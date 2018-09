Bé gái 6 tuổi nguy kịch vì nuốt đầu mẩu bút chì

Dị vật là đầu bút bi được lấy ra

Ngày 30.9, BS Phan Quang Trung - khoa Tai Mũi Họng (Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An) cho biết: Khoa vừa cứu sống trường hợp bệnh nhi Trần Thanh H (6 tuổi, ở Diễn Châu, Nghệ An) bị bít hoàn toàn phế quản do nuốt dị vật là đầu bút chì.

Theo người nhà cháu H, sau khi đi học về, cháu có nói với bố mẹ việc nuốt phải đầu bút chì và ngay lập tức được người nhà chở xuống bệnh viện huyện để kiểm tra. Lúc này, bệnh nhi chưa có biểu hiện gì bất thường, hoàn toàn tỉnh táo. Sau quá trình thăm khám, bệnh viện tuyến dưới nhanh chóng cho bệnh nhi chuyển xuống Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để gắp dị vật.

Vừa đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, bệnh nhi có chuyển biến xấu, khó thở, toàn thân tím tái, ngừng tim và ngừng thở. Các bác sĩ đã nhanh chóng cấp cứu cho bệnh nhi.

Sau hơn 1 giờ, kíp mổ đã gắp ra dị vật trong phế quản của bệnh nhi là đầu bút chì có đường kính 2cm. Hiện sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định.