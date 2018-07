Ai cũng nghĩ bổ đôi quả cam rồi vắt là xong nhưng hóa ra đã thiếu bước quan trọng để không bỏ sót dù chỉ 1 giọt

Có thể nói rằng, nước cam là loại nước quen thuộc với hầu hết mọi người trên thế giới vì vị ngon và hàm lượng dinh dưỡng chúng mang đến. Khác với nước chanh, nước cam là một loại thức uống có thể uống ngay mà chẳng cần pha chế thêm thành phần nào khác cả. Nếu quả cam hơi chua, thành phần duy nhất bạn cần thêm vào để có ly nước cam ngon chỉ là vài thìa đường mà thôi.

Ngoài vai trò là một loại nước uống dinh dưỡng, nước cam còn rất hữu ích trong nấu ăn, giúp tăng cường hương vị cho những món ngọt và mặn. Không chỉ vậy, do hàm lượng vitamin C cao, nước cam có thể được sử dụng để thoa lên trái cây, rau củ, ngăn cho chúng không bị đổi sang màu nâu do tiếp xúc với không khí.



(Ảnh: Internet)

Vắt cam là một việc tuy dễ mà lại khó. Khó ở chỗ làm sao để vắt được thật nhiều nước mà không bị đắng. Vì vậy, có nhiều người chỉ vắt sơ quả cam rồi vứt đi vì sợ tinh dầu từ vỏ sẽ vào nước gây đắng. Nhưng như vậy thì phí lắm. Vậy bạn có biết làm cách nào để vắt được nhiều nước cam không? Đó chính là hãy làm nóng cam trước khi vắt. Có lẽ bạn sẽ khá ngạc nhiên phải không nhưng đây là cách đúng đắn để vắt cam được nhiều nước đấy.

Có 3 cách để làm nóng quả cam:

- Dùng nĩa hoặc tăm đâm nhiều lỗ lên vỏ quả cam nhưng hãy cẩn thận, đừng đâm vào quá sâu. Sau đó, cho quả cam vào lò vi sóng ở nhiệt độ cao khoảng 20 giây.

- Bạn cũng có thể ngâm cam vào một bát nước nóng khoảng 30 giây.

- Cách cuối cùng, bạn làm nóng lò nướng ở nhiệt độ khoảng 150 độ C, lò nóng, cho cam vào lò khoảng 3 phút (không bật lò) rồi lấy ra để nguội.

Sau đó, khi cam đã nguội, bạn lăn đều quả cam trên mặt bàn. Áp lực khi lăn quả cam sẽ giúp phá vỡ thành tế bào của quả cam, giúp nước dễ dàng chảy ra từ quả. Nhưng bạn đừng lăn quá mạnh tay nhé. Giờ thì bạn chỉ cần bổ đôi quả cam ra rồi vắt lấy nước là xong rồi đấy. Với tác động của nhiệt và thao tác lăn cam trên mặt phẳng, cam sẽ cho thật nhiều nước khi vắt.

(Ảnh: Internet)

Đây chính là cách đơn giản để bạn có thể vắt được thật nhiều nước cam. Hãy thử ngay hôm nay và nhớ chia sẻ mẹo vặt này với mọi người nhé.



(Nguồn: recipetips, blog.dole)