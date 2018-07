Ấm ức khi mất toi miếng đất đã cất nhà vì mẹ chồng thiên vị, nàng dâu tưởng được bênh ai ngờ nhận gạch đá

Bất cứ người phụ nữ nào khi đến tuổi cập kê đều hy vọng được bước chân vào một gia đình tử tế. Tuy nhiên, cuộc đời là chuỗi nhưng biến thiên mà không ai biết trước được hồi kết, mỗi nhà mỗi nếp, thích nghi và sinh hoạt sao cho hài hòa, hợp ý gia đình chồng là một điều không dễ dàng. Hằng ngày, trên các diễn đàn tâm sự có ti tỉ các câu chuyện về xung đột, mâu thuẫn với nhà chồng, mỗi câu chuyện dài không hồi kết thường bắt nguồn từ những mâu thuẫn nhiều hơn là đồng cảm, đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến nếp nhà thường dậy sóng.

Mà lẽ thường, phụ nữ chọn chồng, chứ chẳng mấy ai chọn được gia đình nhà chồng. Bước chân vào đời sống hôn nhân không còn là chuyện riêng của các cặp đôi yêu nhau mà còn là cả hai bên gia đình nội - ngoại. Chuyện nhà chồng hờ hững, chị em chồng xét nét đến việc bố mẹ chồng khó tính, cổ hủ hay thiên vị con gái hơn con dâu khiến không ít cô con dâu phải thốt lên "sống mà ức chế thế này thà giải thoát còn hơn''.

Ảnh minh họa.

Mới đây trong một diễn đàn dành cho chị em phụ nữ, một nàng dâu từng đăng tải những tâm sự xung quanh việc mâu thuẫn bất đồng vì mẹ chồng thiên vị con gái hơn gia đình con trai.



Nguyên văn bài viết, nàng dâu tâm sự: ''Cuộc đời đúng là triền miên nỗi buồn, nỗi uất ức cứ thể lớn dần lên. Hôm nay mình mới biết được rằng, bố mẹ chồng mình đã cho chị gái chồng miếng đất mà trước giờ mình cứ nghĩ nó là của vợ chồng mình, mình đã tích góp để xây nhà mới hài chứ.

Chẳng là nhà bố mẹ chồng mình ở trong làng, có 1 mảnh đất 15m mặt tiền ở ngoài đường lộ to (đường đang mở rất rộng, rất to), chia làm 2 suất. Bố mẹ chồng mình đã bán 1 suất từ cách đây rất lâu, từ khi chồng mình học xong cấp 3 để lo cho chồng mình đi học. 1 suất thì xây nhà cho chị gái chồng (nhà chồng mình có 2 chị em thôi). Sau đó mình mới lấy chồng mình và tới giờ là cưới nhau được hơn 3 năm.

Tâm sự của nàng dâu khiến hội chị em bàn luận xôn xao.

Mình với bố mẹ chồng không hợp nhau. Thật sự mình rất áp lực khi ở nhà chồng. Lúc nào cũng bị nghi kị, soi mói đủ thứ chuyện nên mình rất muốn ra ở riêng. Mình tích góp được gần 900 triệu từ thời sinh viên đi làm (gần 30 tuổi mình mới lấy chồng). Mình đã định bỏ ra để làm nhà. Hôm nay, vợ chồng mình bàn nhau bảo với ông bà cho xây nhà thì mới vỡ lẽ, mảnh đất ấy ông bà đã sang tên cho chị gái chồng. Bà bảo: ''2 vợ chồng mày công việc ổn định, nhà sẵn thì đây bố mẹ xây cứ ở, còn chị (anh chị mình làm công nhân) đã khổ rồi, không biết nay mai thế nào, lại 2 thằng con trai nên nhường cho chị'' (nhà mình 2 con gái).

Thực sự là rất buồn, rất tủi. Mình không biết chồng mình có phải con ghẻ không nữa. Bản thân mình sinh con xong không đi làm, lại vỡ kế hoạch, đẻ liền 2 đứa, kinh tế mình chồng lo. Ở với bà thì cứ nay tiền, mai khó chịu ngày kia hậm hực... Mình nhịn hết, bơ đi mà sống để mong 1 ngày được ra ở riêng. Vậy mà đời không như là mơ. Bà cứ chắt bóp cho con gái bà, còn con trai bà chỉ buông 1 câu ''vợ chồng mày công việc ổn định''. Bà đâu có biết, anh chị chồng lương còn cao hơn lương của 2 vợ chồng mình. Chưa tính đến chuyện bà coi cháu nội - cháu ngoại khác nhau 1 trời 1 vực. Cháu ngoại bà thì bà chăm như chăm trứng. Ừ thì nó là con đầu cháu sớm (nay 8 tuổi) bà chăm từ bé thì thân. Còn con nhà mình đẻ dặt dẹo (bé bị tim bẩm sinh) thì chẳng quan tâm mấy. Đã đành đi, đành này đất đai còn có ý để cho cháu ngoại, đơn giản vì cháu ngoại là con trai, cần có chỗ làm nhà, cưới vợ. Còn cháu nội là con gái thì sẽ đi lấy chồng thôi.

