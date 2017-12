Bài học mà 1 chuyên gia dinh dưỡng rút ra sau khi đứng lên cân 15 lần/ngày

aFamily.vn>Sức khỏe

Đừng nghĩ bạn làm mọi cách là đến tối cân nặng sẽ giảm. Vị chuyên gia dinh dưỡng này đã đứng lên cân 15 lần/ngày và kết quả là tăng thêm những gần 1kg vào cuối ngày cho dù cô ăn uống rất khoa học và không nhiều. Bạn có tin nổi không?

Để chứng minh điều đó, Alexandra Caspero, chuyên gia dinh dưỡng, người sáng lập Delicious Knowledge, đã tự mình kiểm nghiệm bằng cách bước lên cân gần như mỗi tiếng một lần, trong cả ngày.

Và dưới đây là chia sẻ của cô:

5 giờ sáng: 133 pound (60kg)

Chào buổi sáng! Thức dậy với cảm giác no và đầy bụng từ buổi tối hôm trước vì tôi đã ăn quá nhiều mỳ Ý, sô cô la và rượu cùng với bạn bè. 133 pound (60kg) cao hơn một chút so với hình dung của tôi, do tôi cũng đã không bước lên cân từ hơn 3 tháng rồi. Cân nặng của tôi thường nằm trong khoảng 127-130 pound (57-gần 59kg).

6 giờ sáng: 131,8 pound (59,8kg)

A! Có vẻ như giống với tôi mọi khi rồi. Cảm giác khá hơn nhiều sau khi uống nước và một ly cà phê. Đi tiểu một lần nữa có thể là lý do khiến số cân nặng của tôi đã sụt đi đôi chút. 1 tiếng đồng hồ vừa qua, tôi không hoạt động gì nhiều ngoài việc chỉ ngồi trong văn phòng và kiểm tra thư điện tử.

7 giờ sáng: 131,4 pound (59,6kg)

Cảm thấy mình "gày" – bất kể nghĩa chính xác của từ này là như thế nào. Để thực hiện thử nghiệm này, tôi không ăn hoặc uống hoặc vận động nhiều trong 1 giờ qua. Tôi rất tò mò xem cân nặng của mình có thay đổi chút xíu nào không, khi mà tôi chẳng làm bất cứ điều gì để tác động tới nó (như là đi vệ sinh, tập thể dục hay ăn uống).

Con số thực sự đã giảm! 0,4 pound (gần 0,2kg), dành cho những bạn muốn biết cặn kẽ.

Ngay bây giờ, tôi nghĩ về tất cả khách hàng tôi đã gặp mặt trong suốt những năm qua - những người bị ám ảnh về số cân nặng họ tăng thêm hay giảm đi. Tôi đã giảm 0,2kg mà chẳng làm gì - điều mà tôi cho rằng chỉ chứng minh được quan điểm của tôi về việc bạn chẳng nên chăm chăm leo lên bàn cân nhiều đến thế.

7h45 sáng: 132 pound (gần 59,9kg)

Tôi đã uống một cốc nước to trước khi chụp tấm ảnh này và nó có thể lý giải mức tăng 0,8 pound (0,36kg) trong gần 1 tiếng vừa qua. Sau khi ngồi vào bàn và làm việc trong khoảng 3 tiếng đồng hồ, tôi đã sẵn sàng dịch chuyển! Yoga, tôi tới đây. Tôi cảm thấy rất hào hứng muốn biết liệu có sự khác biệt nào xảy ra không sau 75 phút vã mồ hôi sắp tới?

9h20 sáng: 131,2 pound (59,5kg)

Giảm xuống còn 131,2 pound (59,5kg)! Tôi thực sự cho rằng phải giảm nhiều hơn thế vì tôi đã đổ mồ hôi rất nhiều và toàn thân nóng bừng sau buổi tập. Tôi có cảm giác như mình phải giảm tới 5 pound (gần 2,3kg), chứ không phải chưa đầy 1 pound (gần 0,5kg) như thế.

