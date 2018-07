Bất ngờ với 6 loại trà có tác dụng giảm cân và giảm mỡ bụng hơn cả 1 giờ tập gym

Một số nghiên cứu của Viện Dinh dưỡng Quốc gia Italy đã tìm thấy tác dụng của uống trà với khả năng giảm cân và giảm mỡ bụng. Tuy nhiên, không phải tất cả các loại trà đều có hiệu quả này như nhau. Một số loại trà được cho là có tác dụng giảm cân, giảm mỡ bụng cao hơn hẳn so với các loại trà khác. Và dưới đây, trang Bright Side đã thu thập 6 trong số các loại trà tốt nhất để thúc đẩy giảm cân và giảm mỡ bụng.



1. Trà xanh

Trà xanh là một trong những loại trà nổi tiếng nhất thế giới và được liên kết với nhiều lợi ích sức khỏe. Nó cũng là một trong những loại trà có tác dụng nhất khi nói đến giảm cân. Điều này là bởi vì chiết xuất catechin trong trà xanh cực kì cao. Nghiên cứu của tác giả Westerterp-Plantenga, tại Đại học Maastricht, Hà Lan đã chứng minh rằng đây là chất chống oxy hóa tự nhiên có thể cải thiện sự trao đổi chất của cơ thể và tăng cường đốt cháy chất béo, đặc biệt là trong vùng bụng.

Trà xanh cũng chứa các chất hoạt tính sinh học như caffeine và EGCG, có thể có tác động mạnh mẽ đến sự trao đổi chất của cơ thể. Hơn nữa, các chất trong trà xanh làm tăng mức độ kích thích tố để đốt cháy chất béo trong cơ thể của chúng ta, từ đó giải phóng nhiều chất béo hơn vào máu làm cho nó trở thành năng lượng.

2. Trà Puerh (Trà Phổ Nhĩ)

Đây là một loại trà độc đáo và nổi tiếng của Trung Quốc, tên gọi là Puerh được đặt tên theo thị trấn Pu-erh ở tỉnh Vân Nam. Trà Puerh thuộc họ trà đen Trung Quốc và được lên men thông qua phản ứng hóa học giữa các vi khuẩn có lợi và sau đó sấy khô. Trà Puerh có một hương thơm êm dịu, phát triển theo thời gian và mọi người thường thích uống nó sau bữa ăn. Càng lưu trữ càng lâu thì mùi thơm càng mạnh.

Một số nghiên cứu của các tác giả Deng YT, Lin-Shiau SY, Shyur LF, Lin JK thuộc Viện Sinh hóa và Sinh học Phân tử, Đại học Y khoa, Đại học Quốc gia Đài Loan đã được thực hiện cho cả động vật và con người cho thấy trà Puerh có thể tăng cường khả năng giảm cân. Trà Puerh ngăn chặn sự tổng hợp axit béo sau đó ảnh hưởng đến quá trình chuyển đổi lipit thành năng lượng gần như ngay lập tức sau bữa ăn của bạn. Điều này ngăn cản chất béo từ xây dựng và cũng ngăn ngừa tăng cân. Hơn nữa, nó còn được công nhận là có thể giảm lượng đường trong máu và mức chất béo trung tính trong máu.

3. Trà đen

Trà đen chứa nhiều chất dinh dưỡng hơi khác so với trà xanh hoặc trà trắng. Nhưng tương tự như trà xanh và trà trắng, trà đen cũng có hiệu quả giảm cân bởi nó rất giàu chất chống oxy hóa gọi là flavonoid, hay còn gọi là polyphenol, có khả năng đốt cháy chất béo. Hơn nữa, các polyphenol trong trà đen giúp sản xuất đường ruột của các axit béo chuỗi ngắn, đã được chứng minh là làm tăng sự trao đổi chất trong cơ thể.

