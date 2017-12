8 homestay tuyệt đẹp, cực hợp lý để "đưa nhau đi trốn" dịp Tết dương lịch

aFamily.vn>Đời sống

09:00:00

1. Hidden Villa, Sóc Sơn



Có thể nói đây là một trong homestay gần Hà Nội nổi bật trong năm 2017. Hidden Villa cách Hà Nội chỉ... khoảng hơn 30km, nằm ngay ở Sóc Sơn, (gần Việt Phủ Thành Chương) nên chỉ khoảng hơn 40 phút di chuyển từ trung tâm Thủ đô. Điều đặc biệt nhất là villa này khiến người ta nghĩ đến nhà gỗ của Edward Cullen trong phim Chạng Vạng.

Ngôi nhà rất xinh với chất liệu gỗ và kính.

Ngôi nhà gỗ - kính mang phong cách Bắc Âu này được bao bọc xung quanh bởi những hàng thông rì rào, khu vườn đủ rộng để có bàn nước, bàn ăn ngoài trời, khu nướng BBQ ngoài trời. Và đương nhiên, nơi đây còn có cả ghế đu và một bãi cỏ đủ rộng để thoải mái lê la nếu muốn trở về tuổi thơ.

Một góc thư giãn ngoài vườn rất đẹp...

Bàn ăn ngoài trời để tha hồ tiệc tùng - Ảnh: Việt Anh

Ngôi nhà này không chỉ ăn điểm ngoại hình mà bên trong nhà cũng rất thư giãn nữa. Ngôi nhà này không nhỏ nhưng lại chỉ có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 bếp, vì thế dù không giới hạn số người, bạn cũng chỉ nên đi tối đa 10 người để không gian nghỉ ngơi thoải mái và đủ riêng tư nhất.

Phòng khách mộc mạc và an yên với nội thất tre, gỗ.

Đơn giản mà đẹp thế này thì ai mà chẳng thích mê cơ chứ! - Ảnh: Việt Anh

Phòng ngủ thiết kế đơn giản và hạn chế đồ đạc...

Giá thuê phòng ở đây là 4 triệu cho 2 ngày, 1 đêm, không rẻ nhưng nếu đi nhóm bạn tính ra lại rất kinh tế. Thế nên nếu cần tìm nơi đi trốn ngay trong lòng thành phố thì đây là nơi rất đáng tham khảo đấy, có điều vì độ hot của nó nên bạn nên đặt phòng thật sớm để thuê được nhà nhé!

2. Nhà bên rừng - U Lesa

Homestay này nằm ở Sóc Sơn, trong một khu rừng thông yên ắng, cách Hà Nội khoảng 40km từ trung tâm với khoảng thời gian di chuyển khoảng 50 phút đến 1 tiếng chạy xe. Cũng bởi vị trí đó mà homestay này rất yên tĩnh, thanh bình, rất hợp cho những người muốn biến mất ngắn hạn khỏi chốn đô thị chật chội, ồn ào.

Nhà bên rừng - U Lesa có 3 khu riêng biệt bao gồm 1 ngôi nhà gạch rộng rãi, 1 biệt thự 2 tầng xinh xắn gọi là Nhà Trắng và một ngôi nhà gỗ xinh như bước ra trong truyện cổ tích. Trong đó ngôi nhà gỗ chỉ rộng 10m2, nhưng có view nhìn xuống khu biệt thự và sân BBQ đang được rất nhiều người khen ngợi.

Ảnh @ankynnn

Phòng ốc của cả 2 lựa chọn ở đây đều rất xinh xắn, ấm cúng, tiện nghi như phòng vệ sinh, nóng lạnh, điều hòa, giường và bàn làm việc. Tuy vậy, nếu chọn ở ngôi nhà gỗ, khi cần nấu nướng có thể xuống khu nhà bên dưới để an toàn, chống cháy rừng.



