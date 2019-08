"Bác sĩ Yo Han" - phim Hàn đáng xem tháng 8: Ji Sung lại khiến khán giả nổi da gà với màn thể hiện quá xuất sắc

Kịch bản vững chắc, hấp dẫn

Doctor John (Bác sĩ Yo Han) là bộ phim được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết Nhật Bản - On Hand of Godby của nhà văn Yo Kusakabe. Phim kể về Cha Yo Han (Ji Sung) là một bác sĩ gây mê thiên tài đầy tự tin và kiêu ngạo. Được mệnh danh là "bác sĩ 10 giây", anh đã có thể "đọc" được nỗi đau của bệnh nhân và biết cách điều trị. Tuy nhiên trong một lần sơ suất làm chết bệnh nhân, Yo Han phải ngồi tù để trả giá cho việc làm của mình.

Bác sĩ Cha Yo Han.

Phim mở ra với cảnh vị bác sĩ thiên tài Yo Han xuất hiện trong bộ dạng của một tù nhân. Dù phải dọn dẹp vệ sinh nhưng anh lại là người có tiếng nói cao nhất trong phòng y tế nhà tù, và cũng là người đánh giá tất cả các bác sĩ khác khi bước chân vào đây. Sự nể phục mở rộng từ nhân viên nhà tù đến các tù nhân càng khiến Yo Han trở thành người đặc biệt, cứu sống các bệnh nhân với những thiết bị y tế nghèo nàn nhất.

Câu chuyện bắt đầu khi Kang Si Young, một bác sĩ đang học năm thứ 2 đại học đến nhà tù để thực tập. Nỗi đau và ám ảnh xuất hiện khi Si Young làm chết một bệnh nhân, khiến cô không còn đủ dũng khí và tự tin để tiếp tục công việc của mình. Những tưởng rằng, vào trại giam chỉ để xua đi "bóng ma quá khứ" nhưng khi gặp Yo Han, cô đã dám chạm tay để cứu sống một bệnh nhân.

Si Young dần có được tự tin, trở lại với công việc trong bệnh viện và tại đây cô gặp Yo Han cũng vừa mới mãn hạn tù. Từ những ấn tượng tốt đẹp ban đầu về nhau, họ bắt đầu có những "đụng chạm" trong công việc, nhưng từ đó nảy sinh mối quan hệ tình cảm, vừa là đồng nghiệp, vừa là tiền bối - hậu bối, lại vừa là tri kỉ.

Doctor John được dẫn dắt bởi đạo diễn Jo Soo Won, người từng đứng sau thành công của nhiều bộ phim đình đám như: Pinochio, I can hear your voice, Gabdong the memories of murder. Thế nên không bất ngờ khi Doctor John cũng được xây dựng một cách kỹ càng, chỉn chu, nghiêm túc.

"Thánh" Ji Sung tái xuất

Không quá khi nói Ji Sung là "gương mặt bảo chứng" cho phim truyền hình Hàn Quốc hiện nay. Những bộ phim mà anh tham gia diễn xuất đều nằm trong danh sách must-see (phải xem) của số đông khán giả. Với quá trình xem xét kịch bản kỹ lưỡng cùng sự biến hóa khôn lường mà các vai diễn của Ji Sung luôn giúp anh mới mẻ, không bị nhàm chán.

Cùng với đó, những màn chemistry của Ji Sung với các diễn viên khác cũng là thứ lôi kéo khán giả trong từng thước phim. Với ánh mắt biết nói, Ji Sung khiến khán giả tin rằng, anh có thể nhìn thấy được tình yêu, căm ghét, thù hận… với nhân vật trước mặt mình. Trong Doctor John, sự biến chuyển tình cảm của nhân vật Yo Han với Si Young, từ hai người quen biết trong tù, đến đồng nghiệp trong cùng bệnh viện, và cứu rỗi linh hồn của nhau để vượt qua khó khăn đều được Ji Sung thể hiện xuất sắc qua ánh mắt và hành động.

Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 1999, cho đến nay Ji Sung đã có trong tay gia tài đồ sộ ở hai mảng phim truyền hình và điện ảnh. Mặc dù ở mảng điện ảnh, Ji Sung không gặt hái được nhiều thành công nhưng ở thể loại phim truyền hình, nam diễn viên được xem là "gà đẻ trứng vàng" khi liên tục mang về những giải thưởng danh giá. Với khán giả Hàn Quốc, Ji Sung God (thánh Ji Sung) chính là lời khen mà người hâm mộ đặt cho anh và những bộ phim có Ji Sung là diễn xuất, khán giả chỉ cần "tin tưởng và xem".

Bên cạnh Ji Sung, Doctor John còn có sự góp mặt của dàn diễn viên đình đám như: Lee Kyung Hyung, Hwang Hee, Lee Se Young. Hiện tại, phim đang được chiếu trên đài SBS vào lúc 22 giờ, tối thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần.