Australia ban bố tình trạng khẩn cấp do cháy rừng

Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập lửa cháy rừng tại Dargan, Australia, ngày 18/12/2019. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo Thủ hiến bang New South Wales, Gladys Berejiklian, đây là lần thứ 2 chính quyền bang phải ban bố tình trạng khẩn cấp do cháy rừng kể từ tháng 9 - thời điểm bắt đầu mùa khô nóng dễ xảy ra cháy rừng. Bang New South Wales ghi nhận khoảng 100 đám cháy trong vài tuần qua, song đến nay mới chỉ một nửa số đám cháy đó được kiểm soát do thời tiết khô nóng cùng với gió lớn khiến ngọn lửa lan nhanh bất chấp nỗ lực của lực lượng cứu hỏa.

Giới chức Australia đang đặc biệt quan ngại về Sydney - thành phố lớn nhất của nước này đang bị bao vây trong vành đai lửa. Do ảnh hưởng của cháy rừng, khói bụi ô nhiễm bao trùm toàn thành phố này, đe dọa sức khỏe người dân.