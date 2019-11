"Bán chồng" tập 33: Hưng bị chấn thương sọ não, có nguy cơ thành người thực vật vì cứu Diệu Ngọc

Trong tập 33 của bộ phim Bán chồng, Nga (Ngọc Lan) đã bày ra kế hoạch hãm hại Diệu Ngọc (Cao Thái Hà) nhưng lại vô tình khiến Hưng (Tim) bị thương. Sau khi nhập viện, Nga âm thầm ra lệnh cho đàn em lấy xe đâm vào Diệu Ngọc. Đầu tiên, cô mua chuộc y tá gọi điện bắt Diệu Ngọc đến khám thai gấp, đồng thời tìm cách giữ Hưng bên mình.

Tuy nhiên, kế hoạch lại không thể tiến hành theo dự tính khi Hưng nhất quyết đưa Diệu Ngọc đi khám thai. Lúc đến nơi, anh bàng hoàng chứng kiến cảnh Diệu Ngọc sắp bị xe tông vào người. Do cứu Diệu Ngọc nên Hưng gặp tai nạn nghiêm trọng.

Sau khi biết tin Hưng nhập viện, Nga cũng nhanh chóng đến nơi. Cô và Diệu Ngọc xảy ra tranh cãi vì cả hai đều tự nhận bản thân là vợ Hưng với bác sĩ. Cuối cùng, Diệu Ngọc lấy chuyện Hưng đã ly hôn để không cho Nga can thiệp vào quá trình điều trị. Bất chấp việc Nga đòi chuyển Hưng đến bệnh viện nổi tiếng, Diệu Ngọc vẫn quyết định phẫu thuật nhằm tránh trường hợp xấu xảy ra.

Nhờ ca phẫu thuật được tiến hành thuận lợi nên Hưng đã giữ được tính mạng. Tuy nhiên, anh vẫn rơi vào trạng thái hôn mê sâu và có nguy cơ sống cuộc đời thực vật. Lúc này, Nga mới nhận ra lỗi lầm của mình bấy lâu nay. Vì sự cố chấp muốn Hưng thuộc về mình nên cô đã vô tình đẩy anh vào nguy kịch.

Nhằm chuộc lại lỗi lầm, Nga lựa chọn cách rút lui nhường Hưng lại cho nhân tình. Cô tìm gặp Diệu Ngọc để nói rõ mọi chuyện. Cô thừa nhận bản thân đã thua cuộc trong cuộc chiến tình cảm này. Trước khi đi, Nga quyết định đưa toàn bộ tài sản của mình và Hưng cho Diệu Ngọc như một cách bù đắp.

Trong một diễn biến khác, cuộc sống ổn định của Nương (Oanh Kiều) lại xảy ra biến cố. Do gia đình có chuyện nên Mỹ Lan phải bán ngôi nhà hiện tại. Trước khi đi, Mỹ Lan sắp xếp cho Nương sinh sống tại nơi ở của bạn thân cũ. Do không có người chăm sóc nên Nương phải mưu sinh khắp nơi. Thậm chí, cô còn phải bán bánh tại lề đường dù đang mang thai. Trong lúc chạy trốn lực lượng an ninh, Nương gặp tai nạn và bất tỉnh giữa đường. Những người chứng kiến mọi chuyện đã đưa cô vào bệnh viện.

Liệu Hưng có bình phục trở lại hay tiếp tục hôn mê như một người thực vật? Sau khi quyết định rút lui, số phận Nga sẽ ra sao? Liệu Vui có tìm ra nơi ở của Nương và biết việc cô đang mang thai? Tất cả sẽ có trong tập 34 của bộ phim Bán chồng được phát sóng vào 21g30 ngày 12/11 trên VTV3.