Về tiện ích, homestay này có khá nhiều tiện nghi để giải trí, đó là sân nướng BBQ, một bể ngâm mình vừa cho 5 người cùng ngâm một lúc. Vào mùa hè, nó chính là chiếc bể thư giãn thú vị, mùa đông có thể có mặt gỗ để ngồi lên thành một chiếc giường hình tròn. Ngoài ra lũ trẻ hẳn sẽ mê tít với những chiếc xích đu hay cầu trược vàng rực rỡ ở đây.



Các ngôi nhà trắng và nhà gỗ chỉ hợp cho nhóm 2 đến tối đa 4 người. Rộng nhất là nhà gạch với sức chứa tối đa 10 người. Giá phòng ở đây dao động từ 1,2 triệu đến 1,499 triệu/ đêm/ 2 người. Nhà gạch nguyên căn giá 3 triệu đến 4,5 triệu/ đêm/ tuỳ ngày thường hay cuối tuần.

3. Lá Dao Spa Tả Van

Lá Dao là một khu cafe tích hợp homestay kiêm spa rất đẹp và có chất riêng ở Tả Van. không hẳn là quán cafe, bởi trên thực tế đây còn là một homestay kiêm spa nữa cơ. Lá Dao hiện được biết đến nhiều nhất như một quán cafe, nhưng nếu muốn sống chậm ở Sa Pa, tận hưởng không gian xanh, gần gũi núi rừng đúng nghĩa, đây là nơi rất đáng để lưu trú.

@Pete Wilkes

@Pete Wilkes

janniehello

Tuy nhiên cả Lá Dao chỉ có 4 phòng bungalow cho khách ở nên nếu muốn ở đây, bạn nên đặt phòng từ sớm. Bù lại, mỗi bungalow đều có ban công với hướng view đẹp, có ghế ngồi thư giãn, bên trong phòng được bài trí xinh xắn, kết hợp với những điểm nhấn trang trí từ thổ cẩm hay chất liệu cói, nứa độc đáo.



Bởi có tích hợp dịch vụ spa nên ở các dịch vụ massage, trị liệu ở đây cũng rất đáng dùng thử. Các gói trị liệu sử dụng lá thuốc của người Dao Đỏ với các nhân viên chuyên nghiệp sẽ giúp bạn thư giãn sau khoảng thời gian leo núi, khám phá Sa Pa. Giá của dịch vụ massage ở đây khoảng 490 đến 590 ngàn/ người.



Ảnh: Hà Ngụy

Ngoài ra, homestay này cũng có lợi thế về đồ ăn và đồ uống và không gian nhà hàng do nơi này vốn decor của một quán cafe. Đồ uống ở Lá Dao đa dạng với đủ loại trà, cafe, nước trái cây, còn đồ ăn thiên về hương vị bản địa như thịt lợn bản nướng, cá suối chiên giòn, vịt om sấu hay rau cải mèo xào… Giá phòng ở Lá Dao là 790 ngàn/ đêm/ 2 người. Đồ ăn có thể đặt trước theo nhu cầu thực tế.

4. Bơ House



Nếu bạn vẫn mơ mộng về những căn homestay xinh thật xinh, lạ thật lạ ở Đà Lạt thì khi đến Mộc Châu săn hoa, đừng bỏ qua Bơ house nhé. Mà quả thật Bơ xinh thật. Các phòng ngủ ở Bơ House được trang bị nhiều màu sắc hấp dẫn, mỗi phòng có một phong cách ấn tượng, để khách du lịch luôn cảm thấy thích thú sau mỗi lần đến đây. Không những vậy ở đây còn có một khu trà nước rất "ăn ảnh" với những cánh cửa sổ sắc màu.

@dat_milan

Đến Bơ, bạn dễ có cảm giác ấm cúng như đang ở nhà mình, với phòng ốc gọn gàng, trang trí đẹp mắt, cá tính. Mỗi phòng của Bơ đều được decor với nhiều màu sắc hấp dẫn, bắt mắt, góc nào cũng đều có thể khiến bạn "sống ảo" thành công. Đồng thời mỗi phòng lại có cách decor khác nhau khiến bạn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Còn nếu bạn đi nhóm đông, Bơ còn có phòng dorm để lựa chọn.