Sự việc vừa xảy ra, chồng mình vẫn im lặng, chưa nói gì. Mình cũng chưa nói gì với chồng hay bố mẹ chồng. Nếu các bạn là mình thì sẽ làm gì? Mình nhịn thì ấm ức rất nhiều rồi, thật sự là mình muốn bùng nổ luôn. Nói thêm là 900 triệu kia là của riêng mình trước khi lấy chồng. Từ khi cưới, lương chồng mình bỏ ra chi tiêu và lo cho vợ con chứ không có dư''.

Nàng dâu bức xúc vì bố mẹ chồng đã âm thầm sang tên mảnh đất mặt đường cho chị gái chồng. (Ảnh minh họa)

Ngay sau khi đăng tải, bài viết của nàng dâu trẻ đã nhận được vô số bình luận từ phía hội chị em. Rất nhiều người đã lên tiếng chỉ trích đồng thời cho rằng nàng dâu này đã quá tính toán, vị kỉ và có phần hơi tham lam.

Tài khoản Hà Oanh Nguyễn bình luận: ''Thật sự đọc bài của bạn cảm thông thì ít mà trách cứ thì nhiều. Mình chỉ thấy bạn có phần tham lam và ích kỉ thôi. Thứ nhất, việc tài sản của nhà chồng, họ cho hay không là ở họ, phận làm con đừng nên đòi hỏi và không có quyền đòi hỏi. Thứ hai, mẹ chồng bạn cũng có để vợ chồng bạn đứng đường đâu, vẫn nói cái nhà đang ở sau này sẽ là của vợ chồng bạn còn gì. Bạn tính toán quá xa nên giờ mới tự ôm thất vọng mà thôi''.

Mẹ Bé Bi tiếp lời: ''Đúng là tham thì thâm, các cụ nói cấm có sai bao giờ. Tự ảo tưởng rồi tự cay cú là có thật. Đừng nói thiên vị ai hơn ai mà do bố mẹ chồng bạn nhìn xa thôi. Vợ chồng bạn dù giờ lương có thấp, nhưng còn ở với ông bà, ông bà phụ giúp, đỡ đần ít nhiều. Công việc ổn định không lo nay đây, mai đó, còn anh chị chồng bạn dù giờ có lương cao hơn bạn nhưng thất nghiệp lúc nào không ai hay. Cùng máu mủ mà sao tính toán thiệt hơn dữ vậy''.

''Mình thấy chẳng có gì phải cay cú, uất ức trong chuyện này cả. Đầy người lấy chồng còn không được cho bất kì cái gì, còn trả nợ cho nhà chồng sấp mặt ra ấy chứ. Đằng này đúng là ''được voi đòi tiên''. Xin lỗi chứ bạn bảo sau này già chăm nom, kể cả bà không cho vẫn phải chăm nom nhé. Đấy là nghĩa vụ. Có cho là quý, cho rồi còn chê ít với lại tính toán thiệt hơn thì cũng chịu'', nickname Hường Nguyễn bức xúc.

Bên cạnh đó, 1 số lại tỏ ra đồng cảm với nàng dâu: ''Mình thấy bạn bức xúc cũng có cái lý. Vì mang hy vọng quá nên thất vọng đây mà. Còn mẹ chồng thiên vị con gái hơn cũng chẳng có gì là lạ. Nhà mình cứ bình thường không sao, con gái về cái là của ngon vật lạ mang hết ra rồi gói ghém cho. Mình quen rồi nên thấy bình thường''.

''Thôi mẹ nó ạ, tức làm gì hại thân. Số tiền ấy đành cất lại sau này có cơ hội tích góp nhiều hơn rồi ra riêng cũng chưa muộn. Đó cũng không phải số tiền nhỏ. Sống có phúc rồi sẽ có phần'', mẹ An Nhiên an ủi.

Vậy mới thấy, cuộc sống, vốn dĩ đầy rẫy những xô bồ, trở ngại, cuộc đời làm dâu lại càng gặp nhiều tủi hờn. Không mấy ai mà bỗng dưng được mẹ chồng yêu mình, tất cả phải từ bản thân mà ra. Đàn bà, muốn giữ yên cửa nhà, trước hết phải biết học lấy chữ "nhẫn" và biết cái gì cần nói, cái gì không nên nói, cái gì là của mình và không là của mình, biết an nhiên mà sống. Nếu chẳng may có "bão" thì cũng đừng để cho "sóng to gió lớn" mà hãy tìm cách "dập" nó đi, có như vậy mới mong có một gia đình êm ấm.