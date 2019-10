"Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc": Huỳnh Tông Trạch đã đẹp trai lại còn lãng mạn thế này ai mà cưỡng nổi

Sau một tuần chờ đợi trong mòn mỏi thì tập tiếp theo của bộ phim Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc cũng đã lên sóng. Fan hồi hộp theo dõi từng vụ án cũng như diễn biến tình cảm của "couple" Bắc Thần (Huỳnh Tông Trạch) và Cố Sơ (Diệp Thanh). Bất cứ phân cảnh nào Bắc Thần xuất hiện, ai ai cũng phải gật gù vì vẻ ngoài điển trai, chỉ cần cười một cái cũng đủ làm fan "điêu đứng".

Vụ án búp bê xanh vẫn đang được cảnh sát tích cực điều tra tìm ra hung thủ. Mới đây, nhiều tình tiết mới đã được hé lộ. Cảnh sát đã đến nhà và giải Kiều Trí Viễn đi vì nghi ngờ ông ta liên quan đến cái chết của Phạm Bích Quân.

Kiều Trí Viễn khai chính Tạ Gia Nhuận đã ra tay sát hại Phạm Bích Quân sau khi biết cô ta là kẻ đứng đằng sau chỉ đạo nhóm của Bàng Thành. Kiều Trí Viễn đem xác của Phạm Bích Quân đi hỏa thiêu và đưa Gia Nhuận và bệnh viện tâm thần chữa trị.

Kiều Trí Viễn

Ở một diễn biến khác, trên đường cùng Cố Sơ đến bệnh viện tâm thần để đón Gia Nhuận thì xe của Lục Vân Tiêu bị một người lạ mặt cố tình đâm. Rất may, cả Lục Vân Tiêu và Cố Sơ đều không bị thương. Khi đến thăm Gia Nhuận, Vân Tiêu đã nhắc lại những kỉ niệm thời thơ ấu của hai người nhưng Gia Nhuận vẫn tỏ ra sợ hãi trước tất cả mọi cố gắng của Vân Tiêu.



Ánh mắt đầy ám ảnh của Gia Nhuận

Xâu chuỗi lại các sự việc, Bắc Thần khằng định người mà hung thủ nhắm tới là Lục Vân Tiêu, Cố Sơ chỉ là trùng hợp có mặt bên cạnh Vân Tiêu lúc đó mà thôi. Đội điều tra của La Đội truy tìm người đàn ông quen biết cả Gia Nhuận và Vân Tiêu, hút xì gà, thân cận và nắm rõ lịch trình của Vân Tiêu, đó chỉ có thể là người trong công ty hoặc người nhà Vân Tiêu. Khoanh vùng đối tượng, cảnh sát lập tức quay lại nhà Lục Vân Tiêu để tìm Đại An - lái xe của Kiều Trí Viễn. Ngay khi ập và phòng của Đại An, anh ta đang uy hiếp và định giết hại Kiều Vân Tiêu.

Đại An ra tay định sát hại Kiều Vân Tiêu

Tìm thấy quyển sách tiểu thuyết huyễn hoặc và điếu xì gà ở phòng Đại An

Khi được giải về đồn cảnh sát, Đại An thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Anh ta tự nhận mình là kẻ giết Bàng Thành, Lưu Chí Dũng và Thẩm Cường bằng những cách dã man theo như mô phỏng trong quyển tiểu thuyết. Bởi đem lòng yêu thương Gia Nhuận nên Đại An hết sức căm phẫn những kẻ đã hủy hoại cuộc đời cô ấy. Chính vì vậy, anh ta đã lên kế hoạch hoàn hảo để giết 3 tên súc sinh đó. Tuy nhiên, Đại La vẫn nghi ngờ Đại An có đồng phạm nhưng chưa tìm được chứng cứ.