Ngoài việc giảm cân, trà đen có lợi cho lượng đường trong máu theo một nghiên cứu của Trung tâm Khoa học và Chăm sóc Sức khỏe Julius, Trung tâm Y khoa Đại học Utrecht, Hà Lan. Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng uống cà phê và trà giúp loại bỏ nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại II. Trong thực tế, tiêu thụ ít nhất 3 tách trà hoặc cà phê mỗi ngày có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại II tới 42%.

4. Trà Oolong (Trà Ô long)

Trà Ô long là loại trà truyền thống của Trung Quốc đã được oxy hóa một phần. Nó thường được mô tả là có mùi vị trái cây, hương thơm và hương vị rất độc đáo. Các nghiên cứu khác nhau của Trường Y học cổ truyền Trung Quốc, Đại học Dược phẩm Thẩm Dương, Trung Quốc, đã chỉ ra rằng trà Ô long có thể thúc đẩy giảm cân bằng cách cải thiện quá trình đốt cháy chất béo và đẩy nhanh quá trình trao đổi chất. Các polyphenol trong trà Ô long đều chịu trách nhiệm một phần về lợi ích giảm cân.

Một số các polyphenol giúp giữ cho sự trao đổi chất của bạn khỏi bị chậm lại khi bạn giảm cân, nhờ đó, hiệu quả giảm cân của bạn sẽ được duy trì và trở nên dễ dàng hơn. Hơn nữa, trà ô long giàu catechin và caffeine. Theo Trung tâm nghiên cứu dinh dưỡng con người Beltsville, Hoa Kỳ, 2 chất này hoạt động cùng nhau để giúp tăng sự trao đổi chất và lượng chất béo bạn đốt trong khi giúp duy trì khối lượng cơ nạc.

5. Trà trắng

Trà trắng được chế biến rất nhẹ và được chọn cẩn thận trong khi cây trà vẫn còn non. Nó có một hương vị rất khác biệt so với các loại trà khác. Nó có một hương vị ngọt ngào, tinh tế, nhẹ nhàng. Những lợi ích của trà trắng đã được Hệ thống chăm sóc sức khỏe New Mexico, Hoa Kỳ nghiên cứu trong những năm qua và đi đến kết luận rằng loại trà này có thể cải thiện sức khỏe cũng như tiêu diệt tế bào ung thư.

Trà trắng và trà xanh có cùng số lượng catechin góp phần làm giảm cân nhanh chóng và hiệu quả.

Hơn nữa, trà trắng có hiệu quả ức chế sự hình thành của các tế bào mỡ mới, được gọi là tế bào mỡ. Nếu tốc độ hình thành tế bào mỡ mới giảm, tăng cân cũng giảm. Ngoài ra, nó kích thích lipolysis, quá trình đốt cháy chất béo trong cơ thể. Chất béo thừa trong cơ thể được đốt cháy hiệu quả dẫn đến giảm cân.

6. Trà Rooibos (Hồng trà Nam Phi)

Trà Rooibos là một loại trà thảo dược được làm từ lá và thân cây mỏng của cây bụi Nam Phi được gọi là Aspalathus linearis. Trong những năm qua nó đã được công nhận có nhiều lợi ích sức khỏe và theo phát hiện từ nghiên cứu của Krafczyk N, Woyand F, Glomb MA thuộc Viện Hóa học, Hóa học thực phẩm, Đại học Martin Luther, Đức, thì loại trà này còn có các thuộc tính giảm cân. Nó rất giàu chất chống oxy hóa như aspalathin và nothofagin có trách nhiệm giúp nhặt rác các gốc oxy độc hại có hại có xu hướng làm tổn thương DNA.

Ngoài ra, các chất chống oxy hóa này có thể giúp cân bằng lượng đường trong máu và cải thiện sức đề kháng insulin. Nó cũng ngọt và ít calo có thể là một thay thế tuyệt vời cho một thức uống có đường. Nó có thể giúp giữ cho lượng đường trong máu trong tầm kiểm soát, ngăn ngừa các triệu chứng đói và có thể dẫn đến lượng calo tiêu thụ thấp hơn.

Nguồn: BS/Ncbi