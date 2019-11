Viêm màng não do não mô cầu là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính vô cùng nguy hiểm, có thể gây tử vong trong vòng 24h. Bệnh thường gặp ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, rất dễ lây lan thành ổ dịch lớn do vi khuẩn có khả năng lây qua đường hô hấp. Do đó, việc tiêm vắc xin viêm màng não cho trẻ em là rất cần thiết.

Viêm màng não do não mô cầu tại Việt Nam hiện nay chủ yếu là do 3/13 chủng của vi khuẩn này gây ra. Bao gồm: chủng A, B, C. Tương ứng với đó, có 2 loại vắc xin viêm màng não do não mô cầu là vắc xin viêm màng não AC và vắc xin viêm màng não BC.

- Vắc xin viêm màng não AC giúp phòng ngừa bệnh viêm màng não mô cầu do vi khuẩn não mô cầu tuýp A và tuýp C gây ra. Lịch tiêm như sau:



1. Trẻ từ 2 tuổi trở lên có thể tiêm vắc xin viêm màng não AC.

2. Trường hợp trẻ trên 6 tháng tuổi đã tiếp xúc với người bệnh cũng có thể tiến hành tiêm luôn

3. Tiêm mũi nhắc lại sau mỗi 3 - 5 năm

- Vắc xin viêm màng não BC (VA-MENGOC-BC) giúp phòng ngừa bệnh viêm màng não mô cầu do vi khuẩn não mô cầu tuýp B và tuýp C gây ra. Lịch tiêm như sau:

1. Trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên.

2. Mỗi trẻ cần tiêm 2 mũi, mũi 2 cách mũi 1 khoảng 6 - 8 tuần.

Cả 2 loại vắc xin trên đều chỉ có ở các điểm tiêm chủng dịch vụ.