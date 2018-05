An Dĩ Hiên tái xuất sau tin đồn sẩy thai, nhắn nhủ tới bạn thân Từ Hy Viên về cú sốc mất con

Ngày 17/5, An Dĩ Hiên xuất hiện trong một sự kiện tại Đài Loan. Đây là lần xuất hiện chính thức đầu tiên của An Dĩ Hiên sau tin đồn sẩy thai. Tại sự kiện, An Dĩ Hiên cho biết cô không bị sẩy thai hay mang thai ngoài tử cung như mọi người đồn đại. Người đẹp cho biết, cô có phải làm phẫu thuật nhưng không hề liên quan tới chuyện mang thai.

Dĩ Hiên cho biết, cô thật sự muốn nghỉ ngơi, tránh xa những ồn ào nhưng cố quyết định xuất hiện vì cho rằng nếu cô còn ở ẩn nữa fan hâm mộ sẽ hết sức lo lắng. Tuy nhiên, Dĩ Hiên cũng đã hạn chế lịch trình của mình để có thể nghỉ ngơi một cách tốt nhất.

An Dĩ Hiên và Từ Hy Viên từng dính tin đồn nghỉ chơi vì mâu thuẫn.

Về chuyện Từ Hy Viên, bạn thân của mình đang phải vượt qua cú sốc mất con, An Dĩ Hiên cho biết cô rất đau lòng và thật sự hi vọng sẽ cho bạn cô một khoảng không gian.

Theo An Dĩ Hiên, cô mong rằng truyền thông sẽ không quá theo sát Từ Hy Viên và can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng để nữ diễn viên có thể nghỉ ngơi thật tốt sau nhiều biến cố.

Trong quá khứ, An Dĩ Hiên từng vướng tin đồn hẹn hò cùng Uông Tiểu Phi. Nhưng khi chuyện tình còn chưa được công khai, Uông Tiểu Phi đã kết hôn với Từ Hy Viên. Tin đồn cho rằng cặp đôi Uông - Từ gặp tiếng sét ái tình khi cùng tới tham dự bữa tiệc sinh nhật của An Dĩ Hiên.

Điều này khiến nhiều người suy luận Từ Hy Viên đã "nẫng tay trên" người yêu của bạn thân, khiến tình bạn của hai cô nàng rạn nứt. Sau nhiều năm nghi vấn bằng mặt không bằng lòng, cả hai đã nối lại tình bạn xưa.

Nguồn: Sina