Bạn gái đòi mua túi xịn mấy chục triệu, nam thanh niên không có tiền đành giả vờ bị cướp

Tại đây, họ gặp người báo án là anh Lư, 30 tuổi, quê ở tỉnh Phúc Kiến (TQ), trông người đàn ông này ăn mặc khá phổ thông.



Theo tường trình, lúc 22h13p, khi đang đi bộ ở đoạn đường này, anh Lư bị 2 người đàn ông lạ mặt phóng trên chiếc xe máy điện màu đen cướp mất túi đựng tài liệu từ phía sau, bên trong chiếc túi xách ấy có điện thoại, chứng minh thư… Thế nhưng khi được cảnh sát đưa về đồn để tiếp tục thẩm tra, anh Lư lại nói rằng công ty có việc gấp nên phải về trước, hẹn mai sẽ đến trình báo lại.

Camera ghi lại được cảnh anh Lư chạy trên đường như đang đuổi theo bọn cướp

Dù lúc đó đã muộn nhưng vì đây là một vụ án cướp của có tính chất nghiêm trọng, có thể gây nguy hiểm cho người dân và ảnh hưởng trật tự trị an nên đội cảnh sát đã tiến hành điều tra ngay trong đêm. Thật không may, camera an ninh đúng chỗ xảy ra vụ cướp lại bị khuất bởi cành cây nên không ghi nhận được gì, cảnh sát chỉ có thể mời anh Lư lên cung cấp lời khai một lần nữa. Tuy nhiên người này vẫn tiếp tục kiếm cớ trì hoãn khiến cảnh sát nghi ngờ rằng vụ án này không hề có thật.

Trưa ngày 23/12, từ camera an ninh, cảnh sát tiếp tục phát hiện manh mối, đó là trước khi gọi điện báo công an, anh Lư đã tự tay vứt túi xách của mình trong một lùm cỏ ở trong thôn bên cạnh. Chiều ngày 26/12, cuối cùng thì người báo án cũng nhận ra lỗi sai của mình nên đã quay lại đồn cảnh sát và thừa nhận mình đã dựng chuyện bị cướp.

Anh Lư khai nhận rằng, dạo gần đây bạn gái anh cứ nằng nặc đòi mua túi hàng hiệu giá mấy chục triệu, anh Lư cảm thấy đắt quá nên tiếc tiền mà nếu không mua thì sẽ bị người yêu trách móc. Do đó, người đàn ông này đã nghĩ ra kế giả vờ bị cướp hết tiền rồi đi báo cảnh sát. Để "vở kịch" trở nên chân thực hơn, anh Lư đã lên kế hoạch một cách vô cùng tỉ mỉ.

Người đàn ông này đang tìm cách giấu chiếc túi vào lùm cỏ.

Trước khi báo án, người này đã cố tình chọn đúng đoạn đường có camera bị khuất, túi xách cũng tự mình giấu đi từ trước. Canh đúng lúc có người phóng xe qua, anh ta làm bộ chạy theo để camera ghi được cảnh mình đuổi theo bọn cướp đòi đồ, thậm chí anh Lư còn miêu tả chi tiết 1 số đặc điểm của kẻ cướp để cảnh sát tin.

Theo tìm hiểu, người đàn ông này chỉ là một nhân viên làm thuê bình thường, đến cả mấy trăm ngàn tiền phạt cũng không có để nộp, cô bạn gái trong lời kể từ đầu đến cuối cũng không hề thấy xuất hiện. Trước mắt, người đàn ông này đã bị tạm giam hành chính vì hành vi của mình.

