Bắt giam nam thanh niên khiến bạn gái chưa đủ 16 tuổi sinh con

Ngày 13/7, theo thông tin từ Công an huyện Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Quốc Danh (20 tuổi, trú xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước) để tiếp tục điều tra hành vi “Giao cấu với người dưới 16 tuổi”.

Trần Quốc Danh tại cơ quan điều tra. (Ảnh: B.Đ).

Theo hồ sơ vụ việc, cuối tháng 2/2018, Danh quen biết với em U. (SN 2003, trú huyện Tiên Phước). Sau thời gian nhắn tin qua lại, Danh và U. nảy sinh tình cảm yêu đương và quan hệ tình dục.

Đến khi nhận thấy U. có biểu hiện lạ, người thân đưa cô bé đến bệnh viện khám thì phát hiện U. mang thai nên trình báo công an.

Đến tháng 2/2019, U. sinh con. Kết quả giám định ADN cho thấy cháu bé là con của U. và Danh.