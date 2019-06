Ăn hoa thiên lý vào mùa nắng nóng sẽ chữa được vô số bệnh thường gặp

Hoa thiên lý là món ăn ngon, đồng thời là thuốc chữa bệnh trong Đông y



Cứ mỗi độ hè về, chúng ta lại được thưởng thức vô vàn những món ăn thanh đạm, mát lành được lưu truyền nhiều trong dân gian. Một trong những món ăn đó là canh hoa thiên lý. Thêm vào bát canh rau xanh từ mướp, mùng tơi hay rau đay, rau ngót, thêm một chút hoa thiên lý là đã có nồi canh thơm phưng phức, lại giúp giải nhiệt và tạo một giấc ngủ ngon, ngủ sâu trong những đêm hè oi bức.

Hoa thiên lý là món ăn ngon, đồng thời là thuốc chữa bệnh trong Đông y.

Hoa thiên lý còn là vị thuốc quý trong Đông y. Theo cựu đại tá, lương y đa khoa Bùi Hồng Minh (Nguyên Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình, Hà Nội), trong Đông y, hoa thiên lý có vị ngọt tính bình, giải nhiệt, chống rôm sảy, là một vị thuốc an thần, giúp ngủ ngon giấc, tư bổ tâm, thận, bớt đi đái đêm, đỡ mệt mỏi đau lưng, có tính chống viêm và làm tan màng mộng, thúc đẩy chóng lên da non, được sử dụng trị liệu trong các chứng như viêm kết mạc cấp và viêm mạn, viêm giác mạc và mờ đục màng mắt, viêm kết mạc do sởi, hoa trị giun kim.

Lương y Bùi Hồng Minh Nghiên cứu của y học hiện đại cho thấy, hoa thiên lý rất giàu dưỡng chất như chất xơ là 3%, chất đạm 2,8%, chất bột đường, các vitamine như C, B1, B2, PP và tiền vitamine A (carotene), cùng các khoáng chất cần cho cơ thể như calcium, phosphor, sắt, đặc biệt là kẽm (Zn) chứa hàm lượng khá cao.

Những bài thuốc chữa bệnh từ hoa thiên lý được chuyên gia Đông y "bật mí"

Theo lương y Bùi Hồng Minh, mùa hè mà tận dụng hoa thiên lý làm thực phẩm ăn giải nhiệt sẽ rất tốt vì có thể chữa được nhiều chứng bệnh khác do nhiệt mà ra. Không những thế, bạn sẽ có giấc ngủ ngon hơn, sâu hơn vào thời tiết oi nóng, nhất là vào những ngày nắng nóng cực điểm.

Ăn hoa thiên lý giúp bạn có giấc ngủ ngon hơn, sâu hơn vào thời tiết oi nóng.

Một số bài thuốc, món ăn chữa bệnh từ hoa thiên lý mà bạn nên dắt túi, thay đổi thực đơn cho cả gia đình cùng khỏe là:

Trị rôm sảy cho bé: Nấu canh hoa thiên lý ăn hàng ngày sẽ giúp đánh bay chứng rôm sảy. Cách này đơn giản và hiệu quả với cả người lớn. Với trẻ nhỏ hơn chưa thể ăn canh hoa thiên lý, mẹ vẫn có thể sử dụng lá non và hoa thiên lý đem nghiền nát rồi nấu lẫn với bột, cho con ăn dặm sẽ giúp tránh xa rôm sảy.

- Trị giun kim: Đây là chứng bệnh mà trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh rất hay gặp phải, dẫn đến tình trạng quấy khóc. Mẹ hãy thử lấy lá thiên lý non đem nấu canh cho con ăn 7-10 ngày sẽ giúp trị giun kim cực tốt.

- Trị hư nhược, hoa mắt, chóng mặt: Hoa thiên lý, bạch cúc, mỗi vị 10g, ngải cứu 12g, rau má, lá đinh lăng, mỗi vị 8g. Sắc uống liền trong ngày, uống liên tục trong 3-5 ngày.

- Ngủ ngon, sâu hơn, giảm mệt mỏi, ngăn chặn tối đa nguy cơ đi tiểu đêm, đầu óc thư giãn hơn sau một ngày căng thẳng: Hoa thiên lý được coi là liều thuốc an thần cực tốt, chỉ cần lấy hoa thiên lý nấu canh ăn là bạn khỏi phải lo những phiền toái của việc ngủ không ngon giấc, tinh thần sảng khoái hơn… ngay sáng hôm sau thức dậy.

Hoặc dùng phương thuốc: Hoa thiên lý 30g, hoa nhài 10g, tâm sen 15g. Ba thứ sắc chung lấy nước uống trong ngày, dùng liên tiếp trong một tuần có thể chữa chứng mất ngủ.

Khi xào nấu hoa thiên lý cần chú ý không nấu quá chín kỹ sẽ làm hao hụt dinh dưỡng.

- Chữa đái buốt, đái ra máu, đái dắt, cặn trắng: Lấy rễ cây thiên lý từ 10 - 20g, sắc lấy nước uống 2 - 3 lần trong ngày.

- Tốt cho nam giới vô sinh, hiếm muộn: Trong hoa thiên lý có chứa nhiều kẽm, dùng để chế biến món ăn sẽ đẩy chì ra khỏi tinh dịch, từ đó hỗ trợ chữa vô sinh nam ở những trường hợp nam giới thường xuyên tiếp xúc với chì dẫn tới vô sinh.

- Hỗ trợ điều trị viêm kết mạc hoặc viêm giác mạc: Hoa thiên lý có thành phần kháng viêm, kháng khuẩn nên khi bị bệnh đau mắt nên ăn nhiều sẽ giúp hỗ trợ điều trị bệnh cực tốt.

Lưu ý: Khi xào nấu hoa thiên lý cần chú ý không nấu quá chín kỹ sẽ làm hao hụt dinh dưỡng. Mặc dù hoa thiên lý rất tốt nhưng không được lạm dụng, người khỏe mạnh bình thường mỗi tuần nên ăn khoảng 2 lần là tốt nhất.