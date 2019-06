Ba cha con bị 20 người truy sát: Nạn nhân phẫn uất kể 3 trận đánh trong một buổi chiều

Trưa 15/6, anh Phạm Hồng Cấp (trú thôn Xuân Quý, xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) – nạn nhân trong vụ ba cha con bị truy sát vào chiều tối 14/6 vẫn chưa hết bàng hoàng.

Gương mặt thất thần với vết thương kéo một đường dài ở vùng mũi do bị chém, anh Cấp phẫn uất nhắc lại sự việc ba cha con anh bị nhóm người lạ truy sát.

Anh Cấp phẫn uất kể lại vụ ba cha con bị truy sát.

Anh Cấp kể, khoảng 16h ngày 14/6, khi anh đang ngồi trong nhà cùng cậu em trai Phạm Hồng Phát thì bất ngờ có 3 thanh niên chạy xe máy vào sát sân. Không nói không rằng, 3 kẻ lạ mặt xông thẳng tới vị trí của hai anh em đang ngồi và vây đánh.

Bị tấn công, Cấp và người em của mình ra sức đánh trả khiến cả ba tên tháo chạy.

Nhắc đến đây, Cấp bức xúc kể: “Ngay khi bị tấn công, tôi và em trai trình báo công an. Trong lúc chờ lực lượng chức năng tới bảo vệ, nhóm thanh niên tiếp tục kéo tới nhà và ẩu đả với chúng tôi một hồi lâu rồi lại bỏ đi. Lúc này, gia đình tiếp tục cầu cứu công an xã nhưng hơn một tiếng đồng hồ họ vẫn không có mặt”.



Đến 17h30, khoảng 20 người tiếp tục xông vào nhà anh Cấp và dùng hung khí truy sát ba cha con.

“Lần này, bọn chúng dùng bình xịt hơi cay, đá và kiếm truy sát gia đình tôi. Ba của tôi bị chém đến nỗi thiệt mạng, em trai tôi thì bị chém nhiều nhát trên cơ thể và đang lâm vào tình trạng nguy kịch.

Bản thân tôi bị chém ngay vùng mặt, vết thương không quá nghiêm trọng nên tôi mới xin bệnh viện về để lo hậu sự cho cha”, anh Cấp cho hay.

Trước đó, như VTC News đưa tin, chiều tối 14/6, hàng xóm nghe tiếng la thất thanh phát ra từ nhà của ông Phạm Hồng Văn (SN 1957, thôn Xuân Qúy, xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ).

Hiện trường vụ án mạng.

Mọi người tức tốc chạy sang nhà ông Văn thì hoảng hốt phát hiện ông Văn cùng 2 con trai là Phạm Hồng Cấp và Phạm Hồng Phát nằm bất động trên vũng máu.

Ngay lập tức, 3 cha con ông Văn được mọi người đưa đi cấp cứu. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, ông Văn không qua khỏi do vết thương ở vùng bụng quá nặng. Trong khi đó, anh Phát lâm vào tình trạng nguy kịch.

Đại tá Nguyễn Đức Dũng (Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết, sau khi vào cuộc điều tra, khám nghiệm hiện trường vụ ba cha con bị truy sát, công an bước đầu xác định, nguyên nhân là do mâu thuẫn giữa gia đình nạn nhân và hàng xóm.

“Trong quá trình làm chuồng heo, gia đình ông Văn phát sinh mâu thuẫn với hàng xóm, dẫn tới việc ẩu đả xảy ra vào ngày 14/6. Hiện, vụ việc vẫn đang trong giai đoạn điều tra, làm rõ”, Đại tá Dũng thông tin thêm.