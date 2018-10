"Ảo" như Lệnh phi "Như Ý Truyện": Tự dựng kịch bản rồi "đổ vỏ" cho kẻ khác, mưu mô từ chủ đến tớ

Nếu Hoàng đế Càn Long (Hoắc Kiến Hoa) của Hậu Cung Như Ý Truyện có câu lời thoại siêu kinh điển: "Không phải ta sai, không phải Hoàng hậu sai thì là ngươi (Lệnh phi) sai" thì Lệnh Phi Vệ Yến Uyển (Lý Thuần) cũng không thua kém chồng mình khi "cover" lại điều đó. "Không phải ta sai, không phải Hoàng thượng sai thì là Hoàng hậu sai", đây chính là châm ngôn của Vệ Yến Uyển khi đối mặt với tất cả tình huống.

Lệnh phi Vệ Yến Uyển

Lạ là ở chỗ, tất cả mọi chuyện đều do một mình nàng ta gây dựng nên nhưng một khi vỡ lở thì ngay lập tức bộ não siêu việt ấy lại đổ lỗi cho người khác. Quả nhiên là chủ tử thâm tình có khác, một khi đã "ngu" thì cũng phải "ngu" cho có hội có hè. Hết lần này đến lần khác, Lệnh phi và Xuân Thiền đều có suy luận logic theo kiểu không giống ai để tìm ra người "đổ vỏ" thích đáng.

Âm thầm uống thuốc tránh thai, trách Như Ý không nhắc nhở

Trong Tử Cấm Thành, con cái chính là chỗ dựa tốt nhất của những người phụ nữ. Dù là hoàng tử hay công chúa đi chăng nữa thì ít nhất cũng có điểm chung giữa Hoàng đế và phi tần, hay ít nhất nếu không may bị xử phạt thì cũng sẽ nương tay vì con cái. Chính vì thế, ai ai vào cung mà chẳng muốn có tin vui. Lệnh Phi Vệ Yến Uyển cũng thế, nàng ta vào cung biết bao nhiêu năm nhưng bụng vẫn phẳng lì, chưa có động tĩnh gì.

Yến Uyển lấy trộm toa thuốc dưỡng thai của Thư phi và uống suốt bao nhiêu năm

Khi biết được Càn Long ban cho Thư Phi Ý Hoan (Trần Hạo Vũ) thuốc dưỡng thai, Lệnh phi liền âm thầm đánh cắp toa thuốc để điều chế và uống theo. Nhưng ít ai biết được đó là thuốc tránh thai do Tề Nhữ thái y điều chế ra. Vì nguyên do đó, Ý Hoan nhập cung biết bao nhiêu năm cũng không thể có con. Trong một lần tình cờ chán nản, cô dừng uống thuốc thì lại may mắn mang thai. Trong lòng Yến Uyển liền sinh nghi, tại sao Thư Phi ngưng uống thuốc lại có thai và sai người đi điều tra toa thuốc này.

Kết quả khiến cho Lệnh phi một phen bất ngờ, đây chẳng phải là thuốc dưỡng thai mà là thuốc tránh thai. Lúc này, nàng ta liền đổ thừa là do Như Ý (Châu Tấn) dù biết nhưng không nhắc nhở mình. Nếu chủ tử bị lú lẫn thì ít nhất nô tì bên cạnh cũng phải tỉnh táo đôi chút. Nhưng quả nhiên, được cả chủ lẫn tớ đều "não phẳng", cùng ngồi suy luận mọi việc như đúng rồi.

Lệnh phi và nô tì Xuân Thiền ngồi lập luận diễn giải như những nhà bác học

Thật không hiểu vì sao Yến Uyển lại trách sang Như Ý như vậy. Trong khi đó, bản thân cô ta lấy thuốc bí mật, không công khai thì có ai biết được điều đó mà khuyên nhủ. Hơn nữa, trong một lần ngồi nói chuyện với nhau, Như Ý cũng nhắc nhở cả Ý Hoan và Yến Uyển rằng: "Thuốc có 3 phần hại". Chỉ tiếc rằng chỉ có Ý Hoan ngưng thuốc còn Yến Uyển thì vẫn không hiểu gì, cứ tiếp tục uống như chưa có chuyện gì xảy ra.

