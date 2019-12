Băn khoăn tự hỏi tương lai con sẽ ra sao trước bao vấn nạn thời nay?

Trăm ngàn nguy cơ của cuộc sống hiện đại mà có thể mẹ chưa ngờ tới!



Nếu như vài chục năm trước, mỗi gia đình thậm chí có tới cả chục đứa con thì ngày nay, việc chăm sóc chỉ một đứa trẻ chu toàn dường như đã khó khăn hơn rất nhiều. Không chỉ là những tiêu chuẩn cao, đời sống hiện đại còn mang tới nhiều hệ luỵ khôn lường, một trong số đó là những tác động đến sức khỏe và tương lai của trẻ.

Trước đây, mẹ thích tạo điều kiện cho con vui chơi, phát triển thể chất ngoài trời và tin rằng, bé có thể tăng cường sức khỏe khi ra phố. Mẹ cũng tin, sau cánh cửa nhà, con hoàn toàn có thể rũ bỏ lớp bụi khói ô nhiễm và được bảo vệ an toàn. Nhưng ngày nay thì không, bố mẹ khó lòng yên tâm tuyệt đối trước các hiện trạng ô nhiễm, số lượng chất hoá học nhân tạo được thải ra hay chính vấn đề bụi mịn đang tấn công sự an toàn của bé và cả gia đình một cách đáng báo động.

Những con số từ Airvisual liên tục chỉ ra rằng, chỉ số ô nhiễm của Hà Nội và TP.HCM đã tăng đột biến và chạm ngưỡng nguy hiểm.

Chưa bao giờ, việc đưa con ra ngoài vui chơi, hít thở không khí lại khiến các bậc cha mẹ lo ngại đến thế. Và sau lớp cửa kính mỗi gia đình, phụ huynh buộc phải tìm cách trang bị thiết bị lọc không khí, lớp khẩu trang dày cộp bởi nó đã trở thành một phần thiết yếu của đời sống. Nguồn nước, đất cũng ở trong tình trạng lo ngại với một số vụ việc xảy ra trong năm vừa qua như cháy nhà máy bóng đèn, phích nước Rạng Đông, nước bị nhiễm dầu…

Thế nhưng, bố mẹ chắc chắn sẽ còn ngỡ ngàng hơn nữa khi biết rằng, nguy cơ còn có thể tiềm ẩn ở chính những thói quen của mẹ hay nhu yếu phẩm cần thiết trong gia đình. Bởi lẽ, đây chính là nguồn gốc của không ít nguy cơ hóa chất độc hại mà khi tiếp xúc về lâu về dài, khó lòng tưởng tượng đến hậu quả sức khỏe của con. Quả thực, ở thời hiện đại, không phải mẹ cứ chăm lo, vẹn toàn bữa ăn, giấc ngủ mà con thực sự an toàn trong vòng tay của mình!



Sống "xanh" từ những hành động nhỏ nhất vì con, vì tương lai của con và cả những thế hệ mai sau!

Thật vậy, "sống xanh" không nhất thiết phải to tát bởi không phải ai cũng có thể làm được những chiến dịch hoành tráng về đề tài bền vững. "Sống xanh", thiết thực và gần gũi hơn đôi khi chỉ bắt nguồn từ việc lựa chọn cho con những sản phẩm chăn, ga, gối hay hóa phẩm… có chất liệu thiên nhiên thân thiện.



Lựa chọn những sản phẩm lau dọn trong nhà thực sự "xanh" cũng là một trong những giải pháp mẹ có thể làm để bảo vệ con trong cuộc sống hiện đại nhiều hiểm họa tiềm ẩn. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, chất tẩy rửa hằng ngày cũng có khả năng chứa những nguy cơ gây hại cho sức khỏe và nhiễm độc môi trường từ các nguyên liệu gốc dầu mỏ, nhân tạo. Tạp chí Independent và Health đã chỉ ra rằng, thành phần của một số chất tẩy rửa siêu tốc có thể tác động tới đường hô hấp, da và là một trong những tác nhân có thể gây ung thư nếu tích tụ về lâu dài.

Sản phẩm tẩy rửa an toàn và đáng tin cậy mà mẹ có thể lựa chọn cho con là những sản phẩm có thành phần lành tính từ thiên nhiên, được chứng nhận bởi các tổ chức có uy tín. Tuy nhiên, trên thị trường Việt Nam, các sản phẩm tương tự trong ngành hàng không nhiều, một trong những gợi ý cho mẹ là Seventh Generation – nhãn hiệu thiên nhiên với lịch sử hơn 30 năm đến từ Mỹ.

Xuất phát từ triết lý của người Mỹ bản địa: "Trong mọi quyết định mà bạn cân nhắc, hãy nghĩ đến hệ quả tới 7 thế hệ mai sau!", Seventh Generation tiên phong các sản phẩm chăm sóc gia đình từ nguyên liệu gốc thực vật, an toàn với sức khỏe con người và thân thiện với môi trường – nói không với bất kì hóa chất tẩy độc hại. Tất cả các sản phẩm của Seventh Generation đều được chứng nhận thành phần bởi Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA).

Với cách kinh doanh theo tôn chỉ "Do Business Differently", thương hiệu này đã 7 năm liên tục đạt danh hiệu Best for Environment của tổ chức B-Corp. Theo đó, B-Corp là mô hình kinh doanh thành công và cạnh tranh không chỉ để trở thành công ty tốt nhất thế giới mà còn tốt "cho thế giới", thể hiện trách nhiệm với đời sống xã hội, môi trường, và sự an toàn của "bảy thế hệ mai sau" như lời hứa đưa ra ở chính cái tên của mình.

Tìm hiểu kỹ lưỡng và lựa chọn thông minh chính là một trong những cách đơn giản để mẹ có thể bảo vệ an toàn không chỉ là sức khoẻ của hôm nay, mà còn là thế giới trong lành cho tương lai của con!

Ngay hôm nay, cùng Seventh Generation chung tay làm điều đó bằng cách tìm hiểu về sản phẩm tại: LINK