Bài hát mới của Selena bị nghi nói về Justin Bieber: "Em biết em sẽ quay về với anh"

Sau nhiều tuần làm fan mong đợi, Selena Gomez vừa mới chính thức tung ra single mới "Back To You", kèm theo Lyric Video trên YouTube. Ca khúc này nằm trong nhạc phim phần 2 của "13 Reasons Why" - bộ phim do Selena sản xuất.



Nữ ca sĩ bày tỏ: "Đây là một bản thu âm đặc biệt. Tôi muốn nó trở thành một thông điệp đẹp được hiểu theo nhiều khía cạnh nhưng vẫn vui tươi".

Selena Gomez - Lyric Video "Back To You".



Khi phân tích lời của bài hát này, nhiều người đã lập tức nghĩ ngay tới chuyện tình lúc hợp lúc tan của cô với Justin Bieber:

"Em đã để cho một vài năm xa cách làm nguội lạnh cảm xúc của mình dành cho anh. Nhưng mỗi khi chúng ta nói chuyện lại, mỗi lời chúng ta thốt ra đều làm mọi thứ dâng trào. Và em phải cố thuyết phục bản thân mình không cần anh, mặc dù sự thật là em cần.

Anh có thể làm trái tim em vỡ thành hai mảnh. Nhưng khi nó lành lại, trái tim em lại đập vì anh... Em muốn ôm anh khi em không được làm thế, khi em đang nằm bên cạnh một người khác.

Anh nằm trong tâm trí em và em không thể xóa được hình ảnh đó, em biết em sẽ quay lại với anh... Và trốn tránh để làm gì, khi ai cũng biết chúng ta còn chuyện chưa giải quyết xong".

Những ca từ này đều mô tả chính xác về mối quan hệ của Justin và Selena một cách trùng hợp. Nữ ca sĩ từng có mối quan hệ chóng vánh với Charlie Puth, sau đó từng hẹn hò với The Weeknd suốt 10 tháng. Nhưng những cuộc tình đó vẫn không thể làm Selena quên đi Justin và cuối cùng cô lại tái hợp với chàng bạn trai cũ này. Hiện tại thì cặp đôi "Jelena" một lần nữa đã chia tay.