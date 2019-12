MV mới ra của rapper nổi tiếng gây tranh cãi vì tái hiện cảnh sử dụng ma túy, ăn chơi thác loạn bên những cô gái khỏa thân

Cách đây khoảng 14 tiếng, rapper "Tell Me Why" và "Hoa sữa" đã ra mắt MV mới mang nội dung 18+ trên Youtube mang tên "IDLU".

Trong đó, rapper sinh năm 1988 gốc Hà Nội hóa thân vào một nhân viên phục vụ trên du thuyền hạng sang rồi được đà chơi bời cũng những cô gái nóng bỏng.

Thậm chí, dù đã gắn mác 18+ (Age-restricted video), cảnh báo trước sẽ có hình ảnh gây khó chịu, nội dung khêu gợi và lột tả các hoạt động nguy hiểm - cách thể hiện của "IDLU" vẫn khiến nhiều người xem nhức mắt.

Ngay sau khi nam chính (rapper Mr. A) ăn bánh ngọt và đeo kính, quần áo của những cô đào nóng bỏng liền bay sạch

Những hình ảnh như thế này xuất hiện rất nhiều từ đầu đến cuối MV

Dù đã được gắn mác 18+, chúng vẫn khiến không ít người xem nhức mắt

Sau nhiều phân cảnh trên du thuyền, nhân vật của rapper Mr. A phải tiếp tục vào trong để dọn dẹp. Trước mắt anh ta là đồ lót của phụ nữ rơi vãi khắp nơi, tuy nhiên chi tiết này gây sốc nhất lại nằm ở đoạn sau.

Một trong số 4 cô đào xuất hiện với chiếc bát tô đựng bột trắng nghi tái hiện lại ma túy, trải đầy ra bàn.

Ngay sau đó là cảnh rapper Mr. A đổ gục ra bàn hát nghêu ngao bên một "núi" bột trắng. Có khi nào anh ta đang tái hiện lại cảnh phê ma túy?

Đổ gục rồi hát nghêu ngao bên "núi" chất trắng nghi tái hiện lại ma túy

Đem nguyên bộ mặt dính đầy bột trắng đi lái tàu

Điều nguy hiểm nhất chính là, những bình luận phản đối cách thực hiện MV của rapper Mr. A chỉ xuất hiện rải rác - hầu hết số còn lại là bình luận tán dương, khen anh ta... "sao mà chất, sao mà hưởng thế!?"

MV kết thúc bằng cảnh rapper này tè bậy từ du thuyền xuống mặt nước và nó quả thực rất khó coi.

Sau hơn nửa ngày lên sóng, MV này đã thu hút gần 10.000 lượt xem, nhiều người thậm chí còn đòi rapper Mr. A đăng bản không che.

Có thể khẳng định, lời lẽ của bài hát này hết sức bình thường, tuy nhiên phần hình ảnh nhạy cảm liệu có đang trực tiếp tuyên truyền lối sống sa đọa và cổ súy sử dụng ma túy?