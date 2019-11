Bắt giữ các nghi phạm trong vụ thanh niên bị chém nhầm khi ra Hà Nội ăn cưới

Ngày 11/11, Công an huyện Thường Tín, TP. Hà Nội cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng Công an TP.Hà Nội đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ án mạng ở thôn Nguyên Hanh, xã Văn Tự, huyện Thường Tín, Hà Nội. Nạn nhân được xác định là anh Hồ M.T. (28 tuổi, trú tại Lâm Đồng).



Cơ quan điều tra đã bắt giữ 2 nghi phạm gây án là Trần Văn Tuấn (SN 1993) và Đinh Văn Trung (SN 1993), cùng trú tại Văn Tự, Thường Tín, TP. Hà Nội.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 13h30 ngày 9/11, Trần Văn Tuấn và Đinh Văn Trung mang theo kiếm và hai tuýp sắt gắn dao nhọn tới cửa hàng kinh doanh xe máy cũ tại thôn Nguyên Hanh, xã Văn Tự, huyện Thường Tín. Tại đây, Tuấn và Trung lao vào tấn công một nhóm thanh niên ngồi trong quán.

Hiện trường vụ án. (Ảnh: Đ.X.).

Trong lúc hỗn chiến, Tuấn cầm tuýp sắt gắn dao nhọn đâm vào ngực của anh T. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, các đối tượng đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Phát hiện vụ việc, người dân đã nhanh chóng báo lên cơ quan công an. Nhận được tin báo Công an huyện Thường Tín cùng Công an TP. Hà Nội đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc đồng thời truy bắt các đối tượng gây án.

Được biết, anh T. từ Lâm Đồng ra Hà Nội ăn cưới bạn và đang ngồi chơi tại quán thì bất ngờ bị đâm tử vong. Nguời thân cho biết, anh T. không biết 2 nghi phạm.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.