Chính mình châm ngòi, đến khi cháy nhà cũng đổ lỗi do Như Ý

Nói trình độ "ác dơ" thì thiên hạ phi tần vô địch không thể không thuộc về Lệnh phi. Yến Uyển không chỉ tính kế hãm hại phi tần, trẻ con vô tội mà đến cả mẹ ruột cũng không tha cho mục đích tranh sủng của mình. Kể từ khi Ngũ công chúa Cảnh Hủy ra đời, nàng ta đã bắt đầu kế hoạch mua chuộc bà đỡ Điền mama cho những phi vụ trong tương lai.

Mua chuộc Điền mama làm việc cho mình

"Trời tính không bằng người tính". Sau khi hại chết Cảnh Hủy, Lệnh phi lại rục rịch ép Điền mama gây khó dễ khi Như Ý sinh Thập Tam A Ca Vĩnh Cảnh. Điền mama liền kiếm cớ thai nhi bị ngược liền dùng tay xoa bụng nhằm thúc ép Như Ý sinh non. Và kết quả là Vĩnh Cảnh qua đời. Toàn bộ âm mưu đều do một tay Lệnh phi sắp đặt.

Lấy cớ xoay đầu thai nhi nhưng thật ra là đang xoa bụng thúc ép sinh non

Rồi chẳng hiểu sao Lệnh phi lại dùng thủ đoạn để vu oan giá họa cho Du phi Hải Lan (Trương Quân Ninh) và bị đày vào Thận Hình Ti để thẩm vấn. Như Ý làm sao có thể tin được điều này, liền phái Lăng Vân Triệt đi điều tra và phát hiện người đứng đằng sau tất cả chính là Lệnh phi. Những tưởng hôm đó là ngày "nhận cơm hộp" nhưng ả ta liền mang ngạch nương ra để đỡ đạn.

Lấy mẹ ra làm bia đỡ đạn và đổ lỗi cho Như Ý khiến cho ngạch nương chết thảm

Và sau đó một phân cảnh lâm li bi đát, đại loại có nội dung như sau: "Tại sao ngạch nương lại làm như thế? Tại sao lại mưu hại hoàng tự?..." Khả năng diễn xuất của Yến Uyển thật cao siêu vì đã qua mặt được anh chồng đa nghi Càn Long. Cuối cùng Hoàng đế ban chết cho ngạch nương của Lệnh phi. Như một bài ca được lặp lại, Yến Uyển lại đổ lỗi Như Ý khiến cho ngạch nương phải chết. Đến nước này, có lẽ phải trả đĩa bay cho Lệnh phi quay về hành tinh của cô nàng thôi. Đường đường họa là do mình gây ra, đã không biết tự trách bản thân mình thì không nói làm gì, đằng này lại đổ lỗi cho người khác.

Phản bội với người ta trước, lại đổ lỗi Như Ý cướp người yêu

Trong tang lễ của Ngũ công chúa Cảnh Hủy, Lệnh phi vô tình bắt gặp hình ảnh Lăng Vân Triệt nhặt bông hoa giấy rơi ra từ mái tóc của Như Ý liền quy chụp một cách nhanh chóng. Nàng ta nói Lăng Vân Triệt phụ bạc mình, quan tâm đến người khác mà không ngó nghiêng gì đến cô.

Vô tình thấy Lăng Vân Triệt nhặt bông hoa do Như Ý vô tình bị rơi ra

Là ai phụ ai trước đây Yến Uyển?

Yến Uyển à! Là người nào tham phú phụ bần, là người nào ham vinh hoa phú quý và bỏ rơi người ta trước. Chính là cô đó. Bình thường hát côn khúc nhiều quá hay sao mà khiến cho não không suy nghĩ được thế? Rồi lại đổ lỗi cho Như Ý đã cướp người yêu của cô, khiến cho cô mất đi tình cảm của tình cũ.

Thói quen đổ lỗi cho người khác mỗi khi bản thân mình làm sai của Yến Uyển bắt nguồn từ sự ích ký, hèn mọn và dám nhàm nhưng không bao giờ dám nhận. Yến Uyển là đại diện cho những người sống ích kỷ, đổ lỗi cho mọi người rồi hoàn cảnh chứ không bao giờ ngồi lại nhìn bản thân mình như thế nào cả.