Bắp đùi to cũng chỉ là chuyện nhỏ với bài tập 4 động tác dễ ợt, chưa tốn của bạn quá 10 phút này

Đùi to là cơn ác mộng của rất nhiều cô nàng, ngăn cản họ xúng xính trong những chiếc quần skinny jeans, quần shorts hay chân váy ngắn. Tuy nhiên, dù là do ngồi nhiều, ăn uống thả ga hay tự nhiên đã sẵn sở hữu vòng đùi to thì với bài tập 4 động tác siêu đơn giản dưới đây, bạn sẽ sớm có được bắp đùi thon gọn, săn chắc hằng mơ ước và có thể diện "ngon ơ" mọi món thời trang mà khi bắp đùi đẫy đà, bạn vẫn chưa có cơ hội mặc.

Động tác 1

Ở động tác thứ nhất, bạn mở hai chân rộng hơn vai, đặt tay lên hông và squat lên – xuống nhưng đảm bảo bắp chân cùng đùi tạo thành góc 90 độ. Bạn cần thực hiện động tác này 2 set, mỗi set 10 lần.

Động tác 2



Với động tác thứ 2, bạn mở chân rộng bằng vai, hai tay để ra phía trước nắm chặt. Tiếp đó là thực hiện lần lượt động tác nhún xuống – đá chân cao nhất có thể, tiến hành mỗi bên 10 lần.

Động tác 3



Sang đến động tác thứ 3, bạn đứng thẳng, co một chân lên phía trước rồi chuyển sang ngang; lưu ý là khi đổi hướng, chân không được chạm đất. Thực hiện mỗi bên 10 lần và nếu gặp khó khăn khi giữ thăng bằng, bạn có thể đặt tay lên tường để làm điểm tựa.

Động tác 4



Ở động tác cuối, bạn chuẩn bị ở tư thế "cái bàn", lấy một bên chân làm trụ, bên còn lại mở sang ngang rồi thu về sao cho đầu gối không chạm đất. Thực hiện mỗi bên 10 lần.

Nguồn: Wishtrend TV