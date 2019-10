Ảnh hưởng bão số 5: Hàng ngàn nhà dân bị tốc mái, cây xanh ngã đổ nằm la liệt, ít nhất 2 người bị thương

Theo đó, hồi 07 giờ sáng nay, vị trí tâm vùng áp thấp ở trên lãnh thổ Campuchia. Trước đó vào chiều tối 30/10, bão số 5 đổ bộ vào các tỉnh Bình Định - Phú Yên. Bão đổ bộ với sức gió mạnh kèm mưa rất lớn đã khiến hàng loạt cây xanh ngã đổ la liệt, nhà cửa bị tốc mái.

Một số công trình bị hư hỏng sau khi bão đổ bộ. Ảnh Facebook.

Theo thống kê ban đầu về thiệt hại do bão số 5, đã có 2 người ở Quảng Ngãi bị thương do bão.



Tại các tỉnh Nam Trung Bộ, bão đổ bộ gây mưa to, gió giật mạnh, một số khu dân cư mất điện. Các tỉnh Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa đã sơ tán hơn hàng nghìn hộ dân tránh bão.

Hàng ngàn nhà dân bị hư hại nặng nề sau khi bão đi qua. Ảnh Facebook.

Phú Yên là một trong những tỉnh có tâm bão đi qua, suốt đêm qua (30/10), tại tỉnh Phú Yên trời mưa rất to, gió mạnh, triều cường dâng cao. Gió mạnh nhất giật cấp 9, cấp 10. Nhiều nơi như các huyện Đồng Xuân, Phú Hoà, Tuy An, thị xã Sông Cầu và thành phố Tuy Hòa mất điện do cây xanh ngã đổ.

Tại các địa phương khác, từ chiều qua, khi bão chưa đổ bộ, tại các tuyến đường trung tâm tỉnh Quảng Ngãi, mưa lớn kèm gió mạnh khiến hàng loạt cây cổ thụ bật gốc.

Gió giật mạnh kèm mưa lớn khiến hàng loạt cây cổ thụ bật gốc ngay trước khi bão đổ bộ.

Trước và sau bão, các tỉnh Nam Trung Bộ được dự báo có mưa to đến rất to. Các trường học tại Khánh Hòa, Quảng Nam buộc phải cho học sinh nghỉ học trong 2 ngày có bão đổ bộ.

Tình hình mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, đô thị ở các tỉnh Trung Bộ còn diễn biến phức tạp.