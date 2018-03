Bất chấp “người yêu tin đồn” toàn cực phẩm, Park Shin Hye công khai hẹn hò với bạn trai chính thức đầu tiên: nhỏ tuổi và danh tiếng lại càng thua xa

Từ trước đến nay, Park Shin Hye vẫn được đánh giá là nữ diễn viên may mắn khi liên tục được “nên duyên” màn ảnh với bạn diễn toàn mỹ nam điển trai như Jang Geun Suk, Lee Min Ho, Lee Jong Suk… Chính vì kết hợp trên phim quá ăn ý nên cô cũng bị mang tiếng là ngôi sao chuyên bị đồn hẹn hò với bạn diễn. Ấy vậy mà cuối cùng, Park Shin Hye lại bỏ qua tất cả những “cực phẩm” ấy để ở bên cạnh Choi Tae Joon - hậu bối kém cô 1 tuổi và danh tiếng thì hoàn toàn thua xa.



Jang Geun Suk

Nhờ “phản ứng hóa học” cực tốt cộng với ngoại hình tương xứng, Jang Geun Suk và Park Shin Hye được dân tình ghép đôi nhiệt liệt sau khi Cô nàng đẹp trai kết thúc. Trong khi Jang Geun Suk chọn Park Shin Hye là hình mẫu bạn gái lý tưởng thì Park Shin Hye cũng khẳng định anh chính là bạn diễn ăn ý nhất của cô. Không chỉ vậy, phụ huynh của gia đình “nhà trai” cũng vô cùng yêu mến cô “cơn dâu” Park Shin Hye. Nhưng mặc cho sự ủng hộ từ mọi phía, 2 nhân vật chính vẫn một mực phủ nhận chuyện yêu nhau mà chỉ thân thiết với nhau như anh em một nhà.

(Ảnh: Internet)

(Ảnh: Internet)

Yonghwa (CN Blue)

Sau lần nên duyên “hụt” với Park Shin Hye trong Cô nàng đẹp trai, Yonghwa được các nhà làm phim ưu ái ghép đôi lần nữa với người đẹp trong Heart Strings. Đúng như dự đoán, cả 2 lại vướng tin đồn “phim giả tình thật” trong một thời gian rất dài bởi tình cảm khắng khít không chỉ trên phim trường mà cả ngoài đời cũng rất ủng hộ nhau trong hoạt động nghệ thuật. Dù tin đồn râm ran mạnh mẽ nhưng đến nay, Yonghwa và Park Shin Hye có hẹn hò với nhau hay không thì chỉ có người trong cuộc mới rõ.

(Ảnh: Internet)

(Ảnh: Internet)

Lee Min Ho

Một trong những yếu tố mang lại thành công vang dội của siêu phẩm Người thừa kế là dàn diễn viên từ chính đến phụ hết sức lung linh, nhất là cặp đôi chính Lee Min Ho và Park Shin Hye. Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Trung Quốc sau đó, Lee Min Ho chia sẻ anh đã yêu một cô gái bí mật và đã chia tay cách đây một năm. Ngay lập tức, mọi người bắt đầu dồn tất cả sự ngờ vực đến Park Shin Hye.

(Ảnh: Internet)

Về phía nữ diễn viên, cô lại rất bình thản, tỏ ra hài lòng với tin đồn tình cảm này bởi nó cũng chứng tỏ sự yêu mến của công chúng dành cho họ. Đồng thời, người đẹp 28 tuổi cũng chọn Lee Min Ho là bạn diễn cô quý mến nhất. Nhưng đến tháng 3/2015, mọi người đồng loạt “vỡ mộng” khi Lee Min Ho công khai hẹn hò Suzy. Tin đồn tình cảm của anh với Park Shin Hye cũng dần chìm vào quên lãng.

(Ảnh: Internet)

Lee Jong Suk

Sau Lee Min Ho, Park Shin Hye khiến fan nữ “phát hờn” khi tiếp tục được hợp tác với mỹ nam Lee Jong Suk trong Pinocchio. Do tuổi tác tương đồng nên cặp đôi nhanh chóng trở nên thân thiết. Dispatch cũng vào cuộc, theo chân cả 2 và cuối cùng cũng chụp được những hình ảnh “hẹn hò” của họ. Thế nhưng, ngay sau khi tin đồn hẹn hò được tung ra, đại diện của Lee Jong Suk lẫn Park Shin Hye đồng loạt lên tiếng phủ nhận. Tuy vậy, không ít người vẫn ôm mộng mong chờ cặp đôi đến với nhau một ngày không xa.

(Ảnh: Internet)

(Ảnh: Internet)

(Ảnh: Internet)

Kim Rae Won

Dù chênh nhau đến tận 9 tuổi nhưng Kim Rae Won và Park Shin Hye lại vô cùng xứng đôi vừa lứa khi kết hợp trong Doctors. Không chỉ tình tứ trên phim, cặp đôi ngoài đời cũng rất thắm thiết, nhất là trong những bức ảnh “tự sướng” đằng sau ống kính máy quay. Nhiều người cũng ủng hộ chuyện “phim giả tình thật” của cặp đôi nhưng sau khi bộ phim đóng máy, cả 2 cũng rất hiếm khi nhắc đến đối phương và mọi người cũng mặc định việc họ yêu nhau cũng chỉ là ước muốn xa vời.

(Ảnh: Internet)





(Ảnh: Internet)

Choi Tae Joon

Trong số “người yêu tin đồn” của Park Shin Hye thì Choi Tae Joon lại chẳng có bất kỳ liên quan gì đến cô, chỉ trừ chuyện cả hai cùng theo học tại trường Đại học ChungAng và từng gặp nhau chớp nhoáng khi làm khách mời trong phim Ông hoàng truyền hình. Tháng 5 năm ngoái, cặp đôi bị đồn hẹn hò nhưng ngay lập tức phủ nhận. Tiếc là lúc đó, báo chí lại không có bằng chứng để phản biện.

(Ảnh: Internet)

Rút kinh nghiệm, sáng ngày 7/3, phía Park Shin Hye vẫn mạnh miệng khẳng định cả 2 chỉ là bạn thân không hơn không kém thì Dispatch đã ra tay, tung luôn loạt ảnh hẹn hò của họ từ tháng 8 năm ngoái và hồi tháng 2 vừa qua. Không còn gì chối cãi, cuối cùng cả Park Shin Hye và Choi Tae Joon đều phải thừa nhận mối quan hệ tình cảm kéo dài gần 1 năm trời.

(Ảnh: Internet)

Với loạt ảnh hẹn hò này, Choi Tae Joon trở thành bạn trai đầu tiên mà Park Shin Hye công khai mối quan hệ từ khi gia nhập làng giải trí đến nay. (Ảnh: Internet)

Sau tất cả, Park Shin Hye lại bỏ qua tất cả những bạn diễn toàn cực phẩm mỹ nam hạng A để ngã vào vòng tay của đàn em kém hơn cô 1 tuổi. So về mặt danh tiếng, Choi Tae Joon cũng không thể sánh bằng bạn gái nhưng đã là tình cảm thì không bao giờ so sánh thiệt hơn, đông đảo công chúng hi vọng đôi trai tài gái sắc này sẽ ở bên nhau thật lâu và một cái kết viên mãn để khép lại chuyện tình đẹp này cũng rất đáng được trông đợi.

(Nguồn: Tổng hợp)