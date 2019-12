Bắt được cá tra dầu nặng hơn 230kg, bán 200.000 đồng/kg

Ngày 23-12, ông Trần Châu Phương Tuấn, Phó chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh An Giang, xác nhận một ngư dân trên địa bàn tỉnh này vừa bắt được cá tra dầu nặng đến hơn 230 kg ở khu vực đầu nguồn sông Hậu nhưng đã cân bán cho thương lái hoặc nhà hàng đem đi nơi khác tiêu thụ.



Rất nhiều người dân địa phương hiếu kì đến xem cá tra dầu "khủng" do ông Salyman bắt được. Ảnh: P.N

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ ngày 21-12, ông Salyman (dân tộc Chăm; ngụ ấp Búng Lớn, xã Nhơn Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang) đến khu vực đầu nguồn sông Hậu thuộc khu vực giáp ranh giữa thị trấn Long Bình (huyện An Phú) với sông Bassac của Campuchia để đánh bắt cá như thông lệ. Lúc này, ngư dân phát hiện có con cá rất to ngoi đầu lên khỏi mặt nước vài lần nhưng chưa xác định là loại cá gì nên dùng lưới tổ chức vây bắt.

Ngay sau khi bắt được và xác định đây là cá tra dầu quý hiếm, ông Salyman chở về địa phương vào khoảng 22 giờ cùng ngày rồi gọi điện thoại cho thương lái hoặc nhà hàng đến để cân bán được hơn 230 kg, với giá 200.000 đồng/kg.