Dù vậy, tôi cảm thấy thực sự ổn - tôi không cần một cái cân nói cho mình biết tôi có ổn hay không. Tôi tràn đầy năng lượng, cả cơ thể thư thái và thoải mái. Tôi đoán đây là mức cân nặng thấp nhất mà tôi đạt được trong ngày hôm nay.

10h10 sáng: 132,2 pound (59,96kg khi mang giày) và 131 pound (59,4kg khi không mang giày)

Cảm giác tuyệt vời sau khi tập yoga, tôi quyết định ra ngoài chạy bộ thêm 3 dặm nữa (khoảng 5km) quanh công viên. Tôi rất thích đặc điểm công việc tôi đang làm – nó cho phép tôi sắp xếp linh hoạt thời gian trong ngày và tôi đang tận dụng lợi thế đó trong buổi sáng hôm nay. Tôi chụp bức ảnh bên trái sau khi kết thúc đường chạy. Tò mò muốn biết sẽ thế nào nếu bỏ giày ra, tôi chụp tấm ảnh bên phải. Quả thực, đôi giày cũng tạo khác biệt đáng kể!

10h50 sáng: 132,8 pound (hơn 60kg)

Điều buồn cười là cân nặng của tôi vẫn tăng dù tôi vẫn chưa ăn hay uống gì kể từ lúc chạy. Bởi vì tôi đã dành nhiều thời gian đến vậy cho việc luyện tập thể dục thể dục, tôi hoãn bữa sáng cho tới sau khi trở về từ cửa hiệu. Vào phòng tắm một chút, tôi bắt đầu ra ngoài để làm vài việc vặt. Ngay cả khi cái cân cho thấy con số 132,8 pound (hơn 60kg), tôi có cảm giác mình đã giảm cân sau khi chạy. Chiếc quần jeans của tôi có phần lỏng hơn ở eo.

12 giờ trưa: 132,2 pound (59,96kg)

Cuối cùng, đã tới giờ ăn! Tôi gọi một suất lớn gồm súp yến mạch, dứa và trà. Thêm 2 ly nước, khoảng hơn 590ml. Tôi hi vọng cân nặng của mình sẽ tăng kể từ lúc trước, ngay cả khi chỉ là một chút. Trước sự kinh ngạc của tôi, con số trên cân chỉ 132,2 pound (59,96kg).

1 giờ chiều: 133,4 pound (60,5kg)

Tới rồi đây! Tôi đã hi vọng cân nặng tăng lên sau bữa ăn thịnh soạn với rất nhiều carbohydrate của mình và giờ thì cái cân đã phản hồi, như lẽ ra phải thế. Tôi đã uống rất nhiều trà và nước trong 1 giờ qua. Tôi đã dành thời gian kiểm nghiệm công thức và tôi thích nhấm nháp những ly trà để ngăn việc vướng bận với đồ ăn khi tôi nấu nướng.

2h30 chiều: 134,8 pound (hơn 61kg)

Hừm. Đây không phải thứ tôi mong chờ. Tôi đã đi lại suốt 1 tiếng 30 phút qua, cố gắng kết thúc dự án chụp ảnh và công thức nấu ăn trước khi tham gia mấy cuộc họp buổi chiều. Vì đã uống trà và nước suốt buổi chiều, tôi vào nhà vệ sinh trước khi chụp bức ảnh này và hi vọng cân nặng sẽ giảm. Tôi không có cảm giác người gày guộc như vào buổi sáng sớm nhưng dù tôi đã mong được nhìn thấy cân nặng giảm đi, tôi không thực sự bị tác động bởi nó.

4h chiều: 134,8 pound (hơn 61kg)

Trở về nhà sau các cuộc họp và lại được xỏ vài đôi tất xù ấm áp! Bữa sáng vẫn khiến tôi no cho tới tận bây giờ. Nhưng lúc này, tôi bắt đầu cảm thấy hơi đói và sẵn sàng ăn một bát to súp cùng 1 khoanh bánh mì nướng. Ngay cả hi cân nặng của tôi vẫn giữ nguyên như lúc 2h30 chiều, tôi lại thấy người nhẹ nhõm hơn. Sẵn sàng để thư giãn, hoàn thành nốt một số việc và ăn trưa.

