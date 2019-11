Bão số 6: Hàng trăm hộ dân bị chia cắt do lũ, ít nhất 2 người tử vong

Sáng nay (11/11), áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 6 tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp ở phía nam khu vực Tây Nguyên.

Trước khi bão đổ bộ vào đất liền vào đêm qua, các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên đã có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9. Nơi có gió giật cấp 9 đo được ở Tuy Hòa (Phú Yên) và An Nhơn (Bình Định).

Đã có 2 người thiệt mạng trong quá trình chống bão.

Sáng 10/11, anh Nguyễn Minh Hưởng (SN 1983, trú xã Sơn Thành Đông, Phú Yên) leo lên mái nhà để chằng chống nhà cửa, ứng phó với bão số 6. Trong lúc dùng dây thép để buộc mái nhà thì vô tình chạm vào vị trí bị rò điện của đường dây bơm nước, anh Hưởng bị điện giật tử vong tại chỗ.

Cũng trong ngày 10.11, ông Hoàng Thanh Phong (sinh năm 1957, ở thôn An Thường 2, xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân, Bình Định) khi đang chằng chống trên mái nhà bị trượt ngã, tử vong.

Ảnh Người lao động.

Hàng trăm cây xanh bị bật gốc sau bão, ảnh hưởng đến quá trình lưu thông của người dân. Ảnh: TẤN LỘC.

Trước đó, khi bão đổ bộ 1 xe container và 1 xe tải đang lưu thông trên đoạn qua huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa bị lật xuống ruông vì gặp bão. Ảnh Tiền Phong.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão gây mưa lớn tại các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, nhiều khu vực bị ngập và hàng trăm hộ dân bị chia cắt vì nước lũ.

Ảnh Người lao động.

Ảnh Người lao động.

Ảnh Facebook.

Ảnh Facebook.

Ảnh Facebook.

Mưa lớn gây ngập tại 1 địa phương tỉnh Đắk Lắk.

Clip: Mưa lớn sau bão số 6 gây ngập tại các tỉnh Tây Nguyên. Nguồn Facebook.

Sau khi bão đổ bộ, đường dây điện tại một số tỉnh Phú Yên, Bình Định, Kon Tum, Khánh Hòa bị quật đổ, khiến khoảng 200.000 hộ dân ở bị ảnh hưởng.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 6, trong ngày hôm nay (11/11) ở khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, đến đêm mưa giảm nhanh.

Từ nay đến ngày 12/11 ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định có mưa vừa, có nơi mưa to; riêng Quảng Nam, Quảng Ngãi có mưa to đến rất to.