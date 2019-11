Bé gái 4 tuổi nghi bị xâm hại tại lớp: Bệnh viện chẩn đoán bị tấn công tình dục, công an vẫn không khởi tố

Ngày 15/11, chị N.N.T. (sinh năm 1982, ngụ tỉnh Hậu Giang) có đơn khiếu nại gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Châu Thành (tỉnh Hậu Giang) về “Quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 20 ngày 21/10/2019”.

Trước đó, chị T. đến Công an huyện Châu Thành trình báo việc con gái chị là cháu N.C.H. (4 tuổi) có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.

Theo chị T., hằng ngày chị gửi cháu H. tại nhóm giữ trẻ của cô N.T.D.P ở gần nhà. Ngày 24/8, lúc đón cháu H. về đến nhà thì cháu nói phần bộ phận sinh dục bị đau và rát. Chị T. kiểm tra thì phát hiện phần vùng kín của cháu H. bị ửng đỏ và có dấu vét trầy xước.

Sau khi hỏi, cháu H. kể trong lúc cháu nằm ngủ trưa, cha của cô P. kéo quần cháu xuống và dùng vật cứng chọc vào âm hộ của cháu.

Ngay hôm sau, gia đình cháu H. đến trình báo công an địa phương. Cán bộ cơ quan này cùng người nhà đưa cháu H. đến kiểm tra tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương TP. Cần Thơ.

Theo giấy chứng nhận thương tích của Bệnh viện, tình trạng lúc nhập viện, cháu H. than đau nhẹ ở vùng âm hộ. Bên cạnh đó, quan sát trong vùng môi bé có đỏ viêm. Bác sỹ chẩn đoán cháu H. bị tấn công tình dục bằng sức người.

Tuy nhiên, sau khi điều tra vụ việc, ngày 21/10, cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành lại ra thông báo không khởi tố vụ án hình sự.

Thông báo không khởi tố vụ án của công an huyện Châu Thành (Hậu Giang).

“Sau khi tiến hành xác minh tin tố giác về tội phạm vụ xâm hại tình dục, cơ quan CSĐT Công an huyện quyết định không khởi tố vụ án hình sự với lý do: không có sự việc phạm tội” – thông báo của Công an huyện Châu Thành nêu.

Chị T. cho biết, chị không đồng tình với thông báo không khởi tố vụ án của Công an huyện.

“Tôi muốn làm sáng tỏ vụ việc này không phải vì tiền bồi thường, tôi nghèo nhưng vẫn còn sức làm để kiếm sống. Tôi muốn đưa vụ án ra ánh sáng để làm gương cho những kẻ biến thái”, chị T nói.

Để tìm hiểu thêm thông tin, PV VTC News liên hệ với Công an huyện Châu Thành thì được người đại diện cơ quan này hẹn gặp vào đầu tuần để thông tin vụ việc.