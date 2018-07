Bắt giam ông Vũ Trọng Lương, người sửa hơn 300 bài thi ở Hà Giang

Ngày 20/7, Đại tá Lê Văn Canh - Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Hà Giang cho biết, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ba tháng đối với ông Vũ Trọng Lương - người trực tiếp tham gia vào việc sửa hơn 300 bài thi của 114 thí sinh.

Ông Lương bị bắt, truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo Điều 356 Bộ luật Hình sự 2015.



Trước đó, quá trình thành tra công tác chấm thi tại Hà Giang, đoàn giám sát của Bộ GD-ĐT cho hay, ông Vũ Trọng Lương (SN 1978, nguyên quán Thái Bình) là người trực tiếp sửa điểm thi THPT Quốc gia 2018 cho 114 thí sinh với trên hơn 330 bài thi theo hướng tăng lên.

Với nhiệm vụ được giao quản lý, sử dụng máy quét chấm điểm, ông Lương đã lợi dụng nhiệm vụ để thực hiện hành vi sai phạm này.

Ông Lương được đánh giá là một cán bộ có chuyên môn tốt.

Trước khi về công tác tại Sở GDĐT tỉnh Hà Giang, ông Lương từng là giáo viên dạy môn Vật Lí tại Trường THPT chuyên tỉnh Hà Giang.