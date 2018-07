Bí kíp của người phụ nữ 62 tuổi trẻ đẹp như cô gái 30: Không lấy chồng, không sinh con và uống rượu vang mỗi ngày

Phụ nữ chúng ta ai cũng mong muốn giữ được nhan sắc rạng ngời tuổi trẻ. Dù có tốn biết bao nhiêu tiền đầu tư vào mỹ phẩm, các liệu trình thẩm mỹ, chăm sóc sắc đẹp đối với phụ nữ cũng là không thể đủ. Tuy vậy có những người chẳng hiểu do may mắn hay do họ có bí quyết đặc biệt riêng mà lại sở hữu được nhan sắc dường như không hề thay đổi qua thời gian. Một trong số đó có thể kể đến nữ diễn viên Dana Denaly trong phim Những Bà Nội Trợ Kiểu Mỹ.



Tiết lộ trong một chương trình phỏng vấn với MC Steve Harvey vào năm 2015, nữ diễn viên 62 tuổi tự tin cho biết thực chất phụ nữ muốn trẻ đẹp, sống lâu chẳng có gì khó. Dana chia sẻ đến giờ này da mặt bà vẫn căng bóng hồng hào, chẳng sợ nếp nhăn, chẳng sợ nám hay tàn nhang đó là bởi bà có 4 bí quyết cực kỳ đơn giản: không lấy chồng, không đẻ con, tập yoga thường xuyên và uống rất nhiều rượu vang.



Nghe qua có vẻ vô lý nhưng các chị em hãy nghĩ thử xem. Được bỏ qua hết những áp lực mệt mỏi của việc kết hôn, được tự do sống theo mơ ước và mục tiêu của chính mình, chẳng cần mỗi ngày lo lắng chuyện chợ búa, dọn dẹp, nấu nướng, chăm sóc chồng con… Thời gian rảnh rỗi chị em tha hồ hưởng thụ cuộc sống, nhấm nháp tí rượu vang, tập yoga và chăm sóc sắc đẹp. Chỉ nghe qua thôi cũng đủ cảm thấy tâm hồn mình tươi trẻ hẳn ra rồi nhỉ?



Tuy nhiên lời khuyên của Dana cũng vấp phải nhiều sự chỉ trích cho rằng cuộc sống của phụ nữ như vậy là quá tiêu cực, rất cô đơn buồn tủi và sẽ không thể tận hưởng được những điều hạnh phúc to lớn của một người mẹ, người vợ.



Dù sao đi nữa, cuộc sống là quyết định riêng của mỗi người, lựa chọn kết hôn hay sống độc thân, sinh con hay không, uống rượu, tập thể dục hay không, quan trọng nhất vẫn là cách nhìn nhận của họ về hạnh phúc. Sống vui vẻ sẽ tự nhiên tươi trẻ thôi. Còn bạn, bạn sẽ lựa chọn cuộc sống như thế nào?



Cùng ngắm nhìn những hình ảnh mới nhất của nữ diễn viên Dana Delany nhé!

(Nguồn: Steve TV Show)