậu bé nhanh chóng ăn hết bát cháo đầy, chơi đùa vui vẻ cùng em trai song sinh Hoàng Phúc khi đến tái khám tại BV, GS Nguyễn Thanh Liêm cùng đội ngũ y BS vô cùng vui mừng. Kết quả khám và chụp CT phổi lồng ngực cho thấy phổi bé gần như trở về bình thường, kết quả mà theo GS Liêm là vượt ngoài sự mong đợi.



Kết quả thăm khám mới nhất của bệnh nhi khiến các BS ngạc nhiên về sự cải thiện ngoạn mục.

Có lẽ người hạnh phúc nhất là anh Nguyễn Quyết Thắng, người cha đã vượt nhiều gian nan để cứu con.



"8 tháng trước sau khi vừa ghép tế bào gốc trở về nhà, Thiên nằm cạnh anh thấy nhỏ hơn rõ rệt. Bây giờ thì em đã 9kg, chỉ thua anh có nửa ký. Mấy tháng nay trong khi Hoàng Phúc giậm chân tại chỗ thì hàng tháng bé Hoàng Thiên vẫn tăng cân đều đặn" – anh Tháng tâm sự.

Anh Thắng hạnh phúc bên cậu con trai khỏe mạnh.

Được biết sau trường hợp của bé Thiên, tháng 6/2017, các BS Vinmec tiếp tục ghép tế bào gốc xơ phổi thành công cho một ca sinh non khác ở tuần 25, nặng 700 gram, bị suy hô hấp, lệ thuộc máy thở. Hiện tại, bệnh nhi đã tròn 11 tháng tuổi, nặng 7,2kg, sức khỏe hoàn toàn ổn định.



"Ghép tế bào gốc chữa xơ phổi cho trẻ sinh non là thành tựu đột phá bởi có tới 30-90% trẻ sinh non yếu thường xuyên phải đối mặt với nguy cơ tử vong do biến chứng của căn bệnh này. Chúng tôi đang tiếp tục theo dõi sự phát triển của những trẻ đã được ghép tế bào gốc chữa xơ phổi để có cơ sở triển khai các nghiên cứu ghép tế bào gốc chữa các bệnh hiểm nghèo trong nhi khoa" – GS Liêm nhấn mạnh.