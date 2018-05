Bạn thân của cô gái bị bạn trai ngoại quốc đánh đập, tung clip "nóng" lên mạng: "Mới hơn 4 tháng, L. đã bị bạn trai bạo hành 12 lần"

Gã bạn trai ngoại quốc đánh đập người yêu trước mặt bạn bè

Liên quan đến vụ việc cô gái Hàn Thị L. (SN 1995, quê ở Nghĩa Lộc - Nghĩa Đàn Nghệ An) tố bị bạn trai ngoại quốc đánh đập, hành hung khiến nhiều người xôn xao mấy ngày gần đây, chiều 15/5, L. đã được cơ quan công an phường Quan Thổ, quận Đống Đa mời lên trụ sở làm việc. Đi cùng L. tới trụ sở công an còn có N., bạn thân và cùng là người đã chứng kiến cảnh L. bị bạn trai hành hung.

Trong lúc ngồi bên ngoài để chờ L. vào làm việc với cơ quan công an, chia sẻ với chúng tôi, N. cho biết vì là bạn thân nên cô có biết chuyện L. bị bạn trai ngoại quốc bạo hành. N. chia sẻ bản thân cô đã từng bị bạn trai của L. đập vỡ điện thoại và hành hung gây thương tích nhẹ khi xông vào che chắn cho bạn.

Cô gái Hàn Thị L. đã đến công an trình báo sau khi liên tục bị bạn trai ngoại quốc hành hung, tung clip nóng lên mạng suốt thời gian qua.

Theo chia sẻ, bạn trai L. là một thanh niên người Indonesia, tính tình thô lỗ. Cặp đôi quen nhau khi L. đang đi du học ở Singapore. "L. quen bạn trai ngoại quốc từ tháng 6/2017, trong thời gian du học tại Singapore. 6 tháng đầu yêu nhau, cả hai đã cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi.

Ở Singapore, Leo. (bạn trai L.) có một của hàng đồ điện tử và từng có ý định sau khi cưới N. thì sẽ mở một nhà hàng. Trong quá trình yêu nhau hai người vẫn độc lập tài chính, tuy nhiên Leo. có nhiều lần lấy tiền của L. để tiêu xài. Leo. đã 2 lần về quê L. và có nói đến chuyện cưới hỏi", N. nói.

L. cùng bạn trai ngoại quốc thời còn mặn nồng

Sau những ngày hạnh phúc bên nhau, càng ngày Leo. càng tỏ ra là một kẻ vũ phu,luôn muốn khống chế, kiểm soát bạn gái mình, sẵn sàng đánh đập bạn gái và đập phá đồ đạc mọi lúc mọi nơi.

"Khoảng trước tết, L. và bạn trai cùng về Việt Nam. Khi đi chơi cùng bạn bè, chỉ một hành động nhỏ của L. khiến Leo không vừa ý, hắn liền đánh bạn gái không thương tiếc, ném vỡ điện thoại, giật túi xách của L. trước mặt mọi người khiến ai cũng bàng hoàng", người bạn thân chia sẻ.

Theo đó, chứng kiến bạn mình bị người yêu hành hung, N. và một bạn khác can ngăn cũng đã bị gã này đánh gây thương tích nhẹ, bầm tím mắt. Không chỉ vậy, gã ngoại quốc còn giật luôn điện thoại của N. ném vỡ rồi bỏ đi.

Theo chia sẻ của L. và N., sau khi quen biết nhiều bạn bè của người yêu, gã bạn trai ngoại quốc đã gửi những clip nhạy cảm và clip L. bị hắn đánh đập cho mọi người, để đe dọa L.

Chỉ trong 4 tháng sau khi quay lại, cô gái bị bạn trai bạo hành 12 lần, đập phá 9 điện thoại

Trước sự vũ phu của bạn trai, L. đã trốn đi và cắt liên lạc với hắn một thời gian. Tuy nhiên Leo. không ngừng gửi những clip nhạy cảm và làm phiền người thân, bạn bè bắt buộc L. phải liên lạc lại.

Tuy nhiên, chỉ 4 tháng sau khi hàn gắn, ngày 4/5 mọi người lại phát hiện L. bị bạn trai đánh đập dã man. "Lúc này mọi người thấy L. bị thương vùng mặt, đầu, tay, vai… Gặng hỏi L. mới chịu chia sẻ là từ khi quay lại đến hiện tại mới hơn 4 tháng đã bị bạn trai bạo hành 12 lần. Bất chấp mọi lúc mọi nơi gã bạn trai đều có thể đánh và đập phá đồ đạc của L. Đến nay hắn đã đập phá 9 chiếc điện thoại đắt tiền của L. để ngăn cản chuyện L. nói chuyện với người thân mỗi khi hành hung", N. chia sẻ về những trận đòn người bạn thân phải hứng chịu.

Vết thương ở vùng mắt của chị L. do bị người yêu đánh. Ảnh: Minh Ngọc

Sau nhiều trận đòn đau đớn, L. đã trình báo sự việc lên công an phường Bùi Thị Xuân (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Tuy nhiên khi biết chuyện, Leo. tiếp tục tìm bạn gái để đánh đập, quay clip gửi cho mọi người và tung lên mạng xã hội.

Chia sẻ thêm với chúng tôi, chị Hàn Thị L. cho biết, hiện tại đã không còn chút tình cảm nào với bạn trai, chỉ mong chấm dứt mối quan hệ trong khi Leo. vẫn đe dọa và tung những clip nhạy cảm của 2 người lên mạng.

Việc làm của bạn trai đã khiến chị L. bị khủng hoảng tinh thần trầm trọng, chỉ mong cơ quan chức năng nhanh chóng giải quyết và yêu cầu Leo. rời Việt Nam vì visa của Leo. đã hết hạn.

Cả hai chia sẻ cùng PV về khoảng thời gian L. bị bạn trai ngoại quốc bạo hành suốt thời gian qua

"Tôi đã cho Leo. nhiều cơ hội rồi, nhưng bây giờ tôi không thể tha thứ được nữa. Tôi chỉ mong Leo. bị trục xuất về nước. Qua đây tôi chỉ khuyên mọi người khi yêu đừng mù quáng, chịu đựng, hãy tìm hiểu kỹ trước khi yêu", L. chia sẻ thêm.