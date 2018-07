Ấm ức vì mẹ chồng giữ phòng riêng cho con gái đã yên bề gia thất, dâu trẻ không ngờ bị "ném đá" tới tấp

Ông bà ta khi xưa vẫn nói "con gái lấy chồng như bát nước đổ đi", nghĩa là sau khi yên bề gia thất thì con gái sẽ trở thành dâu con nhà người khác, trở thành thành viên mới trong gia đình họ, cùng chồng gánh vác chuyện gia đình.

Tuy nhiên, đối với nhiều gia đình thì họ không chấp nhận quan niệm này. Việc con gái đi lấy chồng vẫn cứ lấy, còn khi trở về nhà con gái cũng vẫn được chào đón và thương yêu như thường. Có lẽ chính vì lẽ đó mà câu chuyện của nàng dâu trẻ tên T.D mới đăng tải trên gần đây đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều.

T.D chia sẻ vấn đề mình đang gặp phải lên MXH nhờ xin được tư vấn.

Theo như lời kể của nàng dâu T.D thì chị chồng đã đi lấy chồng được 10 năm, tuy nhiên mẹ chồng vẫn muốn giữ khư khư một phòng riêng cho con gái để khi con về nhà có chốn ăn chốn ngủ. Mặc dù trước đó mẹ chồng có nói phòng đó chỉ là phòng tiếp khách và khi các con của chị T.D lớn thì sẽ cho bọn trẻ sử dụng.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như căn phòng 12m2 của chị T.D trở nên chật hẹp khi tổ ấm nhỏ gia tăng dân số và chồng chị không có chỗ làm việc. Hai vợ chồng ngỏ ý muốn đặt chiếc bàn máy tính bên căn phòng trống, lúc này mẹ chồng chị không đồng ý và giữ riêng căn phòng cho chị chồng, bắt dọn đồ trở ra. Trước tình cảnh đó, nàng dâu trẻ có đôi chút ấm ức khi thấy chị chồng đã lập gia đình được 10 năm rồi, nhà chồng cũng gần nhà ngoại nên đi đi về về mất vài phút đi xe.

Ngay sau khi đăng tải, bài đăng này đã nhanh chóng nhận được đông đảo sự chú ý của dân tình. Một số người cảm thông với câu chuyện và cảm xúc của chị T.D khi 4 thành viên gồm hai vợ chồng, một con gái và em bé sắp chào đời cùng sinh hoạt trong một căn phòng 12m2 thì có hơi chật chội và cần chỗ để "giải phóng" đồ đạc. Tuy nhiên, đại đa số mọi người đều không đồng tình với cách nghĩ này của chị T.D.

Mọi người vô cùng sôi nổi bàn tán về vấn đề mà chị T.D nêu ra.

Những người này cho rằng dù con gái đi lấy chồng bao nhiêu năm thì vẫn là con gái nhà người ta, vẫn muốn trở về được bố mẹ chào đón và có một không gian riêng nhất định. Hơn nữa căn nhà là do bố mẹ chồng chị T.D xây nên, việc phân chia phòng ốc cho con trai con gái hoàn toàn do ông bà quyết định. Chỉ khi nào căn nhà do vợ chồng chị T.D tự tay xây nên thì lúc ấy suy nghĩ của mẹ chồng mới bị cho là quá đáng.

Bên cạnh đó, mọi người cũng khuyên chị T.D nên đặt mình vào vị trí của người chị chồng. Cùng cảnh đi làm dâu nhà người ắt hẳn chị T.D cũng phải hiểu được cảm giác của con gái khi được về nhà bố mẹ đẻ, không nên sân si với chị về câu chuyện căn phòng được mẹ chồng giữ riêng.

Suy cho cùng, có mẹ nào mà chẳng thương con, nhất là con gái phải đi lấy chồng ở nhà người ta, việc muốn giữ riêng cho con gái một căn phòng để sinh hoạt thoải mái khi trở về gia đình cũng là điều dễ hiểu. Nếu chị T.D cảm thấy không thoải mái thì tốt hơn hết nên làm theo phương án của chồng chị, đó là ra ở riêng để tự làm chủ cuộc sống của mình.

Hiện tại, bài đăng vẫn tiếp tục được cư dân mạng quan tâm và để lại nhiều bình luận sôi nổi. Hy vọng sau khi đọc được những lời góp ý chân thành từ những người có kinh nghiệm, nàng dâu trẻ T.D sẽ có phương án xử lý sao cho hợp tình hợp lý nhất.