5h chiều: 136,6 pound (61,96kg)

Cái gì thế này? Đây là con số lớn nhất mà tôi đạt được trong cả ngày hôm nay. Sau bữa trưa, tôi nghĩ sẽ chỉ tăng chút đỉnh nhưng thật bất ngờ, chỉ trong 1 giờ đồng hồ, tôi đã tăng gần 2 pound (gần 1kg). Vẫn còn hơi đói và cảm thấy muốn ăn thêm một bát súp nữa, nhưng sau khi thấy tăng cân, tôi lại chọn 1 bát dứa thay thế. Grừ! Tôi cảm thấy bực với chính mình vì dù cảm thấy khá hơn, tôi lại để cân nặng ảnh hưởng tới quyết định lựa chọn thức ăn của tôi.

6h15 chiều: 137,8 pound (62,5kg)

Thêm 1 pound (gần 0,5kg) nữa tăng lên chỉ trong 1 giờ, dù tôi chẳng ăn gì cả. Tôi uống thêm một cốc nước nhưng tôi không nghĩ đó là nguyên nhân khiến tôi tăng cân. Bắt đầu có cảm giác tôi đã nặng thêm trong ngày hôm nay nhưng tôi lại không dám chắc liệu điều đó xuất hiện trong đầu tôi, vì thử nghiệm này, hay không. Cố gắng quên nó đi và thư giãn. Tôi tự rót cho mình một ly rượu nhỏ khi bước lên tầng, sẵn sàng cho bữa tối.

8h30 tối: 138 pound (gần 62,6kg)

Theo cái cân, tôi đã tăng 7 pound (hơn 3kg) trong vòng 10 tiếng qua. Tất nhiên, tôi không thực sự thêm 7 pound đó vào trọng lượng cơ thể mình bởi đó là điều không thể, xét về mặt thể chất. Tôi thừa nhận, trong bữa tối cùng ông xã, tôi đã gọi món khác so với khi tôi không thực hiện thử nghiệm này. Tôi tự hào về bản thân khi ăn uống theo trực giác – tôi ăn khi đói và chọn đồ ăn bổ dưỡng cho tôi, bất kể tới số calo của loại đồ ăn đó. Nếu tốt cho sức khỏe, tôi vẫn sẽ ăn.

9h30 tối: 137,2 pound (hơn 62kg)



Tôi đã sẵn sàng đi ngủ! Cân nặng cuối cùng trong ngày là 137,2 pound (hơn 62kg).





Tôi hi vọng thử nghiệm này sẽ giúp bạn thấy cân nặng có thể dao động nhiều như thế nào chỉ trong 1 ngày. Đó là lời nhắc nhở rằng cân nặng của bạn chỉ cho thấy 1 điều: Mối liên hệ với trọng lực mà thôi. Nó không hề cho thấy giá trị của bạn, vẻ đẹp của bạn, lòng tốt của bạn hay sức khỏe của bạn. Vì vậy, đừng quá bận tâm đến cái cân và đây hoàn toàn không phải là cách có thể giúp bạn giảm cân hiệu quả. Nó thậm chí còn có hại hơn bạn tưởng vì nó luôn tạo ra áp lực cho bạn.

Thường xuyên bước lên cân thế này đã trở thành điều ám ảnh trong tâm trí tôi và tôi thực sự không muốn như vậy. Tôi cảm thấy no, ngay cả khi tôi không ăn đủ để đảm bảo cảm giác no bụng như thế. Ngoài việc cảm thấy no, bạn cũng thấy hơi đầy bụng và đã sẵn sàng để tập luyện sao cho đổ thêm chút mồ hôi và điều này dễ dẫn đến rối loạn các chức năng trong cơ thể.



