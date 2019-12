Ai trong cuộc đời mà không muốn say một lần, thậm chí đến cả tượng đá cũng uống say mà đi gặp "chị Huệ" đây này!

Trong tất cả chúng ta, chắc không ít lần phải đi gặp "chị Huệ". Có thể là do uống quá say hoặc cũng có thể do ăn quá nhiều trong các buổi gặp gỡ, họp mặt, hay thậm chí là bị ngộ độc thực phẩm...

Và chắc hẳn, không phải chỉ có mỗi con người chúng ta mới đi gặp "chị Huệ". Rõ ràng, các tác phẩm nghệ thuật bằng đá và kim loại trên các tòa nhà lịch sử trên khắp thế giới, những di sản nghệ thuật được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, cũng có những vấn đề tương tự với chúng ta. Chỉ có điều, các bức tượng lại thường bị chị Huệ ghé thăm vào những mùa đông băng giá.

Hãy cùng ngắm những bức hình dưới đây để xem những bức tượng khi gặp chị Huệ thì như thế nào nhé!

Mất hết cả sự duyên dáng rồi!

"Ôi đau bụng quá, không thể chịu được nữa!"

"Hôm qua uống có tí mà sao say thế nhỉ?"

"Không thể nhớ nổi hôm qua mình uống hết bao nhiêu chai nữa!!!"

"Xin thề, từ giờ không uống say nữa!"

"Say thế này rồi thì không còn liêm sỉ nữa!"

Trông mất hết cả vẻ oai vệ của rồng rồi!

"Sao lại say thế nhỉ?"

"Thôi, bỏ qua nhân phẩm, nôn cái đã!"

Sáng thức dậy là gặp "chị Huệ" liền rồi.

Vui thôi, đừng vui quá nhé các bạn!

"Khó chịu quá!!!"

(Theo B.P)