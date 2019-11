Bác tin Thượng úy Công an đánh nhân viên thu ngân là con Phó giám đốc Công an tỉnh

Liên quan đến sự việc Thượng úy Công an đánh nhân viên thu ngân, vào ngày 11/11, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin cho hay, vị Thượng úy Nguyễn Xô Việt (Đội Điều tra Tổng hợp Công an Thị xã Phổ Yên) - người đánh nhân viên trạm dừng nghỉ Hải Đăng (Tân Phú, Phổ Yên) là con trai của Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Văn Vui.

Về sự việc trên, sáng 12/12, Đại tá Nguyễn Văn Vui - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên bác bỏ thông tin Thượng úy Nguyễn Xô Việt là con trai ông. Vị này cũng khẳng định, ông không có con trai.

Ngoài ra, Đại tá Đặng Đức Đang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên cũng cho biết, đơn vị sẽ kiên quyết xử lý những cán bộ vi phạm quy tắc ứng xử của người chiến sỹ công an.

Hình ảnh cắt từ clip.

Như VTC News đưa tin, vào khoảng 14h51 ngày 10/11, con trai của Thượng úy Nguyễn Xô Việt mua xúc xích tại trạm nghỉ Hải Đăng (xã Tân Phú, huyện Phổ Yên, Thái Nguyên) nhưng không trả tiền.

Nhân viên tại quầy thu ngân yêu cầu cháu bé trả tiền hoặc để lại đồ vào vị trí cũ thì Thượng úy Việt trong bộ đồ thể thao có hành động ném xúc xích vào mặt nhân viên nữ, rồi ra tát nhân viên nam.

Clip: Con trai mua đồ không trả tiền, bố ném xúc xích vào mặt và tát nhân viên

Sự việc khiến dư luận bức xúc về cách hành xử côn đồ của vị công an này. Chiều 11/11, trả lời VTC News, lãnh đạo Công an Thị xã Phổ Yên xác nhận Thượng úy Việt là cán bộ của đơn vị. Thượng úy Nguyễn Xô Việt đang công tác tại Đội điều tra Tổng hợp.

Vị lãnh đạo cho hay, đơn vị đình chỉ công tác 1 tháng đối với Thượng úy Nguyễn Xô Việt để xác minh làm rõ sự việc.