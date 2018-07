Bất ngờ hoãn công bố kết quả điểm thi bất thường tại Sơn La

Khu vực trước cổng Sở GDĐT Sơn La được kiểm soát chặt chẽ. Trước khi được vào tham dự cuộc họp, rất đông phóng viên phải ngồi chờ xung quanh "điểm nóng" này

Theo thông tin từ đoàn công tác của Bộ GD&ĐT đang có mặt tại Sơn La, dự kiến khoảng 11h trưa nay (23/7), đoàn công tác và các đơn vị phối hợp liên quan sẽ công bố kết luận sau quá trình rà soát, kiểm tra các dấu hiệu bất thường về điểm thi THPT quốc gia 2018 tại đây.

Dự kiến buổi họp báo có nhiều thành phần tham gia là đoàn công tác Bộ GDĐT, Sở GDĐT tỉnh Sơn La và một số cơ quan của Bộ Công an.

Đây là vấn đề dư luận hết sức quan tâm, do đó hàng chục phóng viên, báo đài đã sớm có mặt để tham dự đưa tin. Tuy nhiên, sát giờ họp, 10h50 đại diện bộ GD&ĐT bất ngờ thông báo tới tất cả PV sẽ hoãn tổ thức họp báo. Lý do được đưa ra là "tỉnh thấy chưa đủ điều kiện".

Trao đổi với PV, ông Hoàng Công Chất, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nói: "Khi nào đoàn công tác của Bộ có ý kiến mới tổ chức họp báo".

Mặc dù các phóng viên đã được ghi rõ thông tin để tham dự nhưng bất ngờ bị hoãn cuộc họp công bố

Trước đó, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng giáo dục (Bộ GDĐT) đã thông tin kết quả kiểm tra ban đầu của Tổ công tác cho thấy đã có một số sai phạm quy chế thi, đặc biệt ở khâu chấm thi. Trong đó, có dấu hiệu can thiệp làm thay đổi kết quả điểm thi của các thí sinh ở Sơn La.

Ngoài ra, cơ quan Công an cũng thông tin đã có hàng chục bài thi của thí sinh tại Sơn La có dấu hiệu bị can thiệp chỉnh sửa, tẩy xóa kết quả thi.

Dưới sự chỉ đạo của Tổng cục An ninh - Bộ Công an, Công an tỉnh Sơn La đang thu thập các chứng cứ và đấu tranh với các đối tượng có liên quan để làm rõ hành vi vi phạm.

Tổ công tác của Bộ GDĐT và cơ quan hữu quan vẫn đang miệt mài làm việc trong trụ sở Sở GDĐT Sơn La

Trước đó, dư luận xã hội nghi ngờ về tỷ lệ thí sinh đạt điểm cao tại cụm thi Sơn La trong kỳ thi THPT quốc gia vừa qua. Theo phân tích, điểm trung bình môn Toán của Sơn La thấp nhất cả nước nhưng tỉ lệ điểm 9 lại cao gấp 3 lần Hà Nội, gấp 7 lần TP HCM. Trong khi TP HCM và Hà Nội có lượng thí sinh đăng ký dự thi cao gấp nhiều lần tỉnh Sơn La.

Tương tự, ở môn Vật lý, Sơn La cũng có 13 em đạt điểm 9, chiếm 0,79% trên tổng số 1.340 thí sinh dự thi. Trong khi đó, với số bài thi cao hơn rất nhiều lần, nhưng TP HCM cũng chỉ có 39 điểm 10, chiếm khoảng 0,08%, kém Sơn La 12 lần.

Ðặc biệt, xét theo khối A1, Sơn La có 8 thí sinh từ 27 điểm trở lên, trong khi cả nước có 76 thí sinh. Ở môn Tiếng Anh, số thí sinh có điểm 9,6 cũng xấp xỉ số điểm 9 và 8.