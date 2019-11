“Ba mẹ ơi chơi với con một chút được không…?”

Bộ tranh được thực hiện bởi My Kingdom – thương hiệu đồ chơi thấu hiểu được sự bận rộn của bố mẹ và tâm lý của trẻ. My Kingdom đang khởi động campaign "Bố mẹ ơi, cùng chơi!" nhằm tạo nên sợi chỉ gắn kết các thành viên trong gia đình

Bộ tranh "Bố mẹ có đủ quan tâm con mình…!" đã khiến cho những người cha người mẹ nhớ rằng những đứa trẻ vô cùng mỏng manh, chúng cần nhiều hơn tình yêu thương từ người thân của mình. My Kingdom hi vọng rằng cha mẹ Việt sẽ nhìn thấy được hình ảnh của họ trong đó và hãy dành chút thời gian cho đứa con của mình. Đó là điều mong mỏi của My Kingdom!