Bá vương châu Á rồi, Sơn Tùng M-TP hãy chạy ra thế giới ngay đi!

Như vậy, tháng 5 của Vpop đã sản sinh ra nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên có khả năng tiến ra quốc tế, và khiến khán giả bên ngoài nhận ra rằng âm nhạc tại đây rất ấn tượng. Nếu như điện ảnh đang có mùa phim hè bom tấn, thì Vpop tháng 5 cũng có sự kiện Sơn Tùng M-TP M-TP vừa tái xuất sau hơn một năm kể từ "Nơi Này Có Anh". Đúng 0h ngày 12/5, MV ca khúc "Chạy ngay đi" sau khi được tung ra đã càn quét mọi kỷ lục trên YouTube khu vực Việt Nam.

Việc cập nhật số lượt xem của "Chạy ngay đi" có lẽ là không cần thiết bởi chắc chắn, nó sẽ góp vào chuỗi kỷ lục bất khả chiến bại của Sơn Tùng M-TP, của Vpop.

Hãy nói về chất lượng sản phẩm và chi tiết hơn nữa, là câu chuyện đằng sau ekip toàn tên tuổi quốc tế trong MV. Rõ ràng, Sơn Tùng M-TP đã có một chiến lược khác thông qua sản phẩm lần này.

Đóng cùng sao hạng A Mai Davika: Sự kết hợp quyền lực

6 năm kể từ khi đặt chân lên sân khấu chuyên nghiệp đầu tiên, Sơn Tùng M-TP gặt hái nhiều thành công nhưng cũng gặp không ít thị phi. Cứ mỗi lần anh phát hành MV, dư luận gần như được lập trình sẵn các bước: thưởng thức, chia sẻ, tranh cãi, và kiểm tra xem nó được học hỏi ý tưởng từ những sản phẩm nào.

Nhưng bắt đầu từ "Lạc trôi", định kiến về một Sơn Tùng M-TP chuyên đạo nhái dần trở thành thiểu số. Hầu hết đều phải công nhận một điều rằng nếu không có tài năng và cái đầu của một chiến lược gia, nam ca sĩ sẽ không thể đưa "Chạy ngay đi" lọt vào top 1 MV được xem nhiều nhất thế giới trong vòng chưa tới 24 giờ.

Để làm được điều này, Sơn Tùng M-TP và ekip đã thiết kế một chiến lược khá thông minh khi "quốc tế hoá" toàn bộ khâu thực hiện sản phẩm. Không phải Chi Pu, Cara, hay một hot girl nào đó đang nổi đình đám trên mạng, nữ diễn viên chính đóng cùng anh lần này là một siêu sao Đông Nam Á: diễn viên Tình người duyên ma Mai Davika.

Sơn Tùng mời cả ma nữ "Tình người duyên ma" vào MV

Sự hiện diện của cô là lời giải đáp cho dòng hashtag tên ca khúc viết bằng tiếng Thái, như một hình thức chiều lòng người hâm mộ (fan service) đến từ xứ sở chùa vàng. Và quan trọng nhất, việc sánh đôi với một tên tuổi hạng A đến từ quốc gia khác cho còn cho thấy Sơn Tùng M-TP đang rất chú trọng đến thương hiệu của bản thân.

Bằng cách này, giọng ca gốc Thái Bình đã tạo nên hình ảnh xứng đôi vừa lứa trong MV, thay vì dùng tên tuổi của mình để nâng tầm cho ai đó. Đây là cách mà nhiều ngôi sao trên thế giới thường áp dụng nhằm cộng hưởng danh tiếng qua lại cho đôi bên. Một ví dụ tiêu biểu là Ed Sheeran khi thực hiện MV cho đĩa đơn "Galway" tại Ireland. Anh đã chọn Saoirse Ronan – một diễn viên gốc Ireland từng 3 lần được đề cử Oscar – xuất hiện trong mọi khung hình.

