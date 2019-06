Bắt Việt kiều Úc 60 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý ở Sài Gòn

Các đối tượng nằm trong đường dây ma tuý của Việt Kiều Úc gồm: Nguyễn Xuân Hải (hay gọi là "Hải quẹt", 45 tuổi, ngụ tại quận Thủ Đức, TPHCM), Bùi Minh Bảo Vy (40 tuổi, ngụ tại quận Tân Bình, TPHCM) và Ngô Thị Thanh Mai (20 tuổi, ngụ tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Lực lượng chức năng khống chế khi các đối tượng đang thực hiện hành vi giao dịch.

Theo điều tra, ngày 14/6, trinh sát của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an phối hợp cùng Công an TPHCM, Công an tỉnh Tây Ninh… đã tiến hành kiểm tra chiếc xe ô tô BKS 51F-3700 tại khu phố Rạch Sơn, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

Thời điểm kiểm tra, công an đã khống chế gã Việt Kiều cùng nhóm đồng bọn là Hải, Vy, Mai. Kiểm tra trên xe, công an thu 4kg ma tuý đá, 1.000 viên thuốc lắc, 2 xe ô tô, 1 xe mô tô, 225 triệu đồng, 40.000 USD, 7 ĐTDĐ cùng nhiều tang vật khác.

Qua làm việc, nhóm khai tối 13/6, Hải có điện thoại cho Thái mua 4kg ma túy đá với số tiền 280 triệu đồng/1kg, 1.000 viên thuốc lắc với số tiền 150 triệu đồng và được Thái đồng ý.

Khoảng 8h ngày 14/6, 4 đối tượng giao ma tuý tại khu vực siêu thị Co.opmart Gò Dầu thì bị trinh sát công an bắt giữ.

Tang vật vụ án.

Theo Công an TPHCM, Thái sống ở tỉnh Tây Ninh có nhiều mối quan hệ với nhóm tội phạm ở TPHCM và các tỉnh lân cận. Thái từng lấy vợ và sinh sống ở Úc nhưng do mâu thuẫn nên chia tay. Sau đó, Thái về Việt Nam sống ở tỉnh Tây Ninh cùng một số cô gái trẻ đẹp trong biệt thự riêng.

Thời gian này, Thái sang các sòng bạc ở Campuchia chơi thì quen biết với nhiều "đại lý" ma tuý. Sau đó, Thái đã nảy sinh ý định mua ma tuý từ Campuchia về Việt Nam bán kiếm lời.

Đối tượng Thái tại cơ quan công an.

Được biết, Hải từng nằm trong 1 đường dây ma tuý bị Công an TPHCM triệt phá nhưng y đã nhanh chân bỏ trốn. Sau đó, Hải dùng CMND giả thuê nhà sinh sống ở tỉnh Đồng Nai. Vy là bạn tù của Thái trước đây nên cả 2 giao du cùng làm.