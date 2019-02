Ai sinh vào 3 năm này xông đất trong Tết Kỷ Hợi thì mã đáo thành công, phát tài phát lộc, may mắn dồi dào

Vào những ngày đầu năm mới, người người nhà nhà đều hy vọng sẽ có khởi đầu tốt đẹp. Bên cạnh những lời chúc tụng trong gia đình, thì việc thăm viếng của bạn bè, họ hàng cũng có ảnh hưởng không kém đến vận khí của gia chủ. Trong mỗi dịp Tết đến, tục lệ xông nhà cũng là một trong những việc được mọi người để tâm. Theo tử vi học, trong một số năm nhất định sẽ có những người thuộc con giáp hợp với năm đó nếu xông nhà gặp được nhiều may mắn. Trong năm Kỷ Hợi này, có 3 tuổi hợp được xem là tam hợp, nếu như ai sinh vào 3 năm này xông đất đầu năm thì cuộc sống gia chủ đó sẽ gặp nhiều may mắn, cả năm làm ăn phát tài phát lộc, tiền tài dồi dào, tình cảm gia đình ấm êm hạnh phúc. Cùng xem đó là năn nào nhé!



1994 (Giáp Tuất)

Trời sinh tuổi Tuất là những người ngay thẳng, trung thực, sống bản lĩnh và không bao giờ dựa dẫm bất cứ ai. Người tuổi Tuất siêng năng, chăm chỉ và luôn có trách nhiệm với những quyết định của mình. Đa số người tuổi Tuất thường đạt được nhiều thành công khi còn trẻ, với bản tính ngay thẳng đến trung niên tuy có sóng gió nhưng họ đều vượt qua một cách ngoạn mục. Tử vi học có nói, trong năm Kỷ Hợi này, những người tuổi Tuất sẽ gặp được nhiều may mắn, đặc biệt đối với những người sinh năm Giáp Tuất (1994) sẽ có vận may tốt đẹp hơn. Hơn thế nữa, người sinh năm này hợp với năm Kỷ Hợi nên nếu xông đất đầu năm sẽ giúp gia chủ làm ăn phát tài, gia đình gặp nhiều may mắn. Đặc biệt, đối với những người Giáp Tuất có cuộc sống viên mãn vào năm ngoái thì việc xông đất sẽ càng thuận lợi và tốt đẹp hơn.

1991 (Tân Mùi)

Trời sinh những người tuổi Mùi hiền lành, có chí cầu tiến và không bao giờ sợ đối mặt với thử thách khó khăn. Người tuổi Mùi luôn nỗ lực và cố gắng trong cuộc sống, họ sợ phải sống cuộc sống nghèo khổ nên bằng mọi giá phải tìm tỏi, học hỏi, để nâng cao kiến thức. Với sự kiên trì, bền bỉ họ biết giữ gìn phong độ vững chắc, bên cạnh đó tuổi Mùi còn biết nắm bắt cơ hội nên có thể xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Tử vi học có nói, bước qua năm Kỷ Hợi, người tuổi Mùi xông đất sẽ giúp cuộc sống gia chủ an khang thịnh vượng. Đặc biệt đối với những người sinh năm Tân Mùi (1991), khi xông đất sẽ đem vượng khí vào nhà gia chủ, giúp cuộc sống tình cảm và vật chất thăng hoa không ngờ. Ai sinh vào năm Tân Mùi vào năm ngoái gặp được thành công trong sự nghiệp thì sẽ giúp sự nghiệp của gia chủ thịnh vượng hơn.

1984 (Giáp Tý)

Trời sinh những người tuổi Tý vốn thông minh, lanh lợi, và giỏi trong những việc độc lập. Người tuổi Tý có khả năng sáng tạo và biết linh hoạt trong mọi tình huống. Đối với sự nghiệp, tuổi Tý không chỉ có thể kiếm tiền mà quản lý tiền cũng rất chu đáo. Nhìn chung, tuổi Tý dù thế nào vẫn được hưởng bản lĩnh trời ban và có thể vượt qua mọi khó khăn. Tử vi học có nói, trong năm Kỷ Hợi tới đây, những người tuổi Tý sẽ gặp được nhiều may mắn, đặc biệt đối với những người sinh năm Giáp Tý (1984) sẽ có vận may tốt đẹp hơn. Nếu như gia chủ nào có bạn bè họ hàng sinh năm Giáp Tý mà nhờ họ xông đất đầu năm thì xác định cuộc sống năm nay viễn mãn sung túc, sự nghiệp không những thăng quan tiến chức mà tài vận cũng dồi dào. Đặc biệt đối với những người Giáp Tý có cuộc sống viên mãn vào năm ngoái thì sẽ cuộc sống gia chủ hưng thịnh hơn gấp bội.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

(Nguồn: Sohu)