Ê-kíp sản xuất từ Hàn Quốc: Vượt qua kỷ lục chính mình, bỏ luôn cả tường thành châu Á

Trong nhiều năm qua, Sơn Tùng M-TP luôn là nghệ sĩ đi đầu trong việc học hỏi, cập nhật những xu hướng quốc tế. Cũng đúng thôi bởi Hàn Quốc đang là quốc gia có ngành công nghiệp ghi âm phát triển bậc nhất châu Á, lại có nhiều điểm giao về văn hoá với Việt Nam. Không khó để nhận ra sự tương đồng về phong cách giữa anh và các ngôi sao Kpop.

Đôi lúc, cách hát chưa rõ lời của Sơn Tùng M-TP còn khiến khán giả đùa rằng nếu thay tiếng Việt bằng một ngôn ngữ khác, họ sẽ khó phát hiện ra đó là một sản phẩm của Việt Nam. Vậy sẽ ra sao nếu đặt trường hợp nam ca sĩ và ê-kíp không học theo Kpop nữa, mà giao luôn MV cho đội ngũ thực hiện đến từ Hàn Quốc?

Câu trả lời nằm trong "Chạy ngay đi". Người xem hẳn sẽ bất ngờ khi biết tác giả của MV này cũng chính những bàn tay đã góp vào loạt MV nổi tiếng như: "T.T", "Cheer Up" (Twice), "Playing With Fire" (Black Pink), "Oh Na Na", "Don’t Recall", "Hola Hola" (Kard), "If You Do" (Got7)…

Với Sơn Tùng M-TP, MV chục triệu, trăm triệu lượt xem đã là khái niệm cũ rồi. Một MV đình đám theo tiêu chuẩn của nam ca sĩ còn phải cán mốc triệu lượt xem trong thời gian ngắn nhất: 18 phút với 1 triệu, 14 giờ với 10 triệu và hơn thế nữa, con số này tăng lên từng phút.

Đến gần cuối ngày, thông tin Sơn tùng M-TP chính thức cán mốc 22 triệu view trong 24h được công bố khiến khán giả vỡ òa. Cuộc chạy đua thành tích này nhưng một trận cầu căng thẳng để rồi mang về kết quả mỹ mãn cho "Chạy ngay đi" và Sơn Tùng M-TP: Xác lập kỷ lục Châu Á mà trước đó BTS đã làm được với MV "DNA" (20,9 triệu view sau 24 giờ).

Thậm chí, "Chạy ngay đi" cũng vượt qua MV của những ngôi sao quốc tế khác như Miley Cyrus ("Wreking Ball" – 19,3 triệu), Taylor Swift ("Bad Blood" – 20,1 triệu). Hiện "Chạy ngay đi" đã lọt vào top 15 những MV có lượt xem nhiều nhất trong vòng 24 giờ đầu tiên của mọi thời đại.

Nơi đây đang chứng kiến một nghệ sĩ Vpop lần đầu tiên dám cạnh tranh sòng phẳng, đặt mình ra trung tâm của mạng xã hội chia sẻ video lớn nhất hành tinh.

Không chỉ có sức lan tỏa mạnh mẽ tại thị trường nhạc Việt, MV "Chạy ngay đi" của Sơn Tùng M-TP còn gây bất ngờ khi nằm trong top những MV thịnh hành trên Youtube tại nhiều quốc gia trên thế giới như Đức với vị trí #39, Nhật Bản với #2, Hàn Quốc giữ vị trí #35, Đài Loan giữ vị trí #24.

Đặc biệt, chưa đầy 1 ngày ra mắt, "Chạy ngay đi" còn lọt Top những video được xem nhiều nhất trên thế giới ở vị trí thứ 1, vượt lên trên nhiều tên tuổi lớn của làng nhạc thế giới như The Weeknd, Daddy Yankee hay Ed Sheeran...

