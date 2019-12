Bắt 2 nghi can vụ hỗn chiến khiến 2 người gục trên vũng máu ở Bình Dương

Ngày 17/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã tạm giữ 2 đối tượng Hồ Sỹ Quyết (34 tuổi) và Trương Văn Nam (19 tuổi) cùng quê huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, hiện đang tạm trú tại khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, TX Thuận An để điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra, vào khoảng 22h ngày 13/12, anh Ngô Minh Thái (SN 1994, ngụ TX Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) cùng 3 người bạn đang đứng nói chuyện trước cửa nhà trọ tại đường Bình Chuẩn 67, phường Bình Chuẩn, TX.Thuận An.

Đối tượng Hồ Sỹ Quyết.

Lúc này, Hồ Sỹ Quyết điều khiển xe máy BKS 37F1-815.55 chạy tới. Giữa Quyết và Thái xảy ra mâu thuẫn cãi nhau.

Quyết gọi điện thoại cho Trương Văn Nam và 2 người khác mang hung khí dao, kéo… đến đuổi đánh nhóm của Thái.

Trong lúc đánh nhau Thái bị nhóm của Quyết đâm gục tại chỗ, 2 người khác cũng bị đâm gây thương tích nặng.

Đối tượng Trương Văn Nam.

Sau khi gây án, Quyết và đồng bọn bỏ trốn khỏi hiện trường. Thái được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước đó.

Ngày 15/12, biết không thể trốn thoát, Quyết và Nam đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Vụ án mạng xảy ra tại một xóm trọ nghèo, khiến nhiều người hoảng sợ.