Sau một loạt phân cảnh phá án, điều tra đầy cam go gay cấn thì một chút phân cảnh lãng mạn đan xen cũng đủ làm các fan ấm lòng. Khi đưa Cố Sơ trở về nhà sau thời gian nhà bị cháy, Bắc Thần vẫn muốn níu kéo Cố Sơ ở nhà mình lâu hơn:" Thực ra tôi thấy, cô vẫn có thể tiếp tục ở lại chỗ tôi". Khi thấy Cố Sơ ngắm nghía bức tranh vẽ Bắc Thâm, Bắc Thần thẳng thắn:" Những bức tranh này, có thể nói dùng tính mạng để đổi lấy. Thực ra tôi nghĩ, nếu như buổi tối hôm đó, đốt hết số tranh này đi cũng không phải chuyện xấu. Ít nhất cô cũng có thể bắt đầu lại từ đầu". Lại một lần nữa Bắc Thần ngỏ lời muốn Cố Sơ bỏ qua quá khứ về Bắc Thâm, bắt đầu một khởi đầu mới. Thế nhưng, Cố Sơ vẫn im lặng.

Bắc Thần bày tỏ muốn Cố Sơ quên hết chuyện quá khứ và bắt đầu một khởi đầu mới

Về Đại An, anh ta vẫn khăng khăng nhận hết tội về mình. Tuy nhiên, cảnh sát đã phát hiện ra tóc trên con búp bê xanh kì dị chính là tóc của Tạ Gia Nhuận. Nghi ngờ Gia Nhuận có liên quan đến vụ án, đội của La Trì tiếp tục quay lại bệnh viện tâm thần trích xuất camera môt lần nữa thì phát hiện ra một bí mật kinh hoàng. Tạ Gia Nhuận đã rời khỏi bệnh viện bằng cách giả làm nhân viên y tế vì cả 2 người đều có kiểu tóc và dáng người giống nhau. Tuy nhiên lúc này, Gia Nhuận đã trên đường đến tìm Cố Sơ và có ý định hãm hại Cố Sơ.

Gia Nhuận uy hiếp Cố Sơ vì nghĩ rằng cô ấy quyến rũ Kiều Vân Tiêu

Tạ Gia Nhuận liên tục hỏi Kiều Vân Tiêu yêu mình hay yêu Cố Sơ? Trong tình huống nguy cấp, Bắc Thần không ngần ngại bày tỏ tình cảm của mình cũng như làm đủ mọi cách để cứu Cố Sơ khỏi hiểm nguy.

Bắc Thần không ngần ngại nhận mình là bạn trai của Cố Sơ

Trước sự mất kiểm soát của Gia Nhuận, Bắc Thần đã hết sức nhẹ nhàng cảm hóa tư tưởng cũng như nhân cơ hội bày tỏ tình cảm với Cố Sơ.





Triết lí tình cảm lãng mạn về tình yêu của Bắc Thần khiến fan được phen xao xuyến mãi thôi

Gia Nhuận - một người con gái yêu Vân Tiêu như vậy, đối xử tốt với anh như vậy, chưa từng rời xa nhau nhưng đến cuối cùng, người cô dốc hết tâm can để yêu lại chính là đứa em cùng mẹ khác cha với mình. Quá sốc trước sự thật phũ phàng này, cô định tự tử nhưng đã bị Cố Sơ ngăn lại, suýt chút nữa vì cứu Gia Nhuận mà Cố Sơ cũng gặp nguy hiểm.

Màn anh hùng cứu mỹ nhân đầy kịch tính của Bắc Thần và Cố Sơ.

Khoảnh khắc "tình bể bình" Cố Sơ tựa đầu vào vai Bắc Thần

Sau khi bị bắt, Gia Nhuận đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình là nhằm mục đích trả thù. Kết thúc vụ án con búp bê xanh đầy khó khăn thử thách, chúng ta nhận ra được nhiều chân lý:" Thù hận làm con người ta phát điên và có thể làm ra những chuyện mất kiểm soát". Sau tất cả mọi chuyện xảy ra, cùng trải qua khó khăn, hiểm nguy, tình cảm của Cố Sơn dành cho Bắc Thần ngày càng tốt lên. Cùng theo dõi diễn biến chuyện tình cảm của "couple" này cũng như vụ án li kỳ trong những tập tiếp theo của Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc vẫn đang được phát sóng trên Youku.