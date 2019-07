“Bạn muốn hẹn hò”: Cô gái tiết lộ lý do FA suốt 39 năm, ai nghe xong cũng choáng váng không tin được

Chương trình Bạn muốn hẹn hò số phát sóng ngày 7/7 có sự tham gia của Võ Thị Ngọc An – 39 tuổi, hiện tại cô đang kinh doanh quán ăn sáng tại Hóc Môn. Cặp đôi Nam Thư - Quyền Linh tiếp tục đồng hành trong vai trò MC.

Mặc dù Ngọc An đã 39 tuổi, nhưng chị trông trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật, thậm chí MC Nam Thư cũng phải thốt lên rằng: "Nhìn chị trẻ lắm luôn, em không nghĩ với số tuổi đó chị lại trẻ như vậy, nên nãy em gọi chị là em là em hơi bị hố".

Bên cạnh ngoại hình trẻ đẹp, Ngọc An cũng nói chuyện vô cùng dễ thương và biết nấu ăn ngon. Tuy nhiên, chuyện tình cảm lại không mỉm cười với chị khi chị thừa nhận rằng 39 năm chưa biết yêu là gì vì... hay khóc, không muốn sống xa bố mẹ!

Ngọc An ngượng ngùng thừa nhận mình chưa từng yêu ai suốt 39 năm.

Về hình mẫu lý tưởng thì Ngọc An hi vọng rằng phía bên nam sẽ là một người có chiều cao trung bình, không có bụng bia và không hút thuốc. Khá may mắn là anh Nguyễn Xuân Long (53 tuổi) ở bên kia hàng rào lại đáp ứng được gần hết những "yêu cầu" của chị Ngọc An. Anh Long đã từng có một đời vợ và 2 con. Trả lời Ngọc An về câu hỏi ở rể, anh Long nói rằng anh không ngại khoảng cách địa lý, anh chỉ cần lý do thôi!

Cặp đôi cuối cùng đã bấm nút đồng ý hẹn hò.

Anh Xuân Long và chị Ngọc An.

Cùng tham gia chương trình ngày hôm đó còn có cặp đôi của anh Phạm Thành Nam (38 tuổi) và chị Phạm Thị Quỳnh Nhi (31 tuổi). Là một người tổ chức sự kiện và nhận đào tạo ca hát cho các bé thiếu nhi, ngay từ đầu anh Nam đã chinh phục được mọi người bằng giọng hát trầm ấm và khả năng đánh đàn của mình.