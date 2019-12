Bất ngờ xuất hiện chàng trai đã có vợ con tự nhận là "nhân vật chính" trong scandal cưỡng dâm, lên tiếng minh oan cho Hồ Quang Hiếu?

Cách đây không lâu, mạng xã hội bất ngờ dậy sóng khi một cô gái trẻ đăng tải một bài viết dài để "tố" nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu rủ rê đi "bay lắc" rồi sắp đặt để cưỡng dâm cô trong tình trạng không tỉnh táo.

Cùng với những lời tố cáo của mình, cô gái này còn tung hàng loạt tin nhắn của cô và bạn bè cũng như với Hồ Quang Hiếu để chứng minh thêm độ tin cậy. Ngay sau những lời tố của cô gái trẻ, đại diện Hồ Quang Hiếu khẳng định không biết cô là ai và cho biết sẽ không đưa ra bất kỳ câu trả lời nào cho việc này.

Câu chuyện tưởng chừng như sẽ "chìm xuồng" thì bất ngờ trên mạng xã hội lại xuất hiện một nhân vật đặc biệt. Cụ thể, một người dùng mạng xã hội có tên là H.N.N đã chia sẻ một đoạn status tự nhận mình là "nhân vật chính" trong status mà cô gái trẻ nhắc tới.

Theo anh chàng này, nguyên nhân là do anh có ngoại hình khá giống Hồ Quang Hiếu nên cô gái trẻ này mới nhầm lẫn. Người này chia sẻ: "Mình xin lỗi các bạn nhiều. Vì mình đi bar phê pha chút nên mới... với bé TX, để rồi anh Hồ Quang Hiếu idol của các bạn phải chịu trận thay mình. Chỉ vì mặt hơi giống thôi mà, bản thân mình không nghĩ là bé ấy làm mọi chuyện đi xa quá. Không hiểu mục đích gì. Xin lỗi mọi người".

Sau đó, trên mạng xã hội cư dân mạng cũng nhanh chóng tìm ra hình ảnh của người này và nhận thấy hai người cũng có khá nhiều điểm giống nhau.

Hình ảnh bài chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy chân dung người đàn ông này có khá nhiều điểm giống Hồ Quang Hiếu.

Để chắc chắn hơn, người đàn ông này còn khẳng định đang lưu giữ những đoạn clip nhạy cảm giữa mình và cô gái trẻ. Điều đáng nói, người này hiện đang có vợ con.

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng người đàn ông này chỉ đang "kiếm chuyện câu like" mà thôi. Phản ứng lại chuyện này, người này cho biết: "Ai nào nói mình câu like cứ ra đây. So với hot facebook có vài chục ngàn follow hay vài trăm ngàn follow thì với mình cũng là con số quá nhỏ đấy. Bản thân mình cầm hơn 10 triệu follow trong tay từ các page lớn. Chưa kể dựng các ca sĩ hay hot facebook khác. Mình thừa và dư sức kéo nick mình bằng những thứ tốt đẹp hơn chứ không phải câu mấy cái vớ vẩn này nhé".

Trong khi scandal của Hồ Quang Hiếu vẫn khiến nhiều người "chóng mặt" thì sự xuất hiện của người đàn ông lạ mặt này lại càng khiến cư dân mạng không rõ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.