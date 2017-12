Angelina Jolie mời gia sư dạy về Việt Nam cho con trai Pax Thiên

aFamily.vn>Hậu trường

Theo thông tin đăng tải trên tờ People, Angelina Jolie luôn cho rằng việc giáo dục con cái là mục tiêu đầu tiên trong cuộc sống của cô.

Cụ thể, từ khi các con còn bé, Angelina đã rất đầu tư cho việc học hành của con cái. Các con của Angelina Jolie đều có gia sư riêng cho những môn học.

Một nguồn tin thân thiết với gia đình Angelina cũng cho biết con cái đều là sự ưu tiên hàng đầu của cô và Brad Pitt. Mặc dù chủ trương cho các con phát triển một cách toàn diện theo những gì con thích nhưng 2 môn bắt buộc mà trẻ con nhà Angelina phải học đó là ngoại ngữ và âm nhạc.

Angelina từng tâm sự, cô luôn muốn những đứa con hiểu về đất nước một cách chân thực nhất.



Mới đây, nhân buổi quảng bá First They Killed My Father, Angelina Jolie cũng có những chia sẻ về việc các 6 đứa con của cô đều được các gia sư day ở nhà về đất nước của họ. Cụ thể, Pax Thiên có gia sư dạy về Việt Nam cũng như Mad học về Campuchia.

Angelina Jolie cho biết những đứa trẻ của cô đều rất hứng thú với chuyện tìm hiểu lịch sử và văn hóa của quê hương và thường xuyên trò chuyện với mẹ về điều đó.

Pax Thiên rất thích thú khi được học về Việt Nam.

Bà mẹ 6 con cho biết không một đứa trẻ nào tỏ ra thích thú với việc trở thành diễn viên nhưng đều tỏ ra hào hứng với việc học các ngôn ngữ khác nhau.



Jolie đã hỏi các con về ngôn ngữ mà chúng muốn học, Shiloh thích học tiếng Khmer là ngôn ngữ của Campuchia, Pax tập trung vào học tiếng Việt trong khi Mad thích tiếng Đức và Nga. Zagara nói tiếng Pháp, Vivienne lại muốn học tiếng Ả Rập và Knox học ngôn ngữ ký hiệu.

Jolie đầy hào hứng: "Tôi cho rằng bạn không biết con mình là ai cho đến khi chúng cho bạn thấy chúng là ai. Lũ trẻ thích thú với các nền văn hóa khác nhau. Điều đó nằm trong giấc mơ của tôi".



