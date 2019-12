AEON Mall Hà Đông chính thức khai trương – Dự án nào hưởng lợi?

Trung tâm thương mại AEON Mall Hà Đông vào ngày 5/12 tới đây sẽ chính thức khai trương và đi vào hoạt động. Với tổng diện tích lên tới 150.000m2 và hơn 200 gian hàng lớn nhỏ, AEON Mall Hà Đông sẽ mang tới một diện mạo mới và nâng tầm cuộc sống cho cư dân khu vực. Vậy, những dự án BĐS nào sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ đại siêu thị này?

Khu đô thị Dương Nội – Tập đoàn Nam Cường

Với ưu thế nằm áp sát trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông, Khu đô thị Dương Nội đang được đánh giá là dự án ưu tiên lựa chọn cho dù đó là mục đích để ở hay đầu tư. Theo một số nhà đầu tư, so với thời điểm trước khi AEON Mall được xây dựng, hiện nay các biệt thự tại đây đã tăng khoảng từ 80 - 100% giá trị. Đặc biệt, các tiểu khu thấp tầng nằm ở mặt đường Ngô Thì Nhậm (kéo dài) chỉ cách AEON Mall Hà Đông khoảng 150 – 200m, thì giá trị lại càng cao hơn.

KĐT Dương Nội do Tập đoàn Nam Cường làm chủ đầu tư, tổng diện tích lên tới 197ha bao gồm nhiều hạng mục như shophouse, biệt thự, chung cư cao tầng… cùng hệ thống tiện ích đáp ứng nhu cầu hàng ngày của cư dân như trường học, bệnh viện, công viên, hồ nước, khu vui chơi…

Các tiểu khu tại KĐT Dương Nội có thể kể đến như biệt thự An Khang Villa, An Vượng Villa, An Phú Shop-villa; chung cư Anland Complex, Anland Premium, và gần đây nhất là Anland Lakeview… Với hệ thống giao thông nội được quy hoạch khu theo hình bàn cờ có lòng đường rộng, từ các tiểu khu dự án, chỉ một bước là cư dân có thể đến được với AEON Mall Hà Đông và hưởng tất cả các tiện ích mua sắm và giải trí tại đây.

Đặc biệt, giá trị thương mại của các tiểu khu phát triển kinh doanh như An Phú Shop-villa, An Vượng Villa sẽ còn được đẩy mạnh nhờ hưởng "ké" nguồn khách hàng lớn từ trung tâm thương mại AEON Mall Hà Đông.

FLC Garden City Đại Mỗ - FLC Group

FLC Garden City là một trong những dự án có vị trí gần AEON Mall Hà Đông nhất, nằm ngay bên kia đường Ngô Thì Nhậm (kéo dài) so với khu trung tâm thương mại. Đây là dự án do FLC Group làm chủ đầu tư, có diện tích 7.895 m2 với tổng vốn đầu tư khoảng 3.500 tỉ đồng.

Dự án này có 4 tòa nhà chung cư từ 25 đến 30 tầng, khu biệt thự nhà vườn gồm 20 căn biệt thự có diện tích từ 220 m2 – 320 m2; khu nhà ở liền kề gồm 225 căn có diện tích từ 90 m2 – 110 m2.

Về cơ bản, dự án này đã hoàn thiện và đi vào hoạt động từ 2018. Nhưng hiện tại, vẫn còn có những giao dịch về căn hộ chung cư tại đây. Trên một số website rao bán bất động sản, giá một căn hộ chung cư tại đây khoảng 18 - 20 triệu đồng mỗi m2. Còn đối với biệt thự, nhà liền kề thuộc dự án này, giá mỗi m2 khoảng 50 - 70 triệu đồng.

Tuy có vị trí gần sát AEON Mall Hà Đông, nhưng khách hàng cũng có băn khoăn khi chọn mua căn hộ tại đây, bởi so với KĐT Dương Nội, dự án này không có nhiều tiện ích bằng, và cũng từng có một số lùm xùm về pháp lý dự án trong thời gian trước đây chưa được giải quyết triệt để.

Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn – Geleximco

Khu C và khu D của KĐT mới Lê Trọng Tấn – Geleximco có vị trí gần với AEON Mal Hà Đông hơn so với khu A. Khu C được nối với AEON Mall Hà Đông bởi đoạn đường dài khoảng 1.020m có mặt cắt đường điển hình 30m gồm: lòng đường xe chạy rộng 15m, dải phân cách giữa rộng 3m, vỉa hè hai bên rộng 12m. Phía cuối con đường này chính là cổng số 3 của khu C tại mặt đường Lê Trọng Tấn.

Cách đây hai năm, giá mỗi m2 shophouse của Geleximco Lê Trọng Tấn chỉ khoảng 50 triệu đồng; còn các căn liền kề có giá khoảng 25-30 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, hiện tại, mức giá đó đã tăng lên khá nhiều.

Cụ thể, các shophouse của khu C và khu D của Geleximco có các diện tích: 90 m2, 97 m2, 100 m2 và 129 m2 với mức giá khoảng 80 - 110 triệu đồng mỗi m2. Còn đối với những căn liền kề mặt đường 25m (trục chính dự án) của khu C có giá: 40 - 45 triệu đồng/m2, biệt thự thì có giá từ 25 triệu đồng/m2.

Ở khu D, những căn liền kề mặt đường 25m có giá 38 - 40 triệu đồng/m2, liền kề mặt đường nội bộ có mức giá từ 22 - 28 triệu đồng/m2 tùy vị trí và tổng diện tích.

Như vậy, đối với khu C và D của Geleximco, mức giá shophouse đã tăng gần 100%. Còn đối với các căn liền kề thì giá mỗi m2 tăng khoảng 20-30%.

Ngoài ra những dự án ở trên, còn một số dự án khác nằm trên trục đường Ngô Thị Nhậm (kéo dài) và đường Tố Hữu, quận Hà Đông, Hà Nội cách không xa AEON Mall Hà Đông cũng có thể có cơ hội tăng giá hoặc dễ bán hơn so với thời điểm trước khi có sự xuất hiện của đại siêu thị.

Và điều này cũng đã được dự đoán trước, bởi có minh chứng từ AEON Mall Long Biên, khi vào năm 2014, sự xuất hiện của đại siêu thị này đã góp phần làm thay đổi diện mạo thị trường BĐS khu vực phía Đông Hà Nội, giá đất nền khu vực xung quanh như Tư Đình, Cổ Linh đã tăng tới 30-50%. Và với AEON Mall Hà Đông, gần trung tâm Hà Nội hơn cả AEON Mall Long Biên, thì chuyện giá BĐS tại đây tăng tới 80-100% là không quá bất ngờ.