Bác sĩ ngoại quốc đẹp trai của "Hậu duệ mặt trời" trở thành kẻ thù của So Ji Sub

Ắt hẳn nếu là một fan cứng của bom tấn truyền hình Hậu duệ mặt trời thì khán giả sẽ chẳng thể quên được anh bác sĩ ngoại quốc không chỉ đẹp trai mà còn đa tài Daniel. Trong phim, Daniel góp phần không nhỏ trong việc giúp đỡ bác sĩ Kang Mo Yeon (Song Hye Kyo) và đại úy Yoo Shi Jin (Song Joong Ki) giải cứu người dân ở Uruk khi xảy ra động đất. Hình tượng vị bác sĩ đẹp trai ngời ngời, lai 2 dòng máu Canada - Hàn Quốc, không chỉ biết cứu người mà còn biết sửa chữa đồ đạc cực siêu khiến không ít chị em phụ nữ đổ gục ngay lần đầu anh xuất hiện.

Vai diễn bác sĩ Daniel do nam diễn viên điển trai Cho Tae Kwan - Jasper Cho thủ vai. Anh còn từng được báo chí ví là mỹ nam có khả năng "soán ngôi" Song Joong Ki khi xuất hiện trong Hậu duệ mặt trời. Sang đến Terius behind me - Terius phía sau tôi, Cho Tae Kwan "lật mặt 180 độ" từ một anh hùng giải cứu nhân dân thành một kẻ sát nhân giết người không gớm tay. Anh chàng chính là sát thủ hoạt động dưới quyền kiểm soát của CEO Jin Young Tae (Son Ho Jun). Bản thân Jin Young Tae cũng có một lai lịch bất minh, cái mác ông chủ của công ty nhập khẩu túi xách hàng hiệu chỉ để che mắt thiên hạ và thân phận thật sự của hắn ta.



Tên sát thủ này cũng chính là người đã trực tiếp gây ra cái chết của người yêu Kim Bon (So Ji Sub) khi anh đang thực hiện mật vụ mang tên Candy. Vì thất bại và người yêu mất mạng dưới tay tên sát thủ này, Kim Bon đã bị gắn mác kẻ phản bội và là nội gián khiến nhiệm vụ bất thành. Anh đã nhanh chóng bỏ trốn và ngay sau đó cũng bị tổ chức tình báo quốc gia trục xuất.



Việc thay đổi hình tượng từ một bác sĩ sáng sủa, đẹp trai hút hồn thành một tên sát thủ mặt lạnh vẫn không làm thay đổi "tình yêu" mà khán giả dành cho Cho Tae Kwan. Vì dù là kẻ giết người hay cứu người thì nam diễn viên họ Cho vẫn đủ sức khiến các chị em đổ gục vì nhan sắc hút hồn cùng body cực chuẩn của mình.

Chỉ sau 2 tập đầu lên sóng mà giữa Kim Bon và tên sát nhân nọ đã có nhiều mối hận thù đan xen. Chính tên sát thủ đó đã giết chồng của Go Ae Rin (Jung In Sun) để diệt khẩu vì anh vô tình nhìn thấy hắn ra tay giết người. Biết được điều này, Kim Bon quyết định trở thành người trông trẻ để tiếp cận và bảo vệ gia đình Go Ae Rin cũng như là tìm hiểu tung tích của kẻ gây ra cái chết cho người yêu anh.

Tập 2 "Terius phía sau tôi": Cho Tae Kwan hóa thân thành sát thủ, ra tay giết hại chồng Ae Rin để diệt khẩu

Tập 2 "Terius phía sau tôi": Tên sát thủ bị "biệt đội các bà nội trợ" truy tìm tung tích vì dám bắt cóc con của Ae Rin

Terius phía sau tôi hiện đang được phát sóng định kỳ vào lúc 22g00 (giờ địa phương) thứ 4, thứ 5 hàng tuần trên kênh MBC.