Trên diễn đàn nổi tiếng Pantip của Thái Lan, một bài đăng với chủ đề "Mai Davika ft. Son Tung M-TP on MV" thu hút sự chú ý của cư dân mạng đất nước chùa Vàng. Nhiều người cảm thấy ấn tượng với tốc độ gia tăng lượt xem theo từng phút của "Chạy ngay đi". Một số khác dành nhiều lời khen cho phần hình ảnh, giai điệu và dịch lời bài hát ra tiếng Thái.

Ngày 12/5, "Chạy ngay đi" là MV được xem nhiều nhất thế giới trong 24 tiếng ra mắt. Đây là một thành tích ngoài mong đợi của một sản phẩm Vpop và rõ ràng Sơn Tùng M-TP đã trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên làm được điều này.

Sơn Tùng M-TP hãy ra thế giới ngay đi!

"Chạy ngay đi" đang sở hữu quá nhiều cơ hội để giúp Sơn Tùng M-TP trở thành một nghệ sĩ quốc tế trong tương lai. Từ việc đóng cặp cùng ngôi sao phòng vé hạng A - Mai Davika, chiêu mộ ê-kíp thực hiện MV máu mặt của Hàn Quốc đến sức công phá không giới hạn của người hâm mộ, Sơn Tùng M-TP đã ghi được bàn thắng vang dội trên YouTube. Tất cả những thành tích đó có thể giúp Sơn Tùng M-TP và sản phẩm của mình đặt ngang hàng với các ngôi sao lớn ở Châu Á.

Có thể so sánh anh như Taylor Swift trong lần trở lại mới nhất. Cả hai có nhiều điểm chung khi đều là những gương mặt quen thuộc của showbiz, và không dễ dàng gì để họ vượt qua cái bóng của chính mình. Và kết quả, trong khi Taylor Swift đang là cái tên dẫn đầu nền âm nhạc Âu Mỹ thì Sơn Tùng M-TP lại cho thấy sân chơi của anh đã mở rộng sang cả Đông Nam Á. Với số lượt xem không hề thua kém các "tường thành" BTS hay Twice, Sơn Tùng M-TP đã để lại di sản quá lớn cho thị trường nhạc số Việt Nam, là phần thưởng cho việc dám đầu tư mà không sợ thất bại, luôn xem mình là kẻ thù để chiến thắng trước bản thân.

Việc nam ca sĩ liều mình chi một con số lớn để làm một sản phẩm chất lượng không chỉ là để giữ nhiệt tên tuổi của mình nữa mà đến lúc nghĩ xa hơn là đưa nền âm nhạc của Việt Nam đi xa hơn. Đồng thời, góp phần kêu gọi khán giả quốc tế hãy nhìn vào nền thị trường Việt Nam để thấy rằng âm nhạc nơi đây rất ấn tượng và vẫn còn nhiều ngôi sao sáng giá khác như Sơn Tùng M-TP. Để khi âm nhạc Việt Nam đã được biết đến ra khỏi phạm vi khu vực Đông Nam Á, Châu Á rồi thì cơ hội hợp tác với các nhà sản xuất quốc tế, hay sánh vai trên các bảng xếp hạng âm nhạc trên toàn cầu là hoàn toàn có khả thi.

"Ngôi vương Vpop" vẫn được Sơn Tùng M-TP giữ vững sau "Chạy ngay đi"

Một mình Sơn tùng sẽ chưa chắc tạo nên một kỳ tích lớn nhưng những gì mà nam ca sĩ đang cố gắng làm mỗi ngày và thành tích khiến thế giới phải gật đầu công nhận, sẽ tạo niềm tin và động lực để các nghệ sĩ mạnh dạn làm nhiều những sản phẩm chất lượng đẳng cấp quốc tế hơn nữa. Một ngày, trong mắt bạn bè quốc tế, Vpop có lẽ sẽ được nhìn nhận một cách "không phải dạng vừa đâu" .

"Chạy ngay đi" Sơn Tùng M-TP, chạy ra thế giới thôi!