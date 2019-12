Á hậu Huyền My tặng em trai một đôi giày hàng hiệu dịp sinh nhật nhưng nhan sắc anh chàng mới gây bất ngờ

Gia đình của Á hậu Huyền My khiến nhiều người ngưỡng mộ vì sự trẻ trung, phong độ của các thành viên trong gia đình. Bố của Huyền My hiện đang công tác ở Viện Hàn Lâm Đức thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội. Bố của Á hậu thường xuyên sắp xếp công việc để đưa đón và đồng hành cùng Huyền My trong công việc.

Gia đình Á hậu Huyền My khiến nhiều người ngưỡng mộ vì sự vẻ đẹp của các thành viên trong gia đình.

Gây chú ý hơn cả là cậu em trai của Huyền My có tên Việt Anh, kém cô 8 tuổi. Tạo dáng bên chị gái, em trai của Á hậu gây chú ý với vẻ ngoài ngày càng bảnh bao và điển trai không thua kém các chàng trai Hàn Quốc.

Mới đây, Á hậu Huyền My bất ngờ thu hút sự quan tâm khi đăng tải clip về cậu em điển trai. Hình ảnh ghi lại, nhân dịp sinh nhật, cô đã để cho em út "đập hộp" món hàng hiệu yêu thích.

Nhân dịp sinh nhật, Á hậu Huyền My tặng em trai một đôi giày hàng hiệu

"Chuyên mục mỗi năm một lần, chúc mừng sinh thần thằng đệ của tôi. Chúc Nguyễn Việt Anh sẽ luôn nhố nhăng đáng yêu, khỏe mạnh, học giỏi, ngoan ngoãn thì năm nào cũng sẽ có màn đập hộp thế này nhé", cô viết.

Món quà là một đôi giày hàng hiệu mà cậu bạn này rất thích. Thế nhưng, thay vì để ý đến quà, nhiều người lại bày tỏ sự ngưỡng mộ trước ngoại hình điển trai của nam chính.

Với vẻ bảnh bao của anh chàng, nhiều người đã không ngần ngại dự đoán, đây là sẽ là hot boy triển vọng trong tương lai.

Được biết, em trai Huyền My có tên Nguyễn Trần Việt Anh, nick name là Be. Cậu bạn sinh năm 2003, hiện đang học tại một trường quốc tế ở Hà Nội. Dù mới 16 tuổi thôi nhưng anh chàng đã cao tới 1m74. Lúc còn bé, Việt Anh và chị gái thường hay chí choé, nhưng càng lớn lên, cậu càng thân thiết với chị.

Ngoài đưa nhau đi vi vu khắp các địa điểm du lịch trong và ngoài nước thì ở mỗi sự kiện, người đẹp họ Nguyễn cũng cho em trai theo cùng.

Đây cũng chính là chàng trai được Huyền My dẫn theo trong các chuyến du lịch nước ngoài gần đây của mình. Cậu chàng còn có sở thích mặc đồ đôi với chị gái nữa.

Mặc dù có ngoại hình cực bảnh chẳng kém gì sao Hàn nhưng trước đó Huyền My tiết lộ em trai không thích showzbiz cũng như không có ý định dấn thân vào con đường nghệ thuật như chị gái.

Mẹ Huyền My chia sẻ có kế hoạch cho con trai út đi du học sau khi tốt nghiệp trung học.

Hiện tại, Việt Anh chia sẻ có niềm đam mê với nghề kiến trúc sư. Việt Anh cũng khá rụt rè và thường không thích chụp ảnh cùng chị gái tại các sự kiện. Mẹ Huyền My chia sẻ có kế hoạch cho con trai út đi du học sau khi tốt nghiệp trung học.