Homestay này có rất nhiều góc nhỏ được trang trí xinh xắn để check in. Chưa kể ở đây còn có hẳn một khu bếp chung để bạn có thể đi chợ, tự tay vào bếp nấu ăn và cùng ngồi quây quần với nhau bên bàn ăn giống như khi đang ở nhà.

Không chỉ có không gian xinh đẹp, mà giá phòng ở đây cũng cực kì hấp dẫn, dao động từ 50k/người với phòng dorm và 150k/phòng đơn, ngoài ra còn có cả phòng to cho nhóm bạn từ 5-7 người trở lên với giá khoảng 800k/phòng.

5. Minh House

Độc, đẹp, xanh mát, thư giãn, tiện nghi, Minh house hội tụ quá nhiều điểm cộng đủ để ai đi du lịch Đà Nẵng cũng muốn lưu trú ở đây. Homestay này là sự kết hợp giữa lối kiến trúc độc đáo với vườn thực vật, thiên nhiên tươi mát. Không gian ở đây vô cùng thoáng đãng với nhiều cây xanh rất thư giãn. Đặc biệt, tông nâu trầm chủ đạo càng mang đến cho nơi này cảm giác thư thái và ấm cúng.

Khác với các homestay khác vốn là những phòng nhỏ trong một khối nhà, homestay ở Minh house dạng căn hộ sinh thái với đầy đủ tiện nghi cho sinh hoạt gia đình. Mỗi một căn hộ đều tích hợp nhiều không gian khác nhau: giường ngủ, khu nấu ăn, khu ngồi uống trà... phù hợp cho 2 người lớn và 2 trẻ nhỏ. Bạn có thể ở tối đa 7 người, cứ người thứ 3 sẽ thu thêm phụ phí là 160.000 đồng.

@nhijuin

@sa.chan0414

@Nguyễn Lan Hương.

Homestay này có phục vụ bữa sáng (đã bao gồm trong giá phòng) đồng thời có cả bếp trong từng căn nên nếu thích, bạn hoàn toàn có thể tự nấu ăn, đúng chất homestay cho cả gia đình. Một điểm cộng nữa là Minh house rất gần biển, chỉ cần vài phút đi bộ là bạn có thể tung tăng với những con sóng của bãi biển Phạm Văn Đồng rồi!

@minhhouse

@nhijuin

Giá phòng ở Minh House trong khoảng 1,2 triệu đồng/đêm. Ngoài homestay ở đường Hà Bổng, Minh House mới có thêm cơ sở ở Tô Hiến Thành với thiết kế trẻ trung và mang hơi hướng khách sạn hơn.

6. Home of the dreamers

Trở thành hiện tượng từ năm 2016, và kéo dài sang tận 2017, Quy Nhơn vẫn là điểm đến rất hot cho những kẻ mê du lịch. Vì còn khá mới, nên dịch vụ lưu trú mới mẻ như homestay chất lượng ở Quy Nhơn chưa nhiều. Tuy nhiên ít không phải là không có, và một trong những homestay rất đáng để thử nếu muốn trải nghiệm sự mới mẻ, trẻ trung mà vẫn có tinh thần bản địa chính là Home of the dreamers Quy Nhơn.

Homestay này nằm ngay ở Bãi Xép với tông màu xanh biển - trắng và những mảng tường được trang trí đậm chất biển dễ khiến người ta yêu từ cái nhìn đầu tiên. Phải nói không gian của homestay này được thiết kế trẻ trung và rất có gout, mọi thứ đều được chăm chút tỉ mẩn như chiếc khóa phòng vẽ tay, những chiếc ghế màu nghỉ màu pastel hút mắt hay khu bếp tiện nghi. Thêm nữa, ở đây còn có khu bàn ăn và bể ngâm ngoài trời rất đẹp, tiện cho những hoạt động tập thể nếu đi theo nhóm đông.

Homestay này có 3 dạng phòng gồm bungalow hướng biển, phòng đôi và phòng dorm. Đặc biệt trên sân thượng khu nhà chính có view nhìn thẳng ra hướng biển nên nếu trót lười một chút, bạn chỉ cần ngồi yên lặng trên chiếc những ghế đặt sẵn ở đó cũng đủ để chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên đẹp tuyệt vời. Giá phòng ở đây khoảng 200k cho phòng dorm, các loại phòng đôi, bungalow từ 700 đến 950k cho mùa cao điểm, mùa thấp điểm giám 20%.



7. The Shelter homestay

Cách trung tâm Đà Lạt khoảng 2km, The Shelter homestay thoáng đãng trên con dốc nhỏ, lọt thỏm lưng chừng giữa thân thung lũng đầy cỏ dại Đà Lạt. Tại The Shelter, bạn sẽ thấy đâu đó chất bụi bặm và đâu đó cũng có những khoảng trống bình yên được phủ lên những câu chuyện tình đầy lãng mạn.

ttam.13

nghoaiphu

The Shelter là khu homestay dạng gác mái, chỉ vài phòng đôi và phòng dorm được decor đặc sắc biến tấu theo phong cách retro - thể hiện sự hoài cổ, cổ điển, giản đơn... Ngoài ra, ở The Shelter còn có những khu lều nhỏ nằm len lỏi giữa khu vườn hồng, với giường nệm, kệ sách truyện, bàn ghế và đèn ngủ - căn lều trắng tinh đầy ánh đèn vàng ấm áp và an yên.

The Shelter có 4 phòng đôi và 2 gian tập thể (mỗi gian 4 giường đơn - một gian ở gác mái và một gian tầng trệt) không gian riêng tư, thoái mái và ấm cúng. Đặc biệt căn phòng gác mái (phòng dorm) có cửa sổ hướng ra vườn hồng đang chín rộ.

Giá phòng ở đây từ 150 đến 400 ngàn, trong đó giá phòng đôi 2 người là 400k/ đêm. Giá giường đơn là 150k/ người/ đêm, có bao gồm bữa ăn sáng.

8. 88 Hilltop Hostel



Phú Quốc là một trong những điểm đến đã hot ngày càng hot hơn. Nghĩ đến Phú Quốc, người ta thường nghĩ ngay đến hàng loạt resort 5 sao đắt đỏ, nhưng thực ra Phú Quốc cũng có những homestay rất xinh yêu mà giá phải chăng đấy nhé. Trong đó phải kể đến 88 Hilltop Hostel dù thực ra 88 Hilltop không phải home homestay mà là dạng hostel thì đúng hơn.







Ảnh: Fanpage 88Hilltop Hostel

Ảnh: Fanpage 88Hilltop Hostel

88 Hilltop tọa lạc trên đỉnh một ngọn đồi cao, những buổi bình minh hay hoàng hôn thì đẹp vô cùng. 88 Hilltop là phòng dạng dorm, gồm 3 loại phòng: 10 giường, 8 giường và 4 giường. Tất cả đều cực kỳ tiện nghi và sạch sẽ. Đừng nghĩ là ở dorm sẽ mất đi sự riêng tư nhé vì ở đây giường nào cũng được trang bị rèm treo.

frederikfoerde

hilltop88_phuquoc

hilltop88_phuquoc

Không chỉ không gian phòng đẹp, decor nhà ấn tượng mà ở đây, mỗi góc đều khiến ta phải bất ngờ thích thú. Chẳng hạn trên mái của 88 Hilltop còn có một khu café rất đáng yêu. Hay những khoảng ban công giăng lưới để bạn nằm đọc sách cũng vô cùng thú vị. Tùy theo mùa mà giá cả có sự thay đổi, vào mùa cao điểm du lịch thì sẽ có giá từ 240k – 480k, còn những mùa khác chỉ từ 220 – 350k/giường thôi.



meanwhileinherlife

bonayran