Bắc Giang: Tìm người thân của bé gái 4 tháng tuổi xinh xắn bị bỏ rơi

Theo đó, vào khoảng 10h10 ngày 14/12, khi anh Trần Văn Dương (SN 1983, trú tại thôn Vàng, xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) đang cùng mẹ ruột làm việc trong nhà thì nghe thấy tiếng khóc to của trẻ em. Ban đầu do nghĩ tiếng khóc của trẻ con trong xóm nên gia đình anh Dương không để ý. Tuy nhiên, khi thấy âm thanh ngày càng to nên mọi người đã vội vàng chạy đi kiểm tra thì bất ngờ phát hiện 1 bé gái đang nằm trên nền bê tông trước cổng.



Ngay sau đó, anh Dương đã bế bé gái vào nhà ủ ấm đồng thời báo lên chính quyền địa phương. Trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, lãnh đạo UBND xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang xác nhận vụ việc trên và cho biết bé gái trên được xác định khoảng 4 tháng tuổi.

Cháu bé mặc một áo bông màu hồng, quần vàng nhạt in hình màu xanh, tím, đầu đội mũ len màu đỏ, cổ quàng khăn sữa màu trắng. Đồng thời qua kiểm tra, không có bất cứ một loại giấy tờ, đồ dùng, vật dụng kèm theo.

Bé gái rất bụ bẫm, xinh xắn bị bỏ rơi.

Vị lãnh đạo xã cũng thông tin, ngay sau khi phát hiện sự việc, chính quyền địa phương đã cho cháu đến Trạm y tế xã Tiên Lục để kiểm tra sức khỏe. Theo đó, cháu bé nặng 6,5kg, bụ bẫm, sức khỏe tốt, không có dị tật, đôi mắt tinh nhanh, gương mặt rất xinh xắn. Hiện cháu bé đang được các cán bộ y tế của xã trông nom, chăm sóc.

“Ngay trong ngày 14/12, chính quyền địa phương làm biên bản tạm giao bé gái cho gia đình anh Trần Văn Dương chăm sóc, nuôi dưỡng. Hằng ngày, gia đình anh Dương có trách nhiệm đưa cháu đến khám sức khỏe; đồng thời không được đưa cháu ra khỏi địa phương.

Hiện xã đã phát đi thông báo về việc cháu bé bị bỏ rơi trên hệ thống loa truyền thanh của xã, đồng thời qua một số kênh thông tin trên mạng xã hội để thông báo đến người thân, gia đình để sớm nhận lại cháu bé”, vị lãnh đạo xã